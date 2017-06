Mafias, conspiraciones y la "Coin"

Si llegramos a acordar un cese al fuego bilateral en la Mesa de conversaciones de Quito, quin detendra las operaciones paramilitares?

Es de conocimiento pblico que a las zonas de donde salieron las FARC estn llegando paramilitares y al tiempo arrecian sus ataques contra territorios en donde est el Ejrcito de Liberacin Nacional. Todos saben que estos escuadrones son el soporte de las mafias del narcotrfico y que el rgimen les deja hacer su negocio a cambio de que hagan contrainsurgencia, en una rplica al modo de guerra usado por los Estados Unidos en Afganistn.

No es coincidencia que el comandante de la Brigada 17 del ejrcito estatal destacada en Urab haya dicho en enero que sus tropas all ya no son la punta de lanza y que enseguida se haya desatado la inundacin de paramilitarismo en esa regin y en el Choc. La existencia de un plan nico entre militares y paramilitares en esa regin lo demuestra el que no tienen para mostrar un slo combate entre ellos. Mientras esto ocurre la Fiscala mira para otro lado, pese a las decenas de denuncias que las comunidades presentan sobre la generalizacin del paramilitarismo.

Producto de esta arremetida de operaciones paramilitares es que este ao han asesinado ms de medio centenar de lderes comunitarios, todos ellos vinculados a la protesta social y a la movilizacin de la gente a favor de la paz.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos -el principal aliado del Gobierno colombiano- afirma que existe colaboracin militar con grupos armados ilegales en su Informe Anual sobre derechos humanos, dado a conocer en marzo de este ao.

En estos primeros das de junio el general Naranjo, el Vicepresidente de Colombia, declar que el Gobierno ya no iba a proseguir dilogos con la mafia ms grande de Colombia, conocida ahora como el Clan del golfo. Las conversaciones que interrumpen estaban dirigidas a que estos paramilitares se acogieran a la justicia.

Mafias y contrainsurgencia

Es muy vieja la Triple Alianza entre los Gobiernos de EEUU, Colombia y las mafias para hacer contrainsurgencia. A sta, en la jerga de los manuales militares estadounidenses, la llaman Coin.

La Coin inici de lleno como doctrina de guerra de la mano de J. F. Kennedy en 1962 y nos la envi a Colombia con el general Yarborough, quien visit al pas ese ao para ensear a los militares a hacer acciones terroristas contra los comunistas de manera encubierta y por medio de paramilitares organizados legalmente con tal fin.

Pablo Escobar entr en la Triple Alianza, en la dcada de los 80, lo que le permiti convertirse en el gran capo que fue. Su monopolio del narcotrfico democratiz el consumo de cocana, porque en 1973 un kilo se venda en los EEUU a 250.000 dlares. En 1980 el kilo haba cado a 75.000 dlaresy en 1990 costaba entre 25.000 y 32.000 dlares [1].

Al mismo tiempo el capo sirvi a las clases dominantes para ejecutar un genocidio de la izquierda colombiana, que extermin a movimientos como la Unin Patritica, el Frente Popular y A Luchar.

Cuando los paramilitares se desbordaron con la matanza de jueces en La Rochela, el 18 enero de 1989, el Gobierno se vio obligado a derogar las leyes que ordenaban la construccin de estos grupos.

El monstruo creado por la Triple Alianza tambin mat a candidatos presidenciales como Luis Carlos Galn, Pardo Leal, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Por lo que el rgimen cre otra Triple Alianza, esta vez con el crtel de la cocana de Cali, para asesinar a Escobar, objetivo que logr en 1993.

Enseguida en 1994 inventaron otra ley para dar cobertura a la creacin de los grupos paramilitares, bautizados por ella como Convivir. Los que sirvieron de base para que en Antioquia, siendo lvaro Uribe el Gobernador del Departamento, surgieran como estructura nacional con la etiqueta de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC).

La nueva Triple Alianza liderada por el clan mafioso de los Castao Gil se ensa de nuevo con las zonas y sectores de la oposicin de izquierda, cometiendo un genocidio mayor y ms atroz que el perpetrado en los 80.

Coincidi la declaracin a finales de 2001 de las AUC como organizacin terrorista con el inicio del Plan Colombia, que busc la reingeniera de las fuerzas militares estatales. Esta vez la Coin, tuvo el disfraz de lucha antidrogas, mediante la cual las ofensivas militares atacaban las base de la insurgencia mientras dejaba intacto y prosperando el noroccidente de Colombia, la zona de asentamiento de los paramilitares de extrema derecha y sus plantaciones de coca.

