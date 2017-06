El movimiento Hirak en Marruecos

El pueblo frente al majzn

Jadaliyya.com

Las protestas del movimiento Hirak en Marruecos son el ltimo episodio del tira y afloja entre el majzn (rgimen marroqu) y las vctimas de la(*). El difunto Mouhcine Fikri, el preso poltico Nasser Zefzafi y Nawal Ben Aissa han surgido como figuras emblemticas de este movimiento.o Movimiento Popular, es un movimiento popular e independiente impulsado en octubre de 2016 por los habitantes locales de la nortea ciudad marroqu de Al Hoceima, hartos ya del. Las protestas han crecido significativamente en los ltimos meses, a pesar de los numerosos intentos de las autoridades de sofocar el movimiento, que ha ido extendindose por todo el pas. Aunque no est asociado a ningn partido u organizacin poltica, varios grupos polticos y de la sociedad civil han expresado su solidaridad con el movimiento. Entre octubre de 2016 y mayo de 2017, las demandas de los manifestantes han ido evolucionando de las reivindicaciones principalmente de carcter socioeconmico a un mensaje poltico ms potente; los eslganes utilizados en las protestas denuncian con virulencia la corrupcin rampante del, la mala gobernanza y la apropiacin total de los recursos de la nacin.

Marruecos, a menudo considerado como un pas en gran medida aislado de los disturbios y agitacin ocasionados por la Primavera rabe, se est enfrentando ahora a crecientes turbulencias por todo el pas. Las manifestaciones parecan confinarse inicialmente en el Rif, que es una regin de mayora bereber marcada por una persistente marginacin social y privacin econmica desde el establecimiento de las fronteras territoriales de Marruecos. El pas est siendo ahora testigo de la oleada de violencia en Al Hoceima y en la regin del Rif, as como en las mayores ciudades del pas: Casablanca, Rabat, Marrakech, Mequinez y otras. Aunque no hay cifras oficiales de manifestantes, los videos muestran a miles de personas participando en cada una de las protestas.

En octubre de 2016, los marroques tomaron las calles despus de que un vendedor de pescado muriera en Al Hoceima aplastado por un camin de la basura por orden de las fuerzas policiales. Ampliamente trasmitido por las plataformas de las redes sociales, el video del asesinato de Mouhcine Fikri desat una indignacin sin precedentes. Miles de personas estn ahora protestando, exigiendo que se haga justicia y que los asesinos rindan cuentas: primero, reconociendo el asesinato de Fikri, que en las consignas ha sido equiparado al asesinato de todos los rifeos, pero tambin ofreciendo soluciones concretas a los problemas a que tienen que enfrentarse los marroques normales y corrientes. Esto incluira reformas socioeconmicas que reduzcan el desempleo de los jvenes y que alivien el aumento del coste de la vida, pero tambin reformas estructurales en beneficio de sectores como el de la educacin y la sanidad, descuidados ambos por el presupuesto estatal.

Aunque al principio se encontraron con el desprecio total por parte de las autoridades, las protestas aumentaron en alcance e intensidad el pasado mes de mayo, alcanzando su cenit tras la detencin de Nasser Zefzafi, el lder del movimiento Hirak, despus de que interrumpiera el sermn de la oracin del viernes en Al Hoceima. Zefzafi acus al imn de la mezquita local de actuar como portavoz del rgimen en un intento por desacreditar el creciente movimiento de oposicin. Tras una bsqueda de tres das, fue posteriormente arrestado por interrumpir una ceremonia religiosa y desobediencia civil.

El brutal asesinato de Mouhcine Fikri y el arresto de Nasser Zefzafi son hechos sintomticos de las arraigadas desigualdades sociales de Marruecos. Demuestran tambin la poltica manifiesta, aunque sofisticada, de represin del majzn por todo el reino y ms especficamente en el Rif. Esta regin ha aparecido a menudo como un paria en el discurso pblico marroqu; los sucesivos poderes gobernantes la han marginado de forma deliberada en recuerdo de su rebelde pasado secesionista. Por ejemplo, hasta hace poco, la exclusin del Rif de la polticas educativas integradoras pona de manifiesto el intento de dividir en vez de consolidar el entendimiento entre la ciudadana marroqu. El Rif carece de la infraestructura ms bsica; un nico y peligroso camino de montaa es la conexin terrestre que une Al Hoceima con el resto del pas. En el frente econmico, el gobierno necesit ms de once aos para iniciar un plan de desarrollo en Al Hoceima despus de que un terremoto destruyera gran parte de la ciudad en 2004. En un comunicado de prensa emitido el 1 de junio de 2017, Ilyas el Omari, secretario general del Partido por la Autenticidad y la Modernidad un partido fundado por un amigo de la infancia y cercano asesor del rey-, nacido l mismo en Al Hoceima, lament la crisis y afirm que Ningn departamento del gobierno haba gastado ni un solo drham en el plan de desarrollo de Al Hoceima en 2016. Ah pueden apreciarse claramente las tensiones entre una poblacin exasperada y un gobierno que no cumple sus promesas.

