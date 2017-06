Reacciones en Amrica Latina a anuncio de retiro de Estados Unidos del Acuerdo de Pars sobre Cambio Climtico

Ante el anuncio hecho por el Presidente Donald Trump de proceder a "retirar" a Estados Unidos del Acuerdo de Pars sobre Cambio Climtico adoptado en diciembre del 2015 (vase texto del acuerdo, versin en espaol), varios Estados de Amrica Latina han reaccionado mediante comunicados de prensa. Se trata de documentos oficiales en los cuales los Estados de la regin latinoamericana externan, cada uno a su manera, su preocupacin al respecto.Cabe recordar que el Convenio suscrito en Pars en diciembre del 2015 fue ratificado en el siguiente orden en la regin latinoamericana, iniciado por Per (vase comunicado oficial de sus autoridades ambientales ) y concludo por El Salvador hace pocos meses:- Per (julio del 2016);- Argentina, Brasil, Honduras, Mxico y Panam (setiembre del 2016);- Bolivia, Costa Rica, Paraguay y Uruguay (octubre del 2016);- Cuba (diciembre del 2016);- Guatemala (enero del 2017), cerrndose la lista con Chile (febrero del 2017) y El Salvador (marzo del 2017).La ratificacin de Per (25 de julio del 2016) se contabiliz a nivel global como la nmero, mientras que la de Costa Rica (14 de octubre del 2016) se registr como la ratificacin nmero(vase breve nota nuestra al respecto). Para completar el panorama regional, en el hemisferio americano, los primeros Estados en ratificar este instrumento fueron Belice, Granada, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucia (22 de abril del 2016), un dato usualmente pasado por alto.La decisin del Presidente de Estados Unidos ha sido objeto de una amplia cobertura meditica desde su anuncio. No obstante, no todos los Estados se han manifestado, al menos a la hora de redactar estas breves lneas (2 de junio del 2017): en Amrica Latina, entre los Estados omisos, se contabilizan a Bolivia, Cuba, Guatemala, Honduras, Panam, Paraguay y Uruguay. Se trata de Estados Partes a este convenio multirateral. Dicha omisin es confirmada al consultar los sitios oficiales de sus respectivos aparatos diplomticos. En el caso de Panam, la omisin es una, sin serla del todo: veremos que el texto circulado constituye, sin lugar a dudas, un interesante caso en el que el arte de expresarse sin manifestarse sale a relucir.En el caso de Colombia, Ecuador, Hait, Repblica Dominicana y Venezuela, al haber firmado pero no ser Estados Partes (ausencia de ratificacin), resulta entendible que ninguno de ellos se haya manifestado. No obstante, como lo veremos a continuacin, Ecuador s ha procedido a hacerle ver a Estados Unidos su parecer.Con respecto a Nicaragua, que ni tan siquiera ha firmado el convenio de Pars (nico caso en Amrica Latina), la ausencia de manifestacin es de igual manera entendible.Cabe recordar que en la actualidad, este instrumento ha sido firmado porEstados, y ratificado por(vase estado oficial de firmas y ratificaciones). La ltima ratificacin registrada es la de Rumana (1ero de junio del 2017).Los Estados, al igual que los individuos, expresan su malestar o su decepcin de muy diversas maneras. Como lo veremos brevemente a continuacin, mientras que algunos Estados lamentan la decisin y externan su profunda decepcin en sus comunicados oficiales (Argentina, Brasil, Ecuador y Chile), otros optan por formas y expresiones ms neutras (Costa Rica). Otros evitan valorar o emitir juicio alguno sobre la decisin anunciada por el Presidente de Estados Unidos: es el caso de Mxico.Mientras que algunos Estados dan por un hecho que se trata de una denuncia del acuerdo de Pars, otros como Brasil sugieren ms bien que se trata de un retiro provisional para reinsertarse a dicho tratado. Al constituirse el cambio climtico en una "amenaza existencial" para los Estados isleos del CARICOM, era previsible una reaccin conjunta (y solidaria) de los Estados anglfonos situados en esa parte del hemisferio americano.De proceder a una denuncia (prevista en el artculo 28 del mismo Acuerdo de Pars ), Estados Unidos se