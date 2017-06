Entrevista a Nicols Gonzlez Varela sobre Heidegger. Nazismo y poltica del Ser (II)

Nicols Gonzlez Varela es ensayista, editor, traductor y periodista cultural. Ha estudiado Filosofa y Psicologa y enseado Ciencias Polticas en la Universidad de Buenos Aires, as como traducido a Heidegger, Graves, Negri, Marx y Pessoa, entre otros. Es autor de diversos artculos y estudios sobre Arendt, Blanchot, Cline, Heidegger, Engels, Graves, Gramsci, Lenin, Stalin, Marx, Pound, Spinoza y colabora en distintos medios grficos y digitales de actualidad y cultura. Sus ltimas obras publicadas son: Nietzsche contra la Democracia (Montesinos, Barcelona, 2010), Los Archivos de Nacin Apache (Libros del Sur, Buenos Aires, 2011) y ha sido traductor y cuidador de la edicin del Cuaderno Spinoza, de Karl Marx (Montesinos, Barcelona, 2012), as como de la edicin de Sobre el suicidio, tambin de Marx (El Viejo Topo 2012). En 2013 public una edicin crtica de textos de Fernando Pessoa: Poltica y profeca. Escritos polticos 1919- 1935.

Esta conversacin, una parte de la cual se public en El Viejo Topo del mes de mayo, se centra en su ltimo libro Heidegger. Nazismo y poltica del Ser, publicado recientemente por la editorial Montesinos.

SLA: Nos habamos quedado en este punto. Qu versos fueron los que recit su hijo Hermann el da de su entierro? Nos los traduces? Por qu Hlderlin?

NGV: Heidegger fallece el 26 de mayo en Freiburg, Zhringen; es enterrado en su pueblo natal, Messkirch, el 28 de mayo y sobre su tumba su hijo Hermann recita, segn sus deseos, los siguiente versos de Hlderlin: Brod und Wein (cuarta estrofa), An die Deutschen (primera y segunda estrofa), Vershnender, der du nimmergeglaubt, Der Titanen y Brod und Wein (tercera estrofa). Es muy sintomtico, pero incluso en el momento de su despedida del mundo de los vivos, Heidegger quiso reafirmar su versin oficial de su compromiso con el Nacionalsocialismo. Heidegger cometi una travesura porque se sinti mayor para intervenir en la Poltica? el filsofo debe ser siempre por definicin un indigente en su praxis y un opulento en la teora? Como en una suerte de (falso) epitafio de su vida filosfica Heidegger pidi expresamente que recitara su hijo y albacea literario Hermann la verdad encerrada en especial en la primera y segunda estrofa del poema: A los Alemanes de Hlderlin, que dice as:

Nunca se burlen del nio, cuando slo comete travesuras

creyndose mayor y atareado sobre su caballo de madera

Oh, nuestra bondad! Tambin nosotros somos

pobres en actos y ricos en pensamientos

Pero: viene, tal como el rayo surge de las nubes,

de un pensamiento acabado una accin espiritual y madura?

Surge la accin, como el fruto de las sombras

hojas del follaje, del escrito apacible?

En cuanto a Hlderlin debemos sealar que en una etapa de su pensamiento meta) poltico Heidegger recurre al poeta en su etapa madura, ms reaccionaria, ya no es el joven Hlderlin, amigo de Hegel, que plantaba rboles revolucionarios en honor de la Gran Revolucin francesa, no es el romntico republicano idealista de su juventud, sino el tardo reaccionario, el de la disposicin apocalptica heroica y contra-ilustrada

SLA: Cmo consigui recuperar Heidegger la venia docenti que le fue retirada previamente? Fue decisiva la intervencin de Hannah Arendt?