Myriam Abouzeid sostiene que el abandono econmico y social sufrido por la regin del Rif ha generado nuevas formas de autonoma social y cultural. Debido a esta situacin, los acontecimientos en Al Hoceima podran muy bien auspiciar una intensificacin del reciente movimiento de protestas por todo el pas.

Las protestas que se extendieron por todo el pas para denunciar el asesinato de Fikri fueron las mayores protestas coordinadas que han tenido lugar en el reino desde 2011. En octubre, tras das de disturbios y silencio por parte de las autoridades, el rey Mohamed VI finalmente dio instrucciones al ministro del Interior para que presentara sus condolencias a la familia de Fikri, prometiendo que los autores de la muerte de Mouhcine tendran que rendir cuentas una vez realizadas una serie de investigaciones exhaustivas, aunque hasta la fecha no ha habido resultados tangibles.

Desde finales de mayo, las manifestaciones de solidaridad que han tenido lugar en las mayores ciudades de Marruecos han sido recibidas con violencia y arrestos mientras el gobierno contina ignorando absolutamente las principales quejas de los manifestantes. Los enfrentamientos entre la polica antidisturbios y los manifestantes han llevado al arresto de un creciente nmero de manifestantes, as como de periodistas, activistas y lderes comunitarios. Los manifestantes afirman que la polica antidisturbios tena rdenes directas de agredir a los manifestantes que no obedecieran y se alejaran de las protestas, mientras que los abogados defensores de los encarcelados por las autoridades sostienen que sus clientes fueron sometidos a torturas y abusos cuando se encontraban bajo custodia policial. Las fotos y los videos que circulan por las redes sociales muestran que los manifestantes continan sufriendo heridas graves. Segn la corresponsal de Reuters en Rabat, Samia Errazzouki: Varios activistas han confirmado que la polica antidisturbios realiz disparos reales de advertencia y lanz gases lacrimgenos en un intento de dispersar a los manifestantes en Al Hoceima.

En octubre de 2016, en entonces ministro del Interior, Mohamed Hassad, haba ya amenazado a los manifestantes y a los activistas online con el famoso Rakom me3rofin, que podra traducirse ms o menos como sabemos bien quin eres. Se trataba de una advertencia de que cualquier apoyo a Hirak estaba siendo vigilado por las autoridades y que podra haber represalias. Los crculos de activistas se han apropiado ahora de la expresin, convirtindola en un hashtag popular, demostrando que la estrategia de la poltica del miedo ya no puede mantenerse.

Es importante sealar que los medios, las organizaciones de la sociedad civil y los activistas online estn bajo el escrutinio del Cdigo Penal y el muy amplio concepto de seguridad nacional, lo que plantea serias preocupaciones por las libertades civiles. El Cdigo Penal de Marruecos, profundamente represivo, se promulg en 1963 y es de hecho una versin revisada del Cdigo Napolenico de 1818, ampliado en 1953 por el aparato colonial francs para aplastar con toda firmeza el movimiento nacionalista terrorista y castigar la resistencia de las poblaciones locales contra sus gobernantes opresores.

Tras la independencia en 1956, el rey Hassan II utiliz el mismo proyecto francs para aumentar su control autoritario sobre el pas. Ms recientemente, el rey Mohamed VI se ha encargado de reformar el Cdigo Penal junto con el gobierno. Esta fachada de reformas pretende reforzar el aparato estatal al mismo tiempo que reduce el espectro de libertades civiles en nombre de la seguridad nacional. Es en este contexto de sometimiento en el que el Estado marroqu desarroll la actual estrategia de contraterrorismo que aplica tambin a los pacficos, aunque indignados, manifestantes. Hoy en da, la definicin legal de terrorista ha cambiado tan poco como el Cdigo Penal: Los nacionalistas, que representaban un peligro para el establishment francs y eran el objetivo de la legislacin antiterrorista francesa, han sido reemplazados por una categora similar que incluye a toda persona que critique el rgimen o exija reformas.

Los mtodos heredados de la colonizacin, actualmente utilizados por el gobierno, estn haciendo muy poco para satisfacer las demandas bsicas de una poblacin hambrienta de igualdad de oportunidades y justicia social.