convertira en el primer Estado Parte a dicha convencin en acudir a esta figura, que prev el derecho de los tratados y consagrada como tal en la Convencin de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados. En cambio, no sera la primera vez que un tratado en materia ambiental es objeto de una denuncia. Para citar un ejemplo reciente, el 15 diciembre del 2011, Canad procedi a denunciar el Protocolo de Kioto adoptado en 1997: la solicitud fue inmediatamente notificada (vase carta oficial ) a los dems Estados Partes por el depositario (vase nota al respecto). La peculiar visin (un tanto estrecha) de los problemas globales del Primer Ministro canadiense Stephen Harper (2006-2015) explica que en la casilla correspondiente al mismo Canad, se lea, con relacin esta vez a la Convencin para la lucha contra la Desertificacin de Naciones Unidas de 1995 que:" (vese cuadro oficial nota 4).Ante la ausencia de notificacin formal a Naciones Unidas dada a conocer al momento de redactar estas lneas, resulta prudente esperar a conocer el detalle exacto de lo que se solicitar al depositario de dicho instrumento por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el pasado, los funcionarios de esta entidad se han mostrado particularmente creativos con, por ejemplo, el "" ("") acaecido en el 2002 del Estatuto de Roma adoptado en 1998 estableciendo la Corte Penal Internacional (CPI): vase al respecto nuestra nota publicada por la SLADI con relacin a esta indita actitud de los Estados Unidos.Ntese que el artculo 28 del Acuerdo de Pars precisa que hay un plazo de tres aos antes del cual no hay manera de proceder a denunciar el acuerdo por parte de un Estado. El texto se lee as:".Ello significa que, no hay denuncia posible. Aunado a este primer plazo, hay otro de un ao adicional que estipula el inciso 2 del mismo artculo: " "2.".Estamos por lo tanto ante una denuncia que surtira efectos el 5 de noviembre del 2020. Este plazo de cuatro aos explica que es muy posible que el Departamento de Estado de Estados Unidos est en estos momentos ideando otra opcin jurdica, distinta a la denuncia: su Presidente es un hombre apurado.Como se detallar muy brevemente a continuacin (en cada nota de pie de pgina se reproduce el texto integral del comunicado de prensa), cada Estado escoge la extensin y el contenido de su texto. Algunos textos son largos, otros mucho ms cortos. Nos limitaremos a reproducir nicamente la parte en la que se externa la preocupacin o malestar causados.Para Argentina (), se lee que:".Por otro lado, para Per, primer Estado en haber procedido a ratificar este instrumento multilateral en Amrica Latina, se lee () que:Para Costa Rica (), Estado que procedi a depositar el instrumento de ratificacin el 14 de octubre del 2016, despus de Per, Honduras, Argentina, Brasil, Panam, Mxico y Bolivia (vase breve nota nuestra al respecto), leemos que:".En el caso de Brasil (), un comunicado conjunto de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Ambiente seala que:".La misma modalidad dual se lee en el caso de Mxico (), cuyo comunicado circulado por la Secretara de Relaciones Exteriores omite lamentar o expresar decepcin alguna con Estados Unidos, reafirmando los compromisos asumidos por Mxico en este instrumento multilateral adoptado en Pars en el 2015.En el caso de Chile (), se lee que:".Al caer la tarde de este viernes 2 de junio en San Salvador, leemos por parte de El Salvador () que:".En el caso de Ecuador (), quin no es Estado Parte, se ley, tambin al bajar el sol de un laborioso viernes 2 de junio, que:" /.../ "".Como se puede apreciar en el caso de Ecuador, el no ser Estado Parte al acuerdo no inhibe en lo ms mnimo a sus autoridades a lamentar el anuncio de retirarse del mismo por parte de Estados Unidos. Savo error de nuestra parte, es el nico Estado no Parte en haberse manifestado oficialmente mediante un comunicado de su diplomacia.En el caso de, se cuenta con un texto de inters un tanto peculiar, al no mencionar ni en su ttulo, ni en su contenido ninguna alusin a Estados Unidos. El escueto texto de dos prrafos permite no obstante