El plan Yinon de Israel, el wahabismo saud y las guerras de EE.UU.

Cristianos rabes empujados al xodo

El verdadero peligro radica en si el mundo cristiano pierde los ltimos cristianos primigenios... las ltimas almas antiguas de la tierra. Tal es la prediccin extrema de un escritor con respecto al continuo xodo de los cristianos rabes de Oriente Medio, un xodo provocado por el neocolonialismo occidental y la expansin sionista que se adeca al complejo militar-industrial.

En los Estados Unidos, la religin es una parte importante de la vida pblica, tanto es as que a menudo encuentra su camino en la poltica. En el mbito nacional de la poltica, ha sido histricamente difcil ganar una eleccin, en particular a nivel nacional o estatal, si se sigue una fe que no es compartida por la gran mayora de los estadounidenses religiosos: el cristianismo.

Este fenmeno se hizo an ms pronunciado despus de la aparicin de la mayora moral en la dcada de 1980. Pero a pesar de la importancia del cristianismo en la vida pblica y privada de los ciudadanos y polticos estadounidenses, los cristianos de EE.UU. han mostrado poca preocupacin por el destino de la cristiandad en el lugar de nacimiento de la religin, Oriente Medio.

El paisaje religioso de Oriente Medio ha cambiado significativamente en los ltimos aosmientras que grupos religiosos claves, incluidos los cristianos, han emigrado en masa a otros lugares. SegnTodd Johnson, director del Centro para el Estudio del Cristianismo Global en el Seminario Teolgico Gordon-Conwell, se espera que los cristianossean un 3,6 por ciento de la poblacin de la regin en 2025. Un siglo antes, sin embargo, los cristianos representaban el 13,6 por ciento de la poblacin en Oriente Medio.

La mayora de los informes sobre el tema han citado la emigracin como principal causa de la fuerte cada del cristianismo en Oriente Medio, mientras algunos informes mencionan otros factores que han empujado a muchos cristianos de Oriente Medio a buscar una nueva vida en el extranjero. Muchas investigaciones principales del fenmeno han culpado tanto a los conflictos entre sunes y chiescomoal terrorismo de empujar a los cristianos y otras minoras religiosas a abandonar.

Pero tambin han olvidado mencionar el papel de la intervencin extranjera y los esfuerzos de cambio de rgimen liderados por Estados Unidos en la creacin de estas mismas crisis. Mientras la mayora de los polticos cristianos de los EE.UU. tienen cuidado de evitar sealar esto, los cristianos de Oriente Medio son muy conscientes de que la intervencin extranjera de gobiernos occidentales ha hecho casi imposible para ellos continuar viviendo en el Medio Oriente.

Marwa Osman, una profesora de la Universidad Internacional de Lbano y comentarista de poltica, argument esto en una entrevista a Mint Press Noticias:

Las peleas 'morales' de los cristianos en Occidente -donde sus creencias rara vez son objeto de persecucin poltica y fsica- son principalmente sobre el aborto, el control de la natalidad, el transgnero y el matrimonio homosexual. Cuando los grupos tnicos o religiosos estn sometidos a la violencia organizada y persecucin por ser quienes son, su situacin debe abordarse con urgencia, porque as es como se inicia el genocidio y esto es lo que Occidente no est haciendo. Al contrario, Occidente mantiene la inversin en ms guerras que resultaran directamente en un xodo cristiano de Oriente Medio.

Inicios del cristianismo en Oriente Medio

El Medio Oriente es mucho ms que el lugar de nacimiento del cristianismo. Tambin fue la regin donde la religin se posicion y donde se pusieron los cimientos que transformaron las enseanzas de Jesucristo en una de las creencias dominantes del mundo. Toda la regin est salpicada de comunidades cristianas de mil aos de antigedad, algunas de las cuales fueron fundadas por padres de la iglesia y, en algunos casos, discpulos del propio Jess.

Por ejemplo, la tradicin sostiene que el cristianismo fue primero llevado a Irak por Santo Toms y su primo Addai en el siglo I, despus se convirti en un bastin de un mosaico de grupos cristianos, incluyendo los gnsticos. Tambin se cree que San Pedro y San Pablollevaron el cristianismo a Siria, donde -en Antioqua- se utilizpor primera vez el trmino cristianos para denotar a los seguidores de Jess.

En los primeros siglos del milenio pasado fue el Oriente Medio, que domin el liderazgo y las comunidades cristianas. Cuando la iglesia catlica se form oficialmente en el Concilio de Nicea, haba ms obispos en Oriente Medio que en Europa occidental.

