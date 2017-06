Jair Krischke (Fuente: Canal Abierto)



***



Brasil contina cayendo en una crisis institucional que se percibe terminal. Su sistema de representacin alcanz un estado de descomposicin que parece no encontrar ni siquiera el tiro del final. En las ltimas horas, el presidente Michel Temer debi anular, por la potencia de las protestas populares, un decreto que l mismo haba dispuesto 24 horas antes, que habilitaba la militarizacin de las calles para reprimir las manifestaciones. Sus horas en el Palacio de Planalto parecen estar contadas, pero esa ya no es la principal preocupacin de los distintos sectores de la sociedad. El foco de todos los debates est orientado a descubrir de dnde sacara Brasil un dirigente y las herramientas polticas necesarias para darle a la democracia un electroshock que le permita renacer.tuvo la posibilidad de conversar en el lobby de un hotel del barrio porteo de San Telmo con, que lleg a nuestro pas para testimoniar en las sesiones de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos que se realizaron en el hotel Sheraton durante toda esta semana, por unas amenazas que recibi de un supuesto grupo terrorista de Uruguay.Krischke es fundador y actual presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Ro Grande do Sul. Es uno de los enemigos ms importantes que tuvo el Plan Cndor y sus ejecutores en toda la regin, y en esta entrevista exclusiva analiza la situacin actual de su pas, los orgenes de la crisis y los peligros a los que se enfrenta Latinoamrica.: los partidos, los dirigentes y las instituciones, sobretodo el Parlamento. La gente est enojada y tiene razn. Los dueos de JBS Friboi, el frigorfico ms grande del mundo que recibi financiacin del Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social durante la gestin de Lula y Dilma, empezaron a ver que esto estaba muy complicado y decidieron declarar en la causa con datos, fechas, nmeros de cuenta bancaria, y uno de los dueos de la empresa grab a Temer en una conversacin terrible. Esto aparece en la Red Globo, que slo publica la desgrabacin y su propia interpretacin, pero una vez que est en Globo no se para ms. Despus, los peritos contratados por otros diarios detectaron entre 40 y 50 cortes de edicin en la grabacin, pero la fiscala federal no lo haba detectado?. No se pueden adelantar elecciones porque la Constitucin no lo permite; el Congreso corrupto, desmoralizado, no puede elegir un presidente; para reformar la Constitucin no hay tiempo, pero adems de todo no hay candidatos, ni en la poltica, ni por fuera.. Cuando vuelve la democracia en Brasil tenamos a los viejos polticos, que ya se murieron, y qued un vacoLa salida de la dictadura no tuvo nada que ver con lo que sucedi en Argentina. En Brasil no hubo una transicin, hubo una transaccin. Fue un acuerdo. En esa poca en Brasil hubo un movimiento de masas de los ms importantes hasta el da de hoy, que pidi elecciones con la gente en la calle, pero la dictadura resisti y no permiti que el proyecto pasara en el Congreso. La dictadura brasilera solo permita dos partidos, nosotros decamos que eran el partido del SI y el del SI Seor.El espacio en televisin en tiempos electorales es proporcional al nmero de parlamentarios que cada partido tiene. Esto ya es algo que sirve para hacer negocios, porque el partido que tiene 30 segundos negocia con el candidato que est en mejor situacin a cambio de algo, de cargos por ejemplo. Eso transform la vida poltica de Brasil de una manera tal que hoy es un gran negocio. El mensalao fue el primer gran hecho, en que el partido de Lula pagaba a los diputados y senadores para votar sus propuestas, luego entre ellos empezaron a pelearse y entonces aparece el tema pblicamente. En ese momentoporque robaron con las dos manos. Esto fue empeorando y gener un shock en la opinin pblica. En ese contexto echaron a Dilma, no por coimas sino por algo vinculado a la estructura de las decisiones presidenciales, y asumi Temer, vicepresidente, afiliado al PMDB (Partido del Movimiento Democrtico Brasileo), que nos trajo hasta aqu.Si se hace la eleccin en el Congreso, se habla mucho de un hombre que se llama Nelson Jobim, del PMDB, yo lo conozco, pues es de mi provincia. Al final de su gobierno, Fernado Henrique Cardoso, de quien fuera ministro de Justicia, le regal el puesto de Ministro en la Suprema Corte, hasta que se jubil. Fue ministro de Defensa de Lula, sin saber absolutamente nada del tema., porque est muy mal visto en la opinin pblica, responde a seis causas judiciales y en alguna va a recibir condena. Podr ser candidato porque no hay tiempo para sentencia de segundo grado, pero ser derrotado. Como candidatos aparecen Marina Silva, que perdi con Dilma, pero representa un peligro porque es una mujer muy creyente, que se presenta como la salvadora, e