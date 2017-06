Mocin de censura, ms all de la aritmtica parlamentaria

La esperanza es siempre una victoria

Cuarto Poder

Lo peor que le puede pasar a una fuerza poltica que se reclame transformadora es anidar en las instituciones y someterse a un funcionamiento burocrtico y acartonado. Como la situacin poltica es insostenible, alguien tiene que decir Basta Ya! a la mafia poltica y empresarial que corrompe el sistema democrtico. Y hay que hacerlo en la institucin en la que reside la soberana del pueblo: el Parlamento. Esa es la esencia de la mocin de censura planteada por Unidos Podemos como una cuestin de dignidad democrtica. Que cada cual se retrate con su posicin, que opte por la indignacin coherente o por la complicidad.

Veamos los problemas principales que tiene este pas y que no dejan de crecer. Por un lado, la situacin socioeconmica no da cuartel. El paro sigue siendo muy elevado y aumenta la desproteccin de los parados; la precariedad ha venido para quedarse y crea una legin de trabajadores pobres a los que un trabajo no les llega para vivir; los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo y los beneficios empresariales se disparan; prosiguen los recortes a un Estado de Bienestar cada vez ms raqutico y no cesan los desahucios. Las Marchas de la Dignidad tuvieron que salir a la calle el 27 de mayo a manifestarse de nuevo de forma multitudinaria contra el saqueo a los derechos de la clase trabajadora y la ciudadana.

Por otro lado, cada vez hay una conciencia ms clara de que nuestros recortes son sus latrocinios. La corrupcin poltica y empresarial es galopante. Salpica a cientos de imputados cada semana, alcanza a los ms altos cargos y a todas las instituciones como se puede ver en la web Casos aislados de una corrupcin sistmica. El gobierno degrada la magistratura, especialmente, al copar los altos tribunales de justicia para ponerlos a su servicio. Un ministro de Justicia reprobado y nombres como Prez de los Cobos (TC), Espejel, Enrique Lpez, Maza, Moix son algunos ejemplos del intento de apropiarse de las instituciones. Dnde queda la divisin de poderes con una estrategia para controlar las instancias judiciales superiores, anular los buenos trabajos de jueces y fiscales y asegurar la impunidad de los corruptos?

Quiz lo peor que le pasa a un pas no es la corrupcin existente, sino la desmoralizacin ciudadana que provoca. Pensar que no se puede hace nada, que hay impunidad, que nadie dimite, conduce a tolerar las injusticias con resignacin y, por tanto, a la pasividad social.

El partido del Gobierno, y especialmente su presidente, hacen un ejercicio permanente de cinismo al negar lo evidente. Solo esperan capear el temporal y que se vayan olvidando las cosas, prescriban los delitos o acten sus amistades en la judicatura.

El PP respira solamente porque, ms all de la retrica, siguen contando con el apoyo de Ciudadanos que juega con eficacia su misin de frenar el cambio. Es pattico su papel: cada vez que dicen Ni uno ms aparecen docenas de imputados a los pocos das. Les pasar factura la doctrina Rivera de seguir apoyando al PP mientras propongan a un candidato limpio, como es el caso de Murcia, y lo anunciado para Madrid si Cifuentes resultase imputada.

Ante esta situacin, es coherente la mocin de censura presentada por Unidos Podemos. Para denunciar la escandalosa situacin, para llevar la voz de la calle al Parlamento, para que se visualice que existe la opcin de la honestidad poltica, para dejar en evidencia las complicidades dolosas. Es verdad que al PSOE le ha cogido en campaa de primarias y congreso, pero la vida poltica no se detiene por sus debates internos. Es correcto que UP haya ofrecido al PSOE retirar la mocin para presentarla de forma conjunta y encabezada por los socialistas. Pero es un error que los socialistas la rechacen, porque esta mocin de censura conecta mejor con el No-Es-No de las bases y el electorado socialista que otra nueva abstencin impulsada esta vez por Pedro Snchez.

Las mociones de censura no se ganan o pierden por la simple aplicacin de la aritmtica parlamentaria. La perder Rajoy si, llevado por su frivolidad y cobarda, desprecia a ms de cinco millones de ciudadanos y no da la cara. Quedarn tocados los que por activa o por pasiva le apoyen. La ganar quien demuestre que la situacin es insostenible y que degrada profundamente al sistema democrtico, que hay alternativa y que podemos estar cerca de ella.

No es una mocin de censura perdida, aunque no tenga los votos suficientes. Menos an si va acompaada de movilizacin en la calle como la que est prevista para el 24 de junio. Los hechos hablan ms alto que las palabras y esta iniciativa poltica sirve para desenmascarar y para demostrar que se debe abandonar el pesimismo. Muchos ciudadanos se darn cuenta de que mientras haya quien pelee por la dignidad de la democracia an queda un destello de esperanza. Y la esperanza es siempre una victoria.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/ideas/2017/06/06/la-esperanza-es-siempre-una-victoria/



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.