Mientras que la ascensin del Islam pronto alterara drsticamente el panorama religioso de la regin, el cristianismo ha conservado un papel importante all en los siglos, especialmente en los pases donde ha mantenido importancia, como Egipto y el Lbano. Incluso en los pases de mayora musulmana, los cristianos resultaron ser una minora econmicamente importante, ganando como resultado prominencia poltica.

Pero los cristianos rabes de Oriente Medio de ninguna manera lotuvieron fcil. Durante gran parte de los ltimos 2.000 aos, los cristianos de la regin han sido perseguidos por mltiples partidos, incluido el Imperio Otomano de los siglos XIX y XX, cuya campaa brutal contra los cristianos rabes se cobr la vida de ms de dos millones de personas.

Despus de haber sufrido tanto, la resistencia y la resilencia de los cristianos del Medio Oriente son legendarios. Pero fueron los musulmanes en Siria, Irn, Lbano y Palestina quienes proporcionaron refugio a los cristianos perseguidos por los otomanos, cuando formaron y expandieron su imperio.

Debido a esta problemtica historia, la presencia de los cristianos rabes en la regin ha sido un factor en la proliferacin dellaicismo rabe en algunos pases, a saber, Siria, Irakantes de la invasin, Irn y Lbano. Despus de tantos siglos de ser blancos y perseguidos, an as, los cristianos en el Oriente Medio han sido algunos de los ms ardientes defensores de la laicidad en la regin.

Abdo Haddad, un escritor cristiano sirio que ahora vive en Europa, dijo en una entrevista a Mint Press Noticias que [como] los cristianos de Oriente desarrollaron un sentido poltico de supervivencia a lo largo de los aos, su primera opcin era asegurar y apoyar un estado fuerte regido por leyes y preferiblemente con una administracin laica.

Pero si los cristianos siguen abandonando la regin en grandes cantidades el laicismo en s podra convertirse en una reliquia de la rica historia de la regin. Como dijo Todd Johnson a Wall Street Journal, La desaparicin de dichas minoras prepara el escenario para que los grupos ms radicales dominen en la sociedad. Las minoras religiosas tienen, al menos, un efecto moderador.

Haddad agreg que existe una amenaza an ms grave. El verdadero peligro radica en si el mundo cristiano pierde alos ltimos cristianos primigenios, los ltimos guardias, las ltimas almas antiguas de la tierra. Si matar a una comunidad y civilizacin tan nica y profunda ocurre tan fcilmente como parece, imagina en lo que se convertiran sus propias naciones una vez que se atreven a anunciar su fe o su origen....

El cristianismo y el cambio de rgimen en Irak, Siria e Irn

Curiosamente los mismos pases que han protegido a las minoras religiosas en nombre del laicismo rabe son las que se han encontrado como objetivos de los esfuerzos de cambio de rgimen liderados por Estados Unidos en los ltimos aos.

Siria es un buen ejemplo despus de haber sido blanco de los EE.UU. desde la dcada de 1980. La agresin ms reciente se ha manifestado en una guerra masiva en la que extremistas rebeldes financiados y buscados con fondos extranjeros para deponer al presidente sirio, Bashar al-Assad desde 2011. Los cristianos de Siria, protegidos por el compromiso del Gobierno sirio con ellaicismo, han apoyado mayoritariamente a Assad a lo largo de toda esta lucha.

Tal como observ Haddad, quienes estn familiarizados con la crisis de Siria son bien conscientes de que los cristianos sirios apoyan de manera abrumadora al Gobierno sirio en su lucha contra las milicias extremistas. El pueblo sirio, incluyendo a los cristianos, quiere a su presidente y ve en l esperanzas de futuro. Esto no significa que los cristianos no quieran reformas y cambios, pero los quieren de una manera civilizada, gradual y progresiva (a diferencia de lo que ocurri en Libia) .

Osman afirm que los cristianos sirios apoyan al Gobierno, en parte, porque las regiones controladas por el Gobierno de Siria son las nicas regiones en las que sus 2,5 millones de cristianos estn seguros y son tratados como iguales junto a los musulmanes de la nacin. La cada del rgimen habra sido seguida por la carnicera masiva, por las nuevas oleadas de refugiados en direccin oeste y por la imposicin de una dictadura islamista. As fuera controlada por la filial del frente al-Nusra Al Qaeda o por el ISIS en proceso de desaparicin, sera irrelevante para los cristianos, que habran sido asesinados, exiliados o esclavizados.