Adems, las personalidades y smbolos del Hirak estn siendo constantemente utilizados por los medios nacionalistas para desacreditar los objetivos y mensajes del movimiento. Tras el arresto de Zefzafi, la prensa amarilla empez a filtrar fotos de Zefzafi en compaa de mujeres y llevando una vida lujosa en yates, presentando un marcado contraste con su activismo. Aun as, la furiosa campaa en los medios contra l intentando que su mensaje apareciera como inconsistente teniendo en cuenta su vida personal slo sirvi para afianzar an ms su situacin frente al gobierno.

Zefzafi est teniendo que enfrentarse a las graves acusaciones de amenazar la seguridad nacional y recibir ayuda extranjera, delitos por los que probablemente ser condenado a pena de muerte o a cadena perpetua, dependiendo del juez que le juzgue. La amplia dispora rifea que lleva dcadas repartida por Europa hace que sea fcil presentar acusaciones de apoyo exterior; las familias inmigrantes envan a menudo dinero a sus familias e invierten en sus hogares marroques en preparacin de su regreso all. Hay ya prevista un gran protesta del movimiento Hirak el 20 de julio, una fecha en la que muchas familias habrn vuelto de vacaciones a Marruecos. El papel que la dispora podra jugar en estas protestas est an por ver, pero es probable que su nmero y estatus ejerzan presiones adicionales sobre el gobierno. Por Internet circulan videos de manifestantes rompiendo sus pasaportes marroques para mostrar su negativa a prometer lealtad a un Estado que ya no les representa. Estas tensiones aumentan la probabilidad de que acontecimientos similares se produzcan este verano.

En un esfuerzo manifiesto por continuar con la protestas, figuras femeninas como Nawal Ben Aissa , de 36 aos y madre de cuatro hijos, se han puesto rpidamente al frente de las protestas, enriqueciendo el movimiento con nuevos rostros. Ben Aissa anunci en un video, que se hizo posteriormente viral, que se estaba entregando a la polica tras una orden arresto emitida en su contra el 1 de junio. Fue interrogada y liberada poco despus.

Por otra parte, a pesar de su notable silencio, el Estado est trabajando cuidadosamente tras las bambalinas para invalidar el movimiento Hirak. Por ejemplo, el hecho de ondear banderas rifeas y amazigh durante las protestas se considera como un ataque directo contra la integridad territorial de Marruecos y como un mensaje separatista claro. Este sentimiento est alimentado por las plataformas mediticas propalacio diseadas para extender el miedo, disuadir de la solidaridad y aislar las protestas de la poblacin en sentido amplio. Sin embargo, este esfuerzo ha sido infructuoso hasta ahora y un nmero cada vez mayor de manifestantes estn tomando las calles y mostrando un apoyo sin paliativos al Hirak en los medios sociales.

Aunque el gobierno ha emitido varias declaraciones generales sobre la situacin, sus medios de propaganda estn alimentando el miedo popular sugiriendo que las manifestaciones podran degenerar en una ruptura total de la ley y el orden de forma parecida a las crisis en curso en las vecinas Libia y Siria. Esta narrativa ha preocupado al pblico marroqu en sentido amplio y provocado reacciones ambivalentes.

En el mismo sentido, los medios han acusado al movimiento rifeo de recibir apoyo exterior de entidades separatistas como el Polisario y Argelia. Esta es una estrategia comn del majzn para estigmatizar cualquier tipo de antagonismo con el discurso oficial. Sin embargo, esas acusaciones tienen poca credibilidad a la luz de la escasez de medios independientes y de la vulnerabilidad de su posicin dentro de un aparato estatal fuertemente controlado que fomenta un ambiente represivo en el que la disidencia y las demandas legtimas se equiparan con la deslealtad, la influencia extranjera y la traicin. En realidad, como sostuvo Abubakr Jama, las razones subyacentes en los levantamientos actuales, aunque empezaran en el Rif, van ms all del regionalismo y tienen que ver con todo el tejido social de una nacin inmersa en la desesperacin econmica y social.

En resumen, el gobierno contina rechazando las reclamaciones de sus ciudadanos y no ha conseguido implementar medidas concretas de reforma que aborden las desigualdades subyacentes. Ha descartado estas protestas como hechos aislados instigados por una maligna influencia exterior o por actores internos desleales dispuestos a derrocar al Estado. Si esto sigue as, la situacin tiene potencial para degenerar en una crisis total.







N. de la T.:(*) Trmino que evoca a la vez desprecio, abuso de poder e injusticia.

Fatim-Zohra El Malki es una investigadora independiente radicada en Washington DC. Tiene un mster en Estudios rabes del Edmund A. Walsh School of Foreign Service de la Universidad Georgetown, y un mster en Estudios de Seguridad de la Universidad Queen de Belfast. Twitter: @fzelmalki

Fuente: http://www.jadaliyya.com/pages/index/26645/moroccos-hirak-movement_the-people-versus-the-makh

