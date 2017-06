VI Congreso Nacional del PT

Fortaleza entre las turbulencias

El VI Congreso Nacional de PT, al que asistieron 2.000 militantes, culmin con la victoria de la senadora Gleisi Hoffmann, quien se convirti con el 61,8% de los votos en la primera presidenta mujer del Partido. El principal oponente era el tambin senador Lindbergh Farias, que recogi el 31% de los sufragios. Ambos tienen una muy buena relacin personal y poltica, al punto que son dos de los representantes del PT ms activos y mediticos en el Senado. Hoffmann era la apuesta de Lula y de la corriente que lidera: Construyendo un nuevo Brasil (CNB) la mayoritaria, adems-; mientras que Faras tena el apoyo de corrientes ms radicales, como Muda Brasil (Cambia Brasil), y de sectores juveniles que estn pujando por una renovacin ms profunda en la conduccin y en la orientacin ideolgica.

De todos modos, el Partido sali fortalecido del Congreso; las diferencias son normales y necesarias en la construccin colectiva. El principal punto de discrepancia en las discusiones de comisin fue si el partido se defina o no como socialista. Ese era un reclamo de las corrientes ms radicales pero CNB (que control la direccin del partido y ahora tambin) es reticente a declarar ese principio. Aun no estn publicadas las resoluciones finales, pero es posible que se haya consensuado la utilizacin de un concepto que incluya la idea de socialismo, pero matizada con la de democracia. Se acord que en estos momentos de grave crisis institucional en el pas, la prioridad era mantener y profundizar la unidad del partido, exigir la salida de Michel Temer, la convocatoria a una asamblea constituyente, el apoyo al nuevo paro general programado para finales de mes y la realizacin de elecciones directas. El partido se ha pronunciado por no participar de una posible eleccin indirecta en caso de renuncia o apartamiento del cargo del presidente golpista.



Gleisi Hoffman y Lula (Fuente: CELAG)

Sin embargo, la posibilidad real de que sean realizadas elecciones directas es muy baja. Sus impulsores lo saben: se trata ms bien de un deseo y de una declaracin de principios. La presin popular es un activo que poseen el PT y los movimientos de izquierda que reclaman las Direitas j!, pero la situacin donde eso podra definirse mediante la aprobacin de una Enmienda Constitucional el Congreso-, en su mayora no es favorable a dicho recurso. La Constitucin del pas establece claramente que en caso de una acefala del Ejecutivo en la segunda mitad del mandato, son los legisladores quienes se erigen en electores, en todos los escenarios que estn abiertos:

Destitucin por impeachment: hay pedidos de impeachment radicados en la Cmara de los Diputados. Varios de ellos ya han sido rechazados por el Presidente de la Cmara, Rodrigo Maia (del DEM, partido aliado a Temer). Aun en el caso de que se diera curso a alguno, el procedimiento es largo tiene que ser votado dos veces en cada Cmara- y considerando que las elecciones generales estn pautadas para octubre de 2018 es poco probable que esto pueda suceder para descomprimir la crisis. Renuncia: No es un escenario descartable, aunque hasta el momento Temer haya expresado que no dejar el cargo bajo ninguna circunstancia. Hay que tener en cuenta que la inminente cada que se vislumbraba pocas semanas atrs, no se ha dado, incluso con la poderosa Red O Globo apoyando la renuncia. Con muy baja popularidad y prdida de algunos apoyos legislativos, Temer sigue conduciendo. Esto estara indicando varias cuestiones, no excluyentes: que aun el establishment no se ha puesto de acuerdo en el nombre de su sucesor; que no se ha resuelto una salida satisfactoria para garantizar benevolencia en su situacin judicial -por eso no deja el cargo que le otorga inmunidad- o; que el gran acuerdo golpista sigue firme, particularmente entre los principales partidos -el partido de Temer (PMDB) y el PSDB- y el establishment econmico y financiero al que representa el Ministro de Hacienda, Henrique Meireles. Destitucin por parte del Supremo Tribunal Federal: Temer, junto a Acio Neves y otros, est siendo investigado por el Supremo tras las confesiones de los directivos del holding JBS. Si Temer llegara a ser imputado -por corrupcin pasiva, asociacin ilcita y/o obstruccin de la justicia-, las investigaciones y sucesivos plazos judiciales, adems de recursos que demoren la sentencia, haran que la acefala se produjera muy cerca de las elecciones generales de 2018. Destitucin por parte del Tribunal Supremo Electoral. Junto con una eventual renuncia, es un escenario probable actualmente. El recurso de casacin de la frmula Dilma-Temer por irregularidades en la financiacin de la campaa presidencial de 2014 fue presentado en 2015 por Acio Neves contrincante de Dilma en esa eleccin y hoy imputado por recibir coimas-. Apartada Dilma, quien tiene que enfrentar hoy el proceso es Michel Temer. Tambin puede ser un proceso que se prolongue, particularmente por recursos de la defensa; lo cierto es que comenz el 6 de junio.