Cuando lvaro Uribe ejerci la presidencia (2002-2010), el rgimen se dio a la tarea de premiar a sus paramilitares, para lo cual cre en 2005 una justicia transicional que llam Ley de Justicia y Paz. Uribe clasific como sediciosos a estos grupos y les concedi un amplio indulto, del que quedaron 15.000 expedientes por sus crmenes de los cuales dos terceras partes inculpan a determinadores civiles -empresarios, terratenientes y banqueros- de estas bandas y slo un tercio incrimina a militares y policas.

Se rompi esta Triple Alianza, cuando Uribe extradit a los EEUU, el 13 de mayo de 2008, a los 13 capos principales de las AUC. Uno de los extraditados grit antes de subir al avin de la DEA: HP nos traicionaron.

Paz y nuevo genocidio

En la presidencia de Santos (2010-2018), ste busc limpiar los estragos de la Triple Alianza, comenzando por desarticular la agencia estatal de espionaje (DAS), tomada por los paramilitares de extrema derecha y mafias, responsable de miles de asesinatos de opositores al rgimen.

Pese a que Santos adelanta el proceso de paz con las FARC (2012-2017), la Marcha Patritica, el movimiento poltico creado para apoyar este proceso, ha sufrido una persecucin poltica idntica a la de dcadas anteriores que deja en estos 5 aos el asesinato de 133 de sus militantes.

El rgimen colombiano agrede con una tenaza a las fuerzas polticas alternativas que se le oponen y retan su monopolio del poder. Con el brazo legal las judicializa y criminaliza mientras el brazo ilegal, paramilitar, las extermina y amenaza con un nuevo genocidio.

Moraleja: cra cuervos...

J. F. Kennedy estara cumpliendo 100 aos de edad de no haberse echado de enemigas a las agencias de espionaje -la CIA, FBI y otras- y a sus socios, las mafias de su pas, quienes adelantaron una conspiracin que acab con su vida en un atentado perpetrado en Dallas, Texas, el 23 de diciembre de 1963 en el que participaron 8 francotiradores a quienes pagaron sus servicios con herona y que para encubrir el crimen debieron matar a ms de 50 testigos [2].

Kennedy, el inspirador de la Coin, podra decirse que fue vctima de su propio invento. Perversidad que llevada a su mxima expresin mantiene a pases como Afganistn y Colombia en el tope de produccin de narcticos y en el fondo de la crisis a sus sociedades. El Washington Post, a principios de los aos 90, as entenda a la Coin y su Triple Alianza, como arma degradada de la Guerra Fra:

La poltica de narcticos estaba subordinada a la guerra contra la influencia sovitica [3].

La Triple Alianza tambin deja funestos resultados y valiosas enseanzas en Italia, donde estudiosos, como Salvatore Lupo, profesor de la Universidad de Palermo, califican a la mafia como una patologa de la democracia [4].

Volviendo a territorio colombiano hay que preguntar por el estado actual de la Triple Alianza y las elecciones aprendidas sobre esta arma de guerra para poder saber si algn da sus promotores van cesar en las operaciones paramilitares que de ella se desprenden... y si ya compararon las enseanzas que extrajeron con el refrn popular que dice cra cuervos y te sacaran los ojos.

[1] Sergio Uribe Ramrez, investigador de la Universidad del Rosario, Bogot.

[2] Teora de la conspiracin. Desconstruyendo un magnicidio: Dallas 22/11/63, libro de Javier Garca Snchez publicado por la editorial Navona. Reseado en "A Kennedy lo mat la mafia bajo la supervisin de la CIA y el FBI lo saba semanas antes". RT, 31-05-2017.

[3] "De cmo una flor rosada ha derrotado a la nica superpotencia mundial: La guerra del opio de EEUU en Afganistn". Alfred W. McCoy. TomDispatch.com. Traducido del ingls para Rebelin por Sinfo Fernndez, 27-02-2016.

[4] "Cmo est la Cosa Nostra 25 aos despus de los atentados que sacudieron a Italia y transformaron la mafia para siempre". Pablo Esparza. BBC Mundo. 2-06-2017.





Pablo Beltrn, jefe de la delegacin de dilogo del ELN.