NGV: En el proceso de des-nazificacin que las fuerzas aliadas, en este caso la zona de Freiburg quedaba bajo jurisdiccin francesa, la puration, Heidegger fue investigado, calificado de nazi tpico y por poco no le fueron confiscados todos su bienes personales, incluida su biblioteca tan querida. Como consecuencia se le retira por tiempo indeterminado la llamada venia docenti (que haba obtenido en 1916 con un trabajo sobre Duns Scoto). Despus de tener una gran crisis nerviosa, Heidegger se resguarda en su cabaa de Todnauberg, se siente perseguido, incomprendido y proscripto se mantiene en silencio. En 1949 cumple 60 aos, una edad que en la academia alemana es una milenaria tradicin festejar al catedrtico de turno con homenajes, escritos hagiogrficos y libros conmemorativos, es la poca en que se est por constituir la Repblica Federal de Alemania (RFA), se entenda que la desnazificacin y la justicia aliada ya haban terminado su tarea. Pareca el momento para liberar al castigado Heidegger de su situacin de limbo jurdico. La Facultad de Filosofa de Freiburg, con mayora conservadora, propone dados los nuevos tiempos y el enorme inters de todo el Mundo por su pensamiento, re-integrar a Heidegger su nmina y todos sus derechos como funcionario, discusin que se traslada al Senado acadmico. ste termina aprobando por una exigua mayora la medida. El artfice de esta reparacin no fue Hannah Arendt sino Max Mller, titular de la ctedra de Filosofa cristiana y discpulo de Heidegger, quin logr reunir informes de expertos del extranjero, por ejemplo Romano Guardini, para impresionar al Senado acerca de la estatura universal de la Filosofa heideggeriana. Tambin ayud el inicio de la Guerra Fra, cuando la contradiccin Liberalismo-Nazismo haba dejado de ser la principal. La Facultad finalmente le otorga una pensin extraordinaria (a pesar que Heidegger no haba cumplido legalmente los 62 aos) y el levantamiento de la prohibicin de ensear. Otra parte del papel principal en esta rehabilitacin recay adems sobre el rector de la poca, Tellenbach y un grupo mayoritario de profesores conservadores de la Universidad.

SLA: Por cierto, relacionado con lo anterior, hay alguna vinculacin filosfica entre el pensamiento de Arendt y el de Heidegger?

NGV: Entre Heidegger y Arendt se establece una relacin de dominio unilateral, asimtrica, de autoridad de su persona y Filosofa sobre ella. Tenemos que retrotraernos al ao 1924, la ciudad es Marburg. Una estudiante de familia juda de dieciocho aos desembarca en la estacin del ferrocarril ansiosa por estudiar con un tal Martin Heidegger. Arendt proceda de una familia de una ciudad que ya no existe (Knigsberg, la patria chica de Kant); su daemon filosfico despert despus de leer "Kritik der reinen Vernunft".

La Crtica de la razn pura de Kant.

Exacto. Dominaba el griego y el latn. Su primer viaje fue a Berln, buscando la sabidura del telogo-ensayista verons, Romano Guardini (el mismo que con su informe ayudar a re-establecer la venia docendi a Heidegger en 1949), cuando oy rumores sobre un "fenmeno" en la enseanza de la filosofa: "El nombre recorri toda Alemania como el rumor sobre un rey secreto recordaba Hannah en 1969. Preguntas con razn: Tuvo este amor profundo pero clandestino, la suficiente fortaleza como para crear una conviccin en la perspectiva filosfica? Heidegger haba confesado que Hannah haba sido sin duda la musa de su gran obra incompleta ("sin ella no habra podido escribir nada"). Recordemos que desde 1922 Heidegger estaba construyendo (aunque no lo saba) los borradores de su opera magna: Ser y Tiempo. Lo cierto es que el voltaje del romance aumenta y aparecen en la estructura primitiva del Dasein nuevos continentes teorticos abiertos por la propia experiencia. La primera figura relacionada con el amor es el "ser-con-otros", categora inexistente hasta 1925, el "Mit-Sein/Mit-Dasein", introducida subrepticiamente para articular el encuentro con el Otro, pero lo otros que comparten la autenticidad conmigo: otros que "son aqu con" (mit da sein) m" y yo soy "con (sein mit) el Otro". El otro no es todos los dems, sino ms bien aquellos entre los cuales uno "es". La propia pasin en Hannah es la que le permite superar las aporas de la comprensin de la subjetividad de su maestro y mentor Husserl. Heidegger descubre un camino que va desde su propia praxis hacia la aprehensin de una fenomenologa crtica. Muchos especialistas deducen esta aufheben heideggeriana en su hermenutica obsesiva sobre Aristteles, pero eso es insuficiente para explicar esta nueva constitucin del Dasein, del "ser-ah" como praxis humana unitaria. La relacin con Hannah, finalmente, es la que le permite abandonar la teora tradicional de la autoconciencia (entendida como un repliegue del alma sobre s misma) y entender el Dasein como obligado a "tener-que-ser" (Zu-sein). Es la propia concepcin de Heidegger, para quin la teora es una forma de praxis. Y esta auto referencia de tipo eminentemente prctico no se desarrolla slo por medio de los actos intelectivos superiores sino que pasa por los actos ms inferiores: pasiones, estados de nimo, afectos, las Stimmungen: es decir a travs de los componentes sensibles, pasivos, carnales de la vida humana. Otro concepto clave que aparece en la poca del romance es el de "Befindlichkeit" (disposicin), que eleva a potencia ontolgica las determinaciones del sujeto que tradicionalmente se trataban en la teora de las pasiones: pasividad, receptividad, finitud, angustia, miedo, corporeidad, erotismo. Heidegger quiere indicar que el Dasein est constituido originariamente por momentos turbios, opacos, contradictorios, por el caos de afectos y pasiones.