Siendo casi imposible una eleccin directa, el sucesor sera elegido por los diputados. No est clara la reglamentacin sobre quines podran presentarse como candidatos. En principio, cuenta el mismo criterio que en una eleccin directa: mayor de 35 aos, afiliado a un partido poltico. Pocas chances tiene un ciudadano comn, y lo ms probable es que ese candidato se negocie entre la clase poltica tradicional y el establishment econmico. Nombres que suenan: el propio Rodrigo Maia (presiente de la Cmara), el presidente provisional del PSDB Tarso Jeiressatti, Henrique Meireles (Hacienda), Nelson Jobim (ex ministro de los gobiernos de Cardoso, Lula y Dilma), el propio Fernando H. Cardoso y otras figuras del poder judicial que han cobrado popularidad: Carmen Lucia (Presidenta del STF) y Sergio Moro, el juez que conduce la Operacin Lava Jato. Si bien estos ltimos podran tener cierto consenso popular, padecen restricciones (deben afiliarse a un partido 6 meses antes de la eleccin, y la afiliacin requiere que dejen el cargo).

El PT ya ha manifestado que no participar de la eleccin indirecta, sean quienes sean los candidatos. Lula desminti categricamente los rumores de sus negociaciones con Fernando H. Cardoso para consensuar un candidato de transicin. Y, como la va de anticipar elecciones directas es muy poco probable, la esperanza est puesta en la candidatura de Lula para 2018. l no se ha anunciado como candidato, pero es quien mejor mide de lejos- entre todos los candidatos posibles. El problema de esta esperanza es que Lula tambin est siendo acosado por las causas judiciales y, tambin, que existe la posibilidad de que sea inhabilitado para concurrir a las elecciones. Si existe un plan electoral del PT alternativo a Lula como candidato, aun no se conoce.

Las alternativas que podran estarse considerando en tal caso son: no participar en las elecciones de 2018, desconocerlas, en tanto la inhabilitacin sera otro paso ms del golpe institucional; abroquelarse tras un candidato progresista con cierta chance, como Ciro Gomes (PDT), o crear un nuevo candidato presidenciable del PT. Sea o no Lula el candidato de la izquierda, las opciones de la derecha de cara a 2018 se han reducido drsticamente desde la estrepitosa cada poltica de Acio Neves. Las encuestas le otorgan una buena performance a Jair Bolsonaro, extremista de derecha y misgino, pero su radicalidad espanta al votante de centro. La otra opcin es Joao Doria, un empresario advenedizo en poltica que gan la ciudad de Sao Paulo el ao pasado y que tiene el perfil de administrador que est colando en el electorado en los ltimos procesos electorales de la regin.

Entre los principales desafos del Partido, cabe destacar: a) La inexistencia de una estrategia electoral alternativa en caso de que Lula sea inhabilitado. Con el tiempo que resta para las prximas elecciones, internamente deberan estar ya buscando y consensuando con Lula una figura que pueda ser apoyada por el partido y los movimientos sociales, polticos y sindicales de la base electoral; b) Estrategia de alianza con otros partidos. En un sistema presidencialista de coalicin, el PT ha formado tradicionalmente alianzas con el PMDB, partido de Temer, por ser uno de los partidos comodn, que ayudan a definir elecciones por tener una gran cantidad de afiliados. Coaligarse nuevamente con este partido, si es que eso es posible, sera un golpe muy duro para la militancia y los votantes del PT; la opcin del PSDB, el otro grande, es prcticamente nula como aliado, y una coalicin con muchos partidos pequeos implica enormes complejidades de negociacin, pero es la opcin menos contradictoria; c) el fin del financiamiento empresarial de campaas sancionado el ao pasado, sumado al extremo control del financiamiento electoral tras los escndalos de corrupcin destapados, dificultar la recaudacin de fondos para sostener la millonaria campaa que se avecina. Finalmente, d) el PT declar en el Congreso su voluntad de reforzar vnculos con partidos progresistas de la regin a travs del Foro de Sao Paulo; sin embargo, y aunque sea un paso necesario, es insuficiente. En el caso que Lula ganara, su desempeo interno depender mucho de la correlacin de fuerzas regional entre los progresismos y la derecha. Quedan elecciones clave en otros pases antes de octubre de 2018 y da la impresin que tal vez por ser el Brasil un continente dentro de otro- no se tiene la conciencia suficiente de que hay que involucrarse ms con los procesos de la regin. La declaracin de la necesidad de fortalecer instancias de integracin regional como CELAC y UNASUR son deseos materializables en la medida en que se es gobierno; y es imprescindible que el PT tambin puje para que otros partidos de izquierda consigan el poder antes de que Lula -o su plan b- alcance la presidencia.