Los inmigrantes indocumentados en la administracin Trump

Cualquier forma de lucro a costillas de los migrantes indocumentados es una ganga. Es un negocio rentable, muy rentable como el de la trata de personas para fines de explotacin sexual, laboral o trfico de rganos, es por eso que quienes ms lo sufren son los parias, quin por ellos?Una ingratitud hacen los medios de comunicacin al aterrorizar indocumentados ahora que Trump es el presidente de Estados Unidos, de por s los migrantes viven con paranoia, con un miedo instalado que es irreversible, viven con la angustia de una deportacin y que los regresen al infierno de donde salieron, huyendo, buscando comida y refugio: salvar sus vidas. Hay que ser paria para entender las migraciones forzadas.Con una carencia de profesionalismo, tica y humanidad, periodistas se dan a la tarea de orinarse encima de nosotros, es decir: estamos cogidos y nos ellos nos vuelven a coger. Es detestable la forma en que acosan a los indocumentados, pidindoles entrevistas, hurgando en sus casos y vidas; ponindolos de trampoln para lograr el mejor titular y ms adelante los premios que llegan porque as es como se mueve el mundo de la manipulacin meditica.No ha variado absolutamente nada la situacin de los indocumentados en la administracin Trump, lo que sucede es que antes los medios encubran las deportaciones masivas que realiz Obama; recordemos que fueron cmplices en la implementacin del Plan Frontera Sur y Plan Maya Chort, cuando crearon una falsa crisis de nios que viajan solos; (han viajado solos desde hace 20 aos) lo que acab de criminalizar a los migrantes en trnsito desde el Tringulo Norte de Centroamrica hasta la frontera entre Mxico y Estados Unidos. Ah ninguno denunci que aquello se trataba de la militarizacin de Estados Unidos sobre esos territorios. Como ninguno tampoco ha dicho nada del Plan Alianza para la Prosperidad y el Plan Mrida que son el hilo catalizador de la corrupcin en la regin.Desde el primer da del mandato de Trump los medios de comunicacin que apoyaron abiertamente la candidatura de Hillary Clinton, y no porque ella representara un alivio para los migrantes (porque es tan Obama como Trump) si no por lo que ella representaba contra Cuba y Venezuela; han salido a la cacera de indocumentados para exponerlos ante el ojo pblico y hacer un teatro de su vulnerabilidad. Jams pensaron en ellos como seres humanos, los utilizan como muchos escritores, poetas, artistas, cineastas, intelectuales, porque son una plataforma maravillosa para quien sabe hacer dinero a sus costillas.El terror que sienten los recin emigrados que no conocen el sistema, los estn bombardeando todo el da en la radio, en los peridicos, en la televisin, les ahondan la psicosis post frontera. Es un hecho que cualquier da nos deportan, pero eso no depende de quin llegue a la presidencia porque es el sistema. Pero no nos pueden deportar a todos tampoco, porque somos quienes sostenemos a este pas, sin indocumentados Estados Unidos sera un caos, no hay quien trabaje en el servicio domstico, en la jardinera, las fbricas, en los campos de cultivo, quin construya sus edificios; esa explotacin laboral les permite ganancias millonarias que no estn dispuestos a perder. Y encima pagamos impuestos.Las crceles a donde envan a los indocumentados para deportacin seguirn existiendo siempre, porque es un negocio millonario, son empresas particulares las que las manejan. Nunca las denunciaron en la administracin Obama y ahora lo hacen en la administracin Trump, por qu callaron antes? Las hubieran denunciado de ser Hillary Clinton la presidenta?Trump representa lo que un ser humano no debe ser, pero tambin lo representa Hillary Clinton y Obama, porque cualquiera que llegue a la presidencia de este pas desde el partido Demcrata o Republicano, obedece al lineamiento del sistema capitalista: que es la destruccin de los pueblos y la marginacin de los parias.El paria siempre ser paria, no importa quin sea el presidente ni el pas, si el sistema es el mismo la opresin y la marginacin siempre se ensaarn con el que menos tiene. Hay que cambiar entonces el sistema.Para mientras aqu en Estados Unidos, los migrantes indocumentados no duermen, angustiados por el terror que han creado los medios de comunicacin alrededor de las deportaciones, medios que solo buscan el titular ms rentable. IngratosQue jams se olvide que el presidente que ms indocumentados ha deportado en la historia de Estados Unidos ha sido Obama, demcrata y negro. Vendrn los de Trump y vendrn los del prximo presidente porque esto es as: el paria es paria en todos lados.Audio: https://cronicasdeunain quilina.files.wordpress.com/ 2017/06/los-inmigrantes- indocumentados-en-la- administracic3b3n-trump.m4a Blog de la autora: https:// cronicasdeunainquilina.com/ 2017/06/06/los-inmigrantes- indocumentados-en-la- administracion-trump/

Ilka Oliva Corado @ilkaolivacorado contacto@ cronicasdeunainquilina.com