Quin lo dira! Ni lo sospechaba.

En las cartas encontramos el lado explotador del Meister: rdenes, cdigos cifrados, excusas sobre la doble vida, cursileras de un hombre casado, temores; del lado de Hannah una perversa y total entrega. Finalmente, por presiones de Heidegger, Hannah "se obliga" (como el primer soldado del Tercer Reich, Albert Leo Schlageter) a marcharse a otra Universidad, recomendada por Heidegger a otro mandarn del existencialismo: Karl Jaspers. Se las arreglar para seguir con encuentros furtivos y cada vez ms fugaces. Como el funcionario Klamm, en "El Castillo" de Kafka, dispone a voluntad de Frieda. Con Jaspers desarrollar, como no!, su tesis doctoral sobre el concepto de libertad y amor en San Agustn: "Augustinus und das paulinische Problem der Freiheit". Aprovechar para criticar el sesgo utilitarista y manipulador del "Ser-en-el-mundo": el objetivo de su trabajo es desarrollar una visin del mundo que Heidegger ha olvidado, "el mundo concebido como lo ven los amantes del mundo". La reconciliacin vendr despus de la guerra y la cada del nacionalsocialismo, en 1950. Arendt, que lo sigui amando, le perdonar todo: la adhesin al nazismo, su admiracin por Hitler, su silencio cmplice de posguerra (duramente censurado por Marcuse o Celan), se transformar en su agente literario, revisar traducciones y contratos, se cree de cabo a rabo la leyenda propagada por el mismo Heidegger de que fue un "resistente espiritual" desde su ctedra, exonerar de todo fascismo a su sistema filosfico (mientras Adorno afirmaba que la filosofa de Heidegger es fascista "en su ncleo ms ntimo"), le dedicar explcita (su libro pstumo, "The Life of the Mind" lleva una cita completa de Heidegger) o implcitamente (dixit Hannah: mi obra "Vita Activa", le escribe en otra carta, "te debe casi todo en todos los aspectos") todas sus obras de madurez. Curiosamente su "heideggerianismo de izquierdas" nunca la abandon, llegando a defender liquidar el sufragio universal, el elitismo natural de los grandes hombres, y las oligarquas aristocrticas en poltica: "el modo de vida poltico nunca ser el de la multitud". Arendt adems ayudo a la expansin planetaria de Heidegger e incluso a permitirle tener una cierta aura de respeto acadmico. Arendt parece mantener las posiciones sobre la Historia del Ser, incluso el antimodernismo y antibolchevismo, de Heidegger! Actualmente existe un polmico estudio de Emmanuel Faye sobre las races diramos racial-populares de la teora de Arendt, una contaminacin totalitaria que se mantiene en segundo plano, que nunca dej de ser una conservadora alemana modlica [1] La pregunta es: cmo una autora puede al mismo tiempo conciliar una defensa hiperblica de Heidegger in toto y realizar una crtica eficaz al Totalitarismo nacionalsocialista o al caso Eichmann?

SLA: Y es posible, en tu opinin, esa tarea? Tu pregunta es retrica?

NGV: Creo que es imposible para Arendt hacerlo de manera eficaz y hasta la ltima consecuencia. Y este dficit se nota a lo largo de su obra sobre el Totalitarismo. Su raro juicio sobre Eichmann, la peligrosa idea de la Banalidad del Mal de los verdugos voluntarios y fanticos es una suerte de confirmacin ex post, posterior de su condonacin a Heidegger

SLA. Antes de que me olvide, has hablado de Celan. Su poesa, su poesa a veces digamos oscura, es una poesa heideggeriana?

