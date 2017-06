Los retos del PT

Gleisi Hoffmann y Lula durante el VI Congreso del PT (Fuente: Brasil 24/7)





Para quien considere que el PT est acabado, la realizacin de su VI Congreso, en Braslia, mostr la vitalidad del partido y de su militancia. Ms de dos mil personas participaron en los actos programados, promoviendo el debate poltico y la responsabilidad en la definicin del rumbo que habr de tomar el partido a partir de ahora.

El PT que realiz ese congreso est situado entre un pasado reciente de gobierno que transform positivamente Brasil y la expectativa de poder regresar a ese lugar, ahora con las experiencias adquiridas y los problemas y reveses sufridos.

Fue un congreso que al mismo tiempo hizo un balance de la actuacin del Partido, no para expiar la culpa, como le hubiese gustado a muchos, si no para extraer lecciones de los errores y para proponer alternativas ms osadas, que nos permitan volver a gobernar Brasil.

Las resoluciones aprobadas en el congreso atestiguan una fuerte unidad poltica de la base, decepcionando a quienes queran ver luchas internas y fuertes divisiones en el seno del Partido. Las decisiones mostraron la madurez de quienes tienen un gran respeto por el PT y, consecuentemente, por el pueblo brasileo.

De manera alta y clara aprobamos las 'Diretas J'. Adems, defendimos el adelanto electoral del 2018, as como la salida inmediata de Temer y vetamos que el caso llegue, bajo ningn concepto, al Colegio Electoral. Adems, defendimos el fin de las reformas en tramite parlamentario y la convocatoria de una Constituyente Soberana, para hacer las reformas que el pueblo verdaderamente necesita.

La clase dominante brasilea no tiene ninguna responsabilidad para con Brasil y su pueblo. Ahogaron al pas en esta crisis, no dudan en golpearnos, detuvieron el avance de Brasil, llevaron el miedo a las personas. El paro afecta a 14 millones de trabajadores y la economa no da seales de crecimiento sostenible. Para mayor agravio, el presidente y sus ministros estn envueltos en una serie de delitos y acusaciones, con evidencia fehaciente de sus manejos. Sin embargo, resisten, apoyados por quienes defienden las refosmas antipopulares que se estn tramitando en el Congreso.

Lo que vemos hoy en Brasil es una fuerte asociacin entre el sistema financiero, el gran empresariado, la aristocracia del poder pblico y los medios de comunicacin tradicionales que, como portavoz de esa alianza, milita a favor de las reformas. Tan slo no est invitado a ese festn el pueblo, situado al margen del gobierno, que slo tiene ojos para defenderse a s mismo, dejando al pas en el caos, sin perspectiva de solucionar la situacin a corto plazo.

Su mayor preocupacin, despus de las reformas, es impedir que haya elecciones directas y que Lula pueda presentarse. Por eso la sistemtica persecucion a nuestro ex presidente y a nuestro partido. Es una guerra sin armas. La destrucin no es fsica, si no moral. Quieren evitar que Lula tenga derecho a la existencia, a su palabra, a su condicin de ciudadano. No obstante, cualquier eleccin directa sin Lula no ser democrtica, ser un fraude.

Esa classe dominante no soporta la idea de que el compromiso con los ms pobres ser rescatado. No hay ni solidaridad, ni visin de Nacin. En la crisis tan slo se quieren salvar a s mismos. El pueblo no les interesa. Por eso no hay lugar para la conciliacin. La estabilidad que quieren es para sus negocios y para sus ganancias, no para el pas.

En esta coyuntura, el PT, el mayor de los partidos de izquierdas de Brasil, tiene la responsabilidad de enfrentarse a esa situacin: radicalizarse democrticamente, aliarse con las fuerzas populares y progresistas, con los movimientos sociales, estar en las calles al lado del pueblo para combatir los retrocesos y quitar a este gobierno golpista del poder.

Nuestro compromiso es con la lucha de las mujeres, de los jvenes, de los indgenas, de la poblacin negra y LGBT. Es con los pobres y los trabajadores brasileos. Es con el desarrollo de Brasil, con la creacin de empleo, la distribuicin de la renta y la justicia social.

Esa postura, adoptada unitariamente en el congreso por la siempre valiente militancia petista, es la que nos da fuerza para resistir y para avanzar.

Gleisi Hoffman acaba de ser designada presidenta del PT en el VI Congreso.