involucrar poltica con religin son de esas cosas que, en la historia del mundo nunca terminaron bien. El otro es Jair Bolsonaro, que es un tipo de ultrsima derecha enloquecida. El mes pasado en Ro de Janeiro dio un discurso xenfobo y racista, dijo que para resolver los problemas de Brasil hay que matar 30 mil personas, que si accede a la presidencia no habr ni un centmetro de tierras para los indgenas, que los negros que reclaman las tierras de cuando eran esclavos tampoco recibirn nada. Es tan malo que slo llego hasta capitn del Ejrcito, ni siquiera el ejrcito lo promovi. Y las encuestas le estn dando nmeros de terror, cuarenta y pico por ciento, sin haber empezado la campaa.Para que se entienda lo que sucede en Brasil es importante observar el Congreso, que en cualquier pas tiene bancadas o bloques partidarios, o de alianzas polticas. En este caso existen la bancada de la Biblia, de la Bala y del Boye (ruralistas) que renen diputados de varios partidos.La Bancada de la Biblia es algo absolutamente preocupante, son estas nuevas iglesias pentecostales, Universal y otras mas, que adems crearon partidos polticos como el PRB con varios diputados, senadores, algn intendente. Hay un video en el que un Obispo est hablando en Ro de Janeiro, contando a los fieles que la iglesia estaba pasando un problema grave, con una deuda de 600 millones, porque el gobierno les estaba cobrando un impuesto. Dice que tuvieron que moverse con la Bancada de la Biblia, para crear una ley que eliminara ese impuesto y finalmente agradece y presenta a Eduardo Cunha (ex presidente de la Cmara de Diputados, impulsor del juicio poltico a la presidenta derrocada Dilma Rouseff, hoy preso por corrupcin) que aparece en el escenario, es sensacional,El PT no tiene candidato para la eleccin de 2018. El que era el creador de Lula, Jos Dirceu, lo impuls a escribir una carta despus de haber perdido tres elecciones presidenciales para presentarse como alternativa potable para los empresarios y los financistas. Ahora, con todo este lo, Emilio Odebretch, el padre, dice en sus declaraciones que ayud a Lula a redactar ese texto.El perodo de Lula fue favorable por el contexto internacional, los comoditties tenan el precio alto, econmicamente Brasil estaba bien, no por obra de Lula sino por la circunstancia internacional. Luego, cuando ya no poda ser candidato cre a Dilma, yo la conozco, estuvo casada muchsimos aos con Carlos, un amigo y compaero mo. Es una militante comprometida, que lleg al PT en el 2000 pero no es un gran cuadro poltico, en Brasil recibe muchas burlas por su escasa capacidad oratoria. Dirceu sali del gobierno con el mensalao y ah Lula la llam a Dilma para la Casa Civil (Jefatura de Gabinete) porque es una sargenta, y haba que poner orden. En un primer momento el PT tena muchos intelectuales, acadmicos y hoy no tiene nada, menos un candidato con alguna chance, y ha perdido el contacto con las bases, la gente se siente aislada, en Brasil son dos cosas distintas los partidarios, los electores y la cpula partidariaA nivel regional yo creo que el cuadro es bastante grave, habamos llegado a un punto importantsimo, pero lo grave es quey esta es la cuestin de fondo de la tragedia. Yo no veo en los partidos progresistas de la regin una voluntad de repensarse y adaptarse a los nuevos tiempos, porque la vida no es esttica, es dinmica, y la vida poltica mucho ms, y se ve que estn como congelados, asustados. Te dira que no son necesarios 40 aos, pero se tiene que hacer una revolucin dentro de los partidos de izquierda y tener en cuenta que es fundamental tener una propuesta, un proyecto de pas. En Brasil los trabajadores no tienen proyecto de pas, el mundo acadmico-intelectual no tiene proyecto, los empresarios menos aun y los militares tienen, siempre tuvieron. Entonces esto es de mxima urgencia.Se estima que por la labor deen la promocin y defensa de los derechos humanos, Jair Krischke y el MJDH lograron salvar la vida de ms de 2 mil personas en todo el continente, en las pocas de las dictaduras latinoamericanas del 60, 70 y 80. Primero ayudaron a brasileos, perseguidos por los militares luego del golpe de Estado que en 1964 derroc al presidente Joo Goulart, a refugiarse en Uruguay, donde tambin se asil el presidente destituido. Luego en 1973, cuando se produjeron los golpes en Uruguay y Chile, ayudaron a los militantes a llegar a la Argentina, que era el nico pas de la regin que acoga refugiados. A partir de 1976 el MJDH se dedic a introducir clandestinamente a los refugiados de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay a Brasil y junto con ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) conseguir enviarlos a Europa.En 2007, el trabajo de Krischke result en la captura del represor uruguayo que viva prfugo en Brasil, Manuel Cordero, que luego fue extraditado a Argentina y juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad.