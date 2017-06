Memorias de un mercenario

Diario Por esto! (Mrida)

En das recientes se public en Estados Unidos un libro escrito por un cubano que hizo carrera como mercenario al servicio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y desempe dismiles papeles en acciones de esa organizacin criminal vinculadas, no solo a la batalla Washington contra su pas natal, sino tambin a otros planes infames de la agencia en otras partes del mundo y en los propios Estados Unidos, incluyendo entre estos ltimos, al magnicidio de John F. Kennedy.La revista norteamericana, en su nmero de 28 de mayo de 2017, publica una resea del periodista Jefferson Morley sobre el libro Entrenado para matar: Los Secretos de la CIA sobre sus planes contra Castro, Kennedy y Che, escrito por su ex agente operativo Antonio Veciana.Las hazaas terroristas de este mercenario eran ampliamente conocidas en Cuba y reconocidas por la prensa estadounidense, pero el valor de las infamias que confiesa Veciana radica en que agrega elementos a las mltiples versiones acerca del papel rector de la CIA en el asesinato de Kennedy.Segn Veciana, en 1960, l trabajaba como funcionario del gobierno cubano cuando, teniendo ya como proyecto subvertirlo desde dentro, rob fondos oficiales y utiliz el dinero para financiar ataques contra oficinas, fbricas y almacenes del gobierno.Dos aos ms tarde, utiliz su posicin en el gobierno para distribuir propaganda anunciando falsamente que el gobierno plane tomar la custodia de nios en edad escolar, con el propsito de provocar pnico en las familias cubanas y hacer que algunas enviaran a sus hijos a Estados Unidos, donde seran acogidos por la Iglesia Catlica en el sur de la Florida. La operacin fue llamada "Peter Pan", separ a 14 mil nios cubanos de sus familias y fue descrita en la prensa como esfuerzo desinteresado para rescatar a las vctimas de la opresin comunista.Controlador de Veciana para la operacin era "Maurice Bishop" cuyo verdadero nombre era David Atlee Phillips, quien llegara a ser Jefe de la Divisin de la CIA para el Hemisferio Occidental hasta su retiro en 1975.Tras el fracaso de Baha de Cochinos, en Playa Girn, Phillips manifest su desprecio por Kennedy, explica Veciana. Luego de la conclusin pacfica abogada por JFK para la crisis de los misiles, Phillips le cre Alpha-66, organizacin terrorista para atacar objetivos cubanos que se convirti en instrumento de la CIA para presionar a Kennedy con sus acciones.En marzo de 1963, Veciana y su grupo atacaron un buque mercante ruso que se diriga a Cuba, generando titulares en todo el mundo. Phillips buscaba con ello humillar a los rusos y avergonzar a JFK para que tomara acciones ms agresivas contra Cuba. Pero Kennedy rest importancia al tema y los enemigos de Castro, incluyendo a Phillips, se pusieron ms furiosos an, dice Veciana.Veciana confirma cmo conoci al supuesto asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, en el vestbulo del Centro Southland, el edificio ms alto de Dallas, donde le fue presentado por Bishop."Aquello estaba lleno de gente, pero Bishop, de pie en un rincn, hablaba con un hombre joven, plido, insustancial. Cuando me lo present no recuerdo si lo hizo por su nombre (podra haber dicho: 'Tony, este es Lee. Lee, este es Tony'). Pero de lo que estoy seguro es de que Lee no dijo nada."Tras el asesinato en Dallas el 22 de noviembre de 1963, Oswald fue arrestado, y su rostro transmitido en la televisin. "Lo reconoc inmediatamente," escribe Veciana. "Era, sin lugar a dudas el mismo hombre joven, plido e insignificante que haba visto once semanas antes" en compaa de Maurice Bishop.Veciana recuerda que, temprano en 1964, el hombre de la agencia le pregunt si un primo suyo que era oficial de inteligencia cubano, estara dispuesto a declarar que l haba conspirado con Oswald antes de que JFK fuera asesinado. Phillips le ofreci pagar por tal testimonio, pero Veciana le respondi que su primo era comunista y no poda ser comprado.Una dcada ms tarde, en 1975, cuando la investigacin JFK se reabri, un investigador del Congreso, sabiendo que Veciana haba trabajado para la CIA, se acerc a l para conocer ms sobre cmo la agencia colaboraba con los exiliados cubanos. Veciana le cont la historia de su trabajo con Bishop, incluida la reunin con Oswald. Se hicieron arreglos para que un artista hiciera un dibujo de Bishop basado en descripcin de Veciana y el resultado fue un retrato que se pareca mucho a Phillips. Veciana fue entonces llevado a Washington para una reunin con Phillips, pero ste fingi no conocer a Veciana quien, por miedo a represalias de la CIA neg que Bishop y Phillips fueran la misma persona. Una mentira que hasta hoy mantuve, subraya Veciana.Ciertamente, en las confesiones de este sanguinario terrorista hay elementos que aportan datos al esclarecimiento de algunas medias verdades y manipulaciones en la historia criminal de EEUU.