La alternativa a Assad ofrece poco a los cristianos de Siria, ya que las fuerzas armadas de la oposicin son abrumadoramente aliadas con el wahabismo y el extremismo, han llamado con frecuencia al establecimiento de un estado islmico que se adhiere a una ideologa colonialista financiada por las naciones occidentales como el Reino Unido y los Estados Unidos .

Esa posibilidad, en definitiva, terminara con la larga trayectoria de compromiso de la nacin con el laicismo y pondra en peligro a los numerosos grupos religiosos minoritarios que han habitado Siria por mucho tiempo. Por ejemplo el Frente al-Nusra, un grupo yihadista con vnculos con Al Qaeda, repetidamente hatomado a los cristianos de Siria como objetivo. Al-Nusra fue sacado recientemente de las listas de vigilancia por terrorismo en los EE.UU. y Canad despus de un simple cambio de nombre.

Incluso los rebeldes directamente armados por los EE.UU., como el Ejrcito Libre de Siria, han masacrado pueblos de cristianos en todo el curso de la guerra. En 2013 el Ejrcito Libre de Siria allan el pueblo de mayora cristiana al-Duvair, cerca de la frontera con el Lbano, masacrando a todos sus residentes civiles, incluyendo mujeres y nios.

Como dijo Osman a Mint Press: En Siria el Gobierno de Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar a los rebeldes '', aunque no haymoderados entre ellos: todas las fuerzas significativas sobre el terreno son fundamentalistas wahabes que persiguen a los cristianos.

Irak es otro ejemplo de cmo EE.UU. -y el cambio de rgimen dirigido por el Reino Unido- ha influido en el xodo de los cristianos de Oriente Medio. La invasin desplaz a millones de iraques, muchos de los cuales todava no han vuelto. Y tambin elimin la capacidad de muchos iraques de mantenerse econmicamente por aniquilar esencialmentela otrora considerable industria agrcola de la nacin. Durante y despus de la invasin, los cristianos estaban considerados cercanosal rgimen de Saddam Hussein, dado que su excanciller, Tariq Aziz, es un cristiano caldeo. Se dijo que la comunidad cristiana caldea haba sido tratada preferentemente bajo Hussein. Giraba en torno a 1,4 millones antes de la invasin de 2003, despus de su expulsin y desde entonces en el caos, la poblacin cristiana iraqu se ha reducido a menos de 300.000 personas.

Dahlia Wasfi, activista iraqu-estadounidense, dijo a Mint Press News que el rgimen iraqu apoyado por los EE.UU. despus de la invasin, tambin ha jugado un papel importante en el desencadenamiento del xodo cristiano. Wasfi afirm que la mayor amenaza especfica para las familias cristianas (as como para las sunes) fue el Gobierno chi conservador llevado al poder en Irak por los administradores de los Estados Unidos en 2005 (las elecciones se llevaron a cabo por los ocupantes). En los aos que siguieron losescuadrones de la muerte respaldados por el gobierno aterrorizaron a la poblacin, llevando a muchas familias cristianas y sunes a escapar.

Los asaltos recientes en las ciudades iraques de Faluya, Ramadi y la denominada 'liberacin' en curso de Mosul-argument Wasfi- son una continuacin de los esfuerzos del Gobierno chiconservador para cambiar la demografa y consolidar su dominio.

Curiosamente muchos de los escuadrones de la muerte que referencia Wasfi fueron directamente entrenados por los EE.UU., lo que sugiere que el ejrcito de Estados Unidos tuvo un papel clave en la focalizacin de los cristianos en Irak.

Aparte de los ejemplos claros de Siria e Irak, Irn -cuyas comunidades cristianas estn prosperando- es el ltimo pas en ser el blanco de los neoconservadores occidentales, como lo demuestra la retrica del presidente Donald Trump durante su primer viaje al extranjero.

Mientras siempre se ha caracterizado a Irn por ser discriminatorio hacia los cristianos en los medios de Estados Unidos, sus comunidades cristiano-caldeas y armenias estn protegidas por su Constitucin y garantizada su representacin poltica en el Parlamento. Los judos y los zoroastrianos tambin estn protegidos de forma similar. Sin embargo los cristianos evanglicos en Irn han sido perseguidos, sobre todo por supuesto proselitismo de musulmanes y miembros de otras religiones no cristianas. La poblacin total de cristianos en Irn es difcil de estimar con precisin, algunos grupos afirman que hay 450.000 mientras otros afirman que hay un milln.

