¿Temer el Breve? La mayoría de los observadores coinciden en que los días de la presidencia Temer están contados. Según las estimaciones de una encuesta reciente, el 61% de la población brasileña exige su renuncia, y el 85% pide nuevas elecciones. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Para averiguarlo, un flashback del año pasado

Brasil al borde del colapso?

Temer el Breve? La mayora de los observadores coinciden en que los das de la presidencia Temer estn contados. Segn las estimaciones de una encuesta reciente, el 61% de la poblacin brasilea exige su renuncia, y el 85% pide nuevas elecciones. Cmo hemos llegado hasta aqu? Para averiguarlo, un flashback del ao pasado El 2 de mayo de 2016, el Senado brasileo suspendi de su cargo a la presidenta Dilma y entreg el poder al vicepresidente Michel Temer a travs de un juicio poltico. El 23 de mayo, una grabacin hecha pblica como parte de la investigacin Lava Jato confirm la participacin del ministro Romero Juc en la preparacin de un golpe de Estado parlamentario. Durante una conversacin entre Juca y Srgio Machado, el ex presidente de la empresa Transpetro bajo investigacin, el primero concluy diciendo: tenemos que parar este desastre () tenemos que cambiar el Gobierno para detener la hemorragia . Un ao ms tarde, la crisis poltica e institucional relacionada con la operacin Lava Jato todavia sigue. Los casos de corrupcin salpican cada vez a ms actores polticos como Michel Temer, Acio Neves y Eduardo Cunha. Cunha, considerado el arquitecto del golpe contra Dilma, ha sido condenado a 15 aos de prisin por malversacin de fondos. La publicacion de nuevas grabaciones han demostrado que Michel Temer intervino personalmente para evitar que Cunha hablara demasiado. Prueba de su sentido del humor, el cdigo para estos sobornos era darle de comer a las aves en la jaula. Esto le vali a Temer ser acusado ​​de corrupcin pasiva, obstruccin a la justicia y organizacin criminal. El 19 de mayo, otra grabacin mostr cmo el ex diputado Neves reclam 570.000 dlares a un empresario para pagar abogados para su defensa. En un tono relajado, Neves sugiere incluso la posibilidad de tener que matar a la persona encargada de transmitir el soborno antes de que pueda denunciarlo. En 2015, Neves estaba de gira en Venezuela para defender el lder golpista Leopoldo Lopez y exigir ms democracia. Ahora, habra que confiar en estos hermosos demcratas?! Esta banda se las ha arreglado para incluir en la Constitucin las recomendaciones del FMI, es decir, la congelacin del presupuesto en el sector pblico, tales como educacin y salud por un perodo de 20 aos. Temer y Cunha han sido mercenarios al servicio del capital. En este contexto, 100.000 personas se manifestaron en Brasilia durante una gran manifestacin contra el gobierno el 24 de mayo. Que decidi el verdugo de la democracia Temer? Enviar a las fuerzas armadas a reprimir a los manifestantes en las calles. Una medida sin precedentes desde la dictadura de 1964! Sin embargo, las imgenes de la represin no dieron la vuelta al mundo, ya que Brasil no se considera oficialmente como una dictadura. Mientras tanto, desde hace un mes Venezuela es el tema de una cobertura especial por los medios de comunicacin que amplifican las mentiras y manipulaciones y ocultan la violencia de los manifestantes. Al igual que en 2014, son los ricos y la extrema derecha quienes manifiestan para derrocar al presidente Maduro. Su negativa a participar en la mesa de dilogo nacional, bajo la mediacin del Vaticano, muestra que estan ms comprometidos con el cambio de rgimen, tan querido por Washington, quecon las reglas del juego democrtico. - See more at: http://www.investigaction.net/es/brasil-al-borde-del-colapso/#sthash.whJqMEIm.dpuf

