Algunas consecuencias obviadas de la Guerra de los Seis Das tras 50 aos de ocupacin y colonizacin

Una maana como la de ayer, hace 50 aos, en el contexto de la invasin israel de Cisjordania durante la fulminante Guerra de los Seis das, el ejrcito hebreo ocupaba sin apenas encontrar resistencia la Ciudad vieja de Jerusaln. Esa misma maana, entre el barrio magreb de la ciudad y el Muro de las Lamentaciones, con el Duomo de la Roca emergente del Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas -as llamado por judos y musulmanes respectivamente-, los generales estaban eufricos tras una conquista percibida desde buena parte de la sociedad, como pica y redentora. As, en ese momento, uno de los lderes militares y religiosos ms influyentes del momento, el rabino y general Shlomo Gorem, que ejerca de jefe religioso del Ejrcito, propuso un plan al Comandante en Jefe del mismo, Uzi Narkis. La propuesta, revelada por el propio Narkis al diario Haaretz en 1997, era la de hacer saltar por los aires el Duomo de la Roca: Ahora es el momento de volar el Duomo. Hazlo ahora y pasars a la historia inst Gorem a Narkis. Al parecer Narkis se opuso de forma contundente.

No corri la misma suerte el barrio magreb. El ejrcito israel consider que el Muro (del que no existe evidencia arqueolgica que sugiera que constituyese la parte occidental del segundo Templo, como se da por hecho por parte el sionismo) requera ms espacio al frente para ser venerado y que por tanto, esas 135 casas y edificios de ocho siglos de historia (que incluan una de las pocas mezquitas de poca de Saladino o la zauia dedicada al maestro suf andalus, nacido en Sevilla, Abu Medyan) y sus habitantes, no merecan consideracin. Con slo tres horas de anterioridad a ser destruido, los aproximadamente 700 vecinos del histrico barrio fueron expulsados. Esos jerusalemitas desahuciados (de Palestina y de la Historia) formaban una pequea parte de los 300.000 palestinos que, segn el Departamento de Estado de los EE. UU. fueron expulsados o desplazados en junio de 1967. Aquella nueva expulsin, tan slo 18 aos despus la Primera Guerra rabe-Israel (1948-1949), constitua una nueva Nakba (Catstrofe) para la poblacin palestina en especial, y para los pases rabes de la regin en general, los cuales comenzaran a renegar del panarabismo (que sera sustituido progresivamente por el Islam Poltico o Islamismo).

Pero volviendo al plan de aquel rabino mesinico que vea el comienzo de una nueva era apocalptica y redentora con la conquista de Cisjordania (Judea y Samaria en el ideario sionista), habra que recordar cmo dos dcadas despus, hubo varios complots de grupos fundamentalistas para volar el Duomo o Cupla de la Roca y la Mezquita de al-Aqsa. Protagonizados sobre todo por el grupo terrorista autodenominado Clandestinidad juda, liderado por Menaahem Livni y Yehuda Etzion y otros colonos, y ayudados por soldados especialistas en explosivos, intentaron destruir varias veces la Mezquita de al-Aqsa, aunque todos los intentos fueron fallidos. El proyecto ms avanzado de ellos haba sido elaborado durante aos, pero fue impedido por los servicios secretos del Shin Bet en 1984.

En la actualidad, en el contexto de creciente radicalizacin del espectro poltico nacionalista y religioso israel, esas aspiraciones siguen vigentes, cada vez con ms apoyo, por parte incluso de parlamentarios israeles. El status quo en vigor establece que los musulmanes rezan en la Explanada, donde estn la Cpula de la Roca y la Mezquita de Al Aqsa (del siglo VII d.C.), el tercer lugar ms sagrado del islam, despus de la Meca y Medina, mientras que el rezo judo queda reservado a la explanada del Muro de las Lamentaciones, lugar ms sagrado para el judasmo.

No obstante, como decamos, varios grupos radicales religiosos y de ultraderecha dirigidos por colonos -como los Fieles del Monte del Templo, El Monte del Templo o el Instituto del Templo, - insisten en reventar el status quo y toda Jerusaln, al instar constantemente a la construccin de lo que sera el tercer templo (el segundo Templo fue destruido totalmente por los romanos en el ao 70 a. C) sobre la Cpula de la Roca y la Mezquita al-Aqsa. As, segn revelara un informe de la organizacin israel Ir Amin en 2013, esos grupos fundamentalistas son financiados cada ao por el Ayuntamiento de Jerusaln y por varios ministerios, a pesar del peligro que entraan. No en vano, la amenaza tiene en alerta especial a los servicios de inteligencia israel (Shin Bet) desde la dcada de 1980. As lo revelaba el 5 de abril de 2005 al peridico Frontline su ex director, Avi Dichter, quien aseguraba que las apocalpticas aspiraciones de aquellos fundamentalistas deberan quitar el sueo a la sociedad israel y que las implicaciones a nivel internacional son imprevisibles.

Por otra parte, un fenmeno en auge cada campaa militar contra Gaza es el de la integracin progresiva del fundamentalismo sionista y religioso en el ejrcito: Las Fuerzas de Defensa Israel vienen incorporando a sus filas, e incluso en altos mandos, a rabinos nacionalreligiosos y militantes extremistas. A esto ayudan las llamadas Yeshivot Hesder, escuelas religiosas que combinan el estudio del Talmud y la Torah con la preparacin militar, orientando las enseanzas al servicio militar. Sin duda, de esta perversin del judasmo y de la combinacin entre militarismo expansionista y fundamentalismo religioso, surge un cctel explosivo cada vez ms cruento contra la poblacin ocupada, como constata la destruccin masiva de la Franja de Gaza y los 2251 palestinos y palestinas asesinadas en julio de 2014.

As mismo, no puede seguir obvindose la cotidiana violencia que los colonos israeles (no hay que olvidar que son ms de 600.000 en Jerusaln Este y Cisjordania) ejercen contra la poblacin palestina, tal y como denuncian constantemente tanto la Oficina para los Asuntos Civiles y Humanitarios de la ONU en los Territorios Palestinos Ocupados (OCHA OPT, por sus siglas en ingls), como numerosas ONG israeles, entre las que destacan Btselem y Yes Din. Una colonizacin que se incrementa con el nuevo plan del ejecutivo israel de construir 2.600 nuevas casas para uso colono en Cisjordania y una violencia y humillacin cotidiana agraviada por el ejrcito en los checkpoints militares, o en ciudades como Jerusaln Este y Hebrn, las cuales sintetizan ntidamente el beligerante sistema de ocupacin y colonizacin derivado en apartheid.

En definitiva, el desarrollo y auge actual del fundamentalismo sionista, abanderado por el movimiento colono en Cisjordania y Jerusaln, y representado por mayora en el parlamento israel, resulta en una de las peores consecuencias de la ocupacin y de la progresiva colonizacin de los Territorios Palestinos desde hace 50 aos. Tanto por sus implicaciones territoriales y demogrficas, al modificar la geografa y destruir la continuidad territorial entre la poblacin palestina, como por el odio nacionalista y religioso que suscita, habra que visibilizar y denunciar ms un fenmeno tan destructivo, traba para cualquier atisbo de paz, y tan obviado por la comunidad internacional.