Mientras que la laicidad no es el factor que impulsa el cambio de rgimen liderado por Estados Unidos en el Medio Oriente, la focalizacin de Occidente en las naciones laicas de Oriente Medio que protegen a los cristianos es un factor innegable que lleva al xodo de los cristianos de la regin.

La persecucin rampante de los cristianos en Arabia Saud e Israel

Sin embargo otras naciones del Medio Oriente -en especial aquellas con el apoyo de Occidente- son bien conocidas por su persecucin de las minoras religiosas. En ninguna parte es esto ms cierto que en el Reino de Arabia Saud y en el Estado de apartheid de Israel.

En Arabia Saud el Gobierno condena abiertamente a cualquier persona que no se ajuste a la secta wahab del islam abrazada por la Casa saud, un producto del colonialismo britnico para derribar el Imperio Otomano. Se trata de una poltica religiosa y puritana que apunta no slo a los de diferentes credos, sino tambin a otros musulmanes. Como seal Human Rights Watch en su Informe Mundial de 2013: Arabia Saud no tolera el culto pblico de los seguidores de religiones distintas del islam y discrimina sistemticamente a sus minoras religiosas musulmanas, en particular los chies y los ismaelitas. En marzo el jefe muft llam a la destruccin de todas las iglesias de la Pennsula Arbiga.

En 2014 el Gobierno saud detuvo a 28 cristianos por orar en una casa privada en la ciudad de Khafji. Sus paraderos siguen siendo desconocidos. En ese momento Nina Shea, directora del Centro de Hudson Institute para la libertad religiosa con sede en Washington dijo a Fox News : Arabia Saud contina la limpieza religiosa que siempre ha sido su poltica oficial.

Pero peor que el tratamiento de los saudes a las minoras religiosas dentro de sus propias fronteras es la exportacin de su intolerante ideologa wahab al extranjero. Muchos grupos extremistas terroristas -incluyendo el Desh y al-Qaeda- son seguidores del wahabismo y ambos son los principales beneficiarios de la financiacin saud, que ni el gobierno de Arabia Saud ni sus aliados en Occidente han tratado de finalizar. Arabia Saud es el exportador y recaudador de fondos ms grande del mundo del terrorismo wahab radical. Estos grupos, como se ha puesto de manifiesto por sus acciones en Irak, Siria y otros lugares, tienden a centrarse en las minoras religiosas, en particular los cristianos.

Otro aliado principal de Occidente en Oriente Medio es tambin conocido por elegir como blanco a los cristianos. Israel, ms conocido por su persecucin de los palestinos -hay entre ellos musulmanes y cristianos-toma por objetivos a los no judos, debido a que su Estado tiene una poltica tnica y el apartheid. Como explic Wasfia Mint Press, la ocupacin militar por parte del Estado colonial de Israel, con el apoyo de los gobiernos occidentales ha sido un factor importante en el xodo de los cristianos de Oriente Medio.

El Gobierno de Israel tiene una larga historia de profanar iglesias y de persecucin de los cristianos palestinos histricos. Por ejemplo, tras la captura de Jaffa por las fuerzas judas sionistas europeas en mayo de 1948, el sacerdote palestino catlico padre Deleque inform: soldados judos rompieron las puertas de mi iglesia y robaron muchos objetos preciosos y sagrados. Luego echaron las estatuas de Cristo hacia abajo en un jardn cercano. Aadi que mientras que los lderes judos haban asegurado que se respetaran los edificios religiosos,sus hechos no se corresponden con sus palabras.

Ese mismo ao la Unin cristiana de Palestina se quej pblicamente de que fuerzas de judos sionistas europeos respaldadas por los ingleses haban utilizado varias iglesias cristianas e instituciones humanitarias en Jerusaln como bases militares y las haban profanado. Agregaron que tres sacerdotes y ms de 100 mujeres y nios haban muerto por el bombardeo indiscriminado de sus lugares de culto por las fuerzas sionistas de judos europeos.

La discriminacin de Israel contra los palestinos cristianos ha continuado desde entonces. Por ejemplo, en 1982, la Iglesia Bautista en Jerusaln se incendi, un objetivo de un incendio provocado. Nadie fue acusado. Cuando los bautistas trataron de reconstruir la iglesia grupos de judos se manifestaron contra el proyecto y la comisin de planificacin del distrito se neg a conceder un permiso de construccin. Tres aos despus el Tribunal Supremo de Israel aconsej a los bautistas abandonar la zona totalmente juda.