NGV: Soy un gran admirador, lector y re-lector de la obra de Celan (Celan es anagrama de Ancel, su apellido judo en rumano), que lamentablemente no es muy extensa. La situacin aqu es a la inversa: Heidegger es el que podra denominarse celaniano, fue a iniciativa de Heidegger que se produjo el famoso (des)encuentro en la cabaa de Todtnauberg en 1967, luego de recitar sus poemas en Freiburg con gran xito. Heidegger vea en la poesa de Celan un vigor filosfico y una bsqueda de nuevas relaciones entre la palabra y la cosa (neologismos, cripticismo, rodeos verbales). Celan en un primer momento rechaz la peticin de Otto Pggeler de hacerle una dedicatoria a Heidegger en su libro Rejas de lenguaje ya que consideraba inapropiado que su nombre se viese vinculado al de Heidegger. Celan haba sufrido primero la invasin de la URSS de Bukovina en 1940, con deportaciones de familiares y amigos a Siberia; despus la invasin alemana de 1941 a la URSS y el horror de la solucin juda de Hitler, su familia internada en un ghetto, sus padres aniquilados, l se salvo de ser eliminado en un campo de la muerte en Moldavia por el avance del Ejrcito Rojo. Celan en su visita esperaba de su admirador-lector Heidegger al menos un beu geste de arrepentimiento explcito sobre su relacin con el Nazismo, cosa que Heidegger no hizo, ni hara en el futuro. Hoy sabemos que Celan fue un fino y crtico lector de Heidegger a partir de 1951, pero nunca fue un heideggeriano. De ese tenso encuentro, Celan incluso se neg a fotografiarse con Heidegger, surgi el poema "Todtnauberg", donde convierte el senderismo con el filsofo por la Selva Negra en un descenso a los infiernos del Nacionalsocialismo. En el libro de visitas de la cabaa, Celan escribi: Al libro de la cabaa, con la mirada a la estrella de la fuente, con la esperanza de una palabra venidera del corazn". La rara mencin a una estrella de la fuente tiene su explicacin: era un surtidor de agua en el exterior de la cabaa que durante los aos 1933-1945 luca una bonita swastika, que se transform mgicamente en una estrella despus de la derrota del III Reich

SLA. En cuanto a Marcuse, sigui estando marcado por Heidegger a lo largo de su evolucin filosfica? Resulta un poco chocante que un filsofo que inspir a una parte sustantiva de la izquierda estudiantil del 68 en muchos pases del mundo fuera un heideggeriano.

NGV: Creo que la seduccin de Marcuse con Heidegger dur muy poco tiempo, la inmunizacin vino de que ya era lukcsiano y marxista antes de recibir el influjo del Dasein. Marcuse reconoce que ley Sein und Zeit en 1927 y que esa lectura fue lo que le decidi a ir a estudiar a Freiburg. Estuvo all entre 1928 y diciembre de 1932, tomando la Analtica de la Existencia heideggeriana con mucho cuidado y cautela crtica. Crey ver en Heidegger lo que le haba fascinado tambin en el ltimo Husserl: la posibilidad de un nuevo inicio de la Filosofa como tal, concreta y fundamentada en la existencia del Hombre, basado en la praxis radical, y no en principios acadmicos-abstractos. Heidegger poda ser un punto de partida, dentro del marco general esbozado por Marx, para superar tanto al Neokantismo como al Positivismo, es decir, a la Kathederphilosophie. Pero el intento fue de corto alcance: Marcuse reconoce que en 1932 cuando conoci gracias al trabajo de Riazanov, los Manuscritos de Marx de 1844 el problema de Heidegger versus Marx dej de ser un problema. Fue el primer discpulo en criticarlo abiertamente y muy temprano, en 1934, y adems fue el primero en 1947 en exigirle que pidiera disculpas pblicamente de su compromiso poltico con el SS-Staat y de su responsabilidad como filsofo por apoyar a un rgimen que produjo el Holocausto. Heidegger ni siquiera se dign a leer su Habilitationschrift: adems bloque sus posibilidades de habilitacin aparentemente por su tendencia de izquierda y su hegeliano-marxismo. Analizando a posteriori su obra Sein und Zeit Marcuse afirmar que trminos tcnicos como Da-sein, das Man, Sein, Seiendes, Existenz seran malas abstracciones, abstractos defectuosos, en el sentido de que no son vehculos conceptuales adecuados para comprender la concrecin real de lo aparente. Heidegger habra construido un nuevo Idealismo trascendental, ms extremo, ms alejado an de la existencia que el del mismo Husserl

SLA: Vuelvo ahora a la biografa de Heidegger. Te pregunto por el campo de trabajo cientfico que organiz siendo rector de Friburgo.

NGV: Buen tema, buena pregunta.