ejemplificar las tcnicas originales a las que a veces los Estados pueden recurrir para expresarse sin tomar posicin alguna. Dejamos al lector descubrir l mismo si estamos ante una huella sin rastro o ante un rastro sin huella... El texto del comunicado de Panam se lee (texto integral) de la siguiente manera :".Tal y como se puede apreciar, el tono y contenido del comunicado de cada Estado vara en funcin de diversos parmetros, y la comparacin de cada uno de los textos exhibe diferencias sustanciales que dejamos descubrir a cada uno de nuestros estimables lectores.Para algunos observadores, la posicin del Presidente de Estados Unidos es poco seria: "" (vase artculo de la profesora Lavanya Rajamani (India) titulado "" publicado en EJIL-Talk).No obstante, al haberse demostrado en meses recientes que la poca seriedad no constituye limitante alguna al accionar del Presidente de Estados Unidos, las reacciones se han multiplicado. En el caso de Amrica Latina, ocho reacciones oficiales a este inslito anuncio del Presidente Donald Trump de catorce posibles es un primer buen inicio. Al contarse entre estas a las de Argentina, Brasil y Mxico, as como las de Per, Chile y Ecuador en la regin andina y las voces de Costa Rica y de El Salvador en Centroamrica, el balance es positivo. Ojal no obstante que el movimiento se expanda con mucha mayor determinacin: cabe recordar que una de las regiones ms vulnerables del mundo al cambio climtico es Centroamrica y que el impacto en las costas de Amrica Latina y del Caribe ser innegable (vase reciente estudio de la CEPAL).Ntese que los Estados del CARICOM, cuya coordinacin suele ser ejemplar en muchos casos, reaccionaron de manera inmediata con un comunicado conjunto de sus quince Estados miembros () precisando que: "".Como indicado, al momento de redactar esta breve nota, no se ha tenido conocimiento de algun documento formal de Estados Unidos para saber con exactitud si se trata de denunciar este tratado, como lo asumen algunos Estados, o bien de pedir un retiro provisional en aras de reintegrarse al convenio.El anunciar esta decisin en aras de medir el tipo de reaccin que provoca fuera (y tambin dentro) de Estados Unidos podra tambin formar parte de la estrategia del nuevo (y ocurrente) ocupante de la Casa Blanca: el escoger el inicio del mes del ambiente (junio) para ello podra confirmar esta estrategia.Ms all del estilo tan peculiar de anunciar o hacer cosas (y luego reflexionar sobre el impacto que causan) que exhibe desde su llegada a la Casa Blanca el Presidente Donald Trump, desde el punto de visto estrctamente jurdico, la prohibicin expresa de hacer reservas a este tratado como tal (vase artculo 27 del Acuerdo de Pars ) conlleva la imposibilidad de limitar o de modular el alcance de algunas de sus disposiciones. Tcnicamente, en caso de persistir el Presidente Donald Trump, Estados Unidos deber proceder a denunciar el tratado, o bien presentar una indita solicitud que esperan (ansiosos) tanto el depositario del convenio de Pars como sus Estados Partes, as como tambin los especialistas en derecho internacional.-------------: El texto del comunicado dese lee as: "".: El texto del comunicado dese lee como sigue: "".: El comunicado de prensa dese lee como sigue:PUBLICADO EL 01/06/2017 06:36 PM".: El comunciado dese lee de la siguiente forma:Nota conjunta do Ministrio das Relaes Exteriores e do Ministrio do Meio Ambiente: En el caso de, se lee que:Comunicado conjunto SRE-SEMARNAT.- Frente al anuncio del da de hoy del Gobierno de los Estados Unidos de denunciar el Acuerdo de Pars, el Gobierno de Mxico expresa lo siguiente:COMUNICADO: El comunicado detiene el siguiente contenido:".: El texto circulado al finalizar la tarde el viernes 2 de junio porse lee de la siguiente manera:Viernes, 02 Junio 2017 17:16".: El comunicado deemitido al finalizar la tarde del 2 de junio reza que:, 2 de Junio , 2017 , 4:47 pm".: El texto del comunicado conjunto del CARICOM se lee de la siguiente manera:". Publicado por Curso de Derecho Internacional. Costa Rica en 11:21.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.