Tales actos continan hoy en da. El pastor Steven Khoury, un cristiano rabe-israel, dijo que no hay persecucin en Tierra Santa... a menos que comparta su fe, en una entrevistaala Voz de los Mrtires, una organizacin cristiana sin fines de lucro que pone de relieve la persecucin de los cristianos en todo el mundo. Khoury dijo que haba sido testigo en muchas ocasiones de ataques a miembros de la iglesia debido a su fe.

Los cristianos palestinos, debido a su origen tnico, han sido atacados an ms duramente por el Estado israel, huyendo de su pas como resultado, junto con miles de compatriotas no cristianos. Cuando las milicias sionistas europeas invadieron Palestina para crear el estado de Israel en 1948los cristianos palestinos eran unos 200.000. En 1995 los cristianos palestinos que vivan en la regin eran solo 50.0000. Ahora, de un estimado de 400.000 palestinos cristianos, la mayora viven en el exterior, principalmente en los pases de Amrica.

El plan sionista de la superioridad israel excluye a los cristianos

Entonces, por qu ha apuntado Occidente a las naciones mayormente laicas mientras apoya a pases y grupos extremistas que persiguen a las minoras religiosas, en especial a los cristianos? - Mientras que el ataque contra el laicismo el mundo rabe podra ser una consecuencia del neocolonialismo occidental en la regin, los planes para el dominio regional de Israel, sostenidos durante mucho tiempo, arrojan luz sobre la probable renuencia de Occidente a respetar la diversidad religiosa en el Medio Oriente.

El Plan Yinon, como se le conoce, es una estrategia destinada a garantizar la superioridad regional de Israel en el Medio Oriente que principalmente consiste en reconfigurar todo el mundo rabe en estados sectarios ms pequeos y dbiles.

Como Mahdi Darius Nazemroa ya seal en un artculo de 2011 de Global Research:

Los estrategas israeles vieron Irak como su mayor reto estratgico de un Estado rabe. Esta es la razn por la que Irak se perfila como la pieza central de la balcanizacin de Oriente Medio y el mundo rabe. En Irak, sobre la base de los conceptos del Plan Yinon, los estrategas israeles han llamado a la divisin de Irak en un estado kurdo y dos estados rabes, uno para los musulmanes chies y el otro para los musulmanes sunes.

Este plan ha sido ampliamente apoyado por numerosos polticos estadounidenses -en particular por el exvicepresidente Joe Biden, que pas una resolucin no vinculante en el Senado que llama a transformar Irak en los mismos estados establecidos en el Plan Yinon.

Sin embargo, el plan para dividir Irak no incluy ningn territorio para los cristianos del pas, niotras minoras religiosas.

El Plan Yinon busca dividir ms que a Irak. Siria, Jordania, Lbano, Arabia Saud y Egipto seran divididos, segn el plan, siendo partes de estos pases absorbidas posteriormente en el Gran Israel. Esto ya se puede ver jugando en el conflicto sirio, donde la participacin de Israel en la guerra gira mayoritariamente en torno a su deseo de reclamar el Goln ocupado como propio.

Por lo tanto podra muy bien ser el compromiso de Occidente con el Plan Yinon, lo que ha ayudado a dar forma a su poltica de fingida ignorancia con respecto a la situacin de los cristianos de la regin. El compromiso de los cristianos de Oriente Medio y la fuerte preferencia por el laicismo no tiene cabida en un Medio Oriente neocolonial basado en estados sectarios destinados a mantenerse en constante guerra unos con otros. El deseo de Israel de dominar la regin -una meta en complicidad con sus aliados occidentales- puede tener gran parte de la culpa del xodo continuo de los cristianos de Oriente Medio.

Pero en ltima instanciael xodo continuo de los cristianos es endmico de una crisis ms grande que afronta la regin, ya que los aos de conflicto y la guerra moderna han afectado tanto al pueblo como al medio ambiente.

Wasfi seal la agresin militar de EE.UU.como principal culpable de esta crisis creciente. En el panorama general, la prdida global y la devastacinde lo que se conoce histricamente como la 'Creciente Frtil'por la invasin occidental, la ocupacin y la guerra continua es la gran tragedia. [...] Cuanto antes termine la agresin militar estadounidense en la regin ms pronto podr comenzar la recuperacin

