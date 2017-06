Roxana Miranda en el debate del Frente Amplio

Por motivos personales de afectos personales, para ser preciso me he impuesto una autocensura respecto a eso que ha dado en llamarse Frente Amplio. Segn todo indica, estar vigente hasta el 2 de julio. Mientras tanto, hay un hecho fundamental que ni siquiera por autocensura es posible pasar por alto. Refiere al debate (?) entre Beatriz Snchez y Alberto Mayol que tuvo lugar el mircoles pasado en el programa El Informante: en el segmento de intercambio programtico estuvo ms presente Roxana Miranda que la propia Snchez, que con sus vaguedades y evasivas, no pocas de ellas, hay que decirlo, carentes de contenido y/o de rigor, dio la impresin de no haber preparado un discurso programtico. Ms all de eso, fue imposible no notar que varios de los conceptos y de las apuestas programticas que aparecieron en el debate haban sido ya planteados y defendidos en la campaa presidencial de 2013 por la hoy candidata de Andha Chile.

Partamos por la propuesta ms llamativa: la nueva ley de medios. Alberto Mayol difundi hace algunos das y ratific en el debate su propuesta de una nueva ley de medios que permita, entre otras cosas, redistribuir el gasto pblico por concepto de avisaje estatal. La redistribucin consistira en destinar a medios comunitarios el 15% de los recursos que hoy se pagan a medios privados controlados por unos pocos grandes grupos econmicos, lo que ha generado un sistema de medios altamente concentrado.

Pues bien, sa es una versin un tanto ms ligera de la propuesta que haba hecho Roxana Miranda en 2013. En su programa de entonces (puede consultarse en este enlace), propone no slo redistribuir los recursos financieros por concepto de avisaje, sino tambin el espectro radioelctrico. En efecto, el programa propone una ley de medios que proteja la paridad de acceso de medios privados, medios estatales y medios comunitarios en una proporcin de 33% para cada uno de esos segmentos.

Para hacer factible y sustentable un sistema de medios de comunicacin con un tercio de presencia de medios comunitarios, Miranda propuso adems un programa de subsidios y financiamiento a proyectos comunicacionales autogestionarios. Los recursos pblicos invertidos en avisaje en medios privados se usaran para financiar el programa.

Esta propuesta se sustenta en el diagnstico, que, al parecer, tambin comparte Alberto Mayol, de que en Chile no existe garanta alguna de la libertad de expresin; al contrario, en el campo de los medios de comunicacin, al igual que en el de la educacin escolar y superior, la salud, la previsin, existe libertad de empresa. Y la libertad de empresa se ha transformado en Chile en un obstculo casi insalvable para la garanta efectiva de la libertad de expresin, pues la adjudicacin de frecuencias en el espectro radioelctrico tiene un costo tan elevado que slo grandes grupos econmicos pueden financiarlo, grandes grupos econmicos, adems, que no slo se adjudican una banda o frecuencia, sino varias.

El resultado de esto, como se mencionaba, es un sistema de medios de comunicacin altamente concentrado, sin pluralidad, que excluye a las voces disidentes de la ideologa dominante y que por todo eso se encuentra muy lejos de garantizar el igual derecho a la opinin y expresin. Tanto la prensa como la radiodifusin se encuentran en la actualidad controladas por un par de grupos econmicos, que adems, por supuesto, comparten una misma posicin ideolgica, completamente favorable a la hegemona neoliberal. Y, a decir verdad, estaran dementes si no defendieran este sistema econmico que, a nombre del libre mercado, les permite una concentracin oligoplica tal de medios que les entrega control casi total de la agenda, lo que les permite imponer fcilmente un sentido comn. Su sentido comn.

Medios contrarios a la hegemona neoliberal, por este mismo hecho, por ser contrarios a la hegemona neoliberal, no son sustentables en el marco de la libertad de empresa, pues los avisadores, la mayor parte de ellos grandes compaas, son afectados directamente por una lnea editorial contraria a dicha hegemona. El resultado? Como no es factible para los proyectos comunicacionales contrahegemnicos financiarse a travs de avisaje, no pueden solventar los altos costos de la adjudicacin de una frecuencia en el espectro radioelctrico ni los costos de impresin peridica. Esa voz, por tanto, queda marginada del sistema de medios. Y si optan por el camino de los medios comunitarios, son perseguidos policial y judicialmente. Bsicamente, un cerco econmico y penal insalvable les impide difundir su visin y su apuesta editorial. Queda as el sistema de medios de comunicacin bajo control oligoplico de grupos econmico-financieros que montan empresas comunicacionales rentables, capaces de captar avisadores por tener una lnea editorial favorable y/o sumisa a sus intereses. Y usan ese control para imponer agenda y, por esa va, tendencias de opinin. He aqu el mecanismo de produccin y reproduccin del pensamiento nico a travs de los medios de comunicacin el pensamiento nico que justifica, defiende y protege a este sistema social, econmico y poltico; no es necesario ni decirlo.

Es gratificante que Alberto Mayol haya llegado a la misma conviccin que Roxana Miranda defiende desde el 2013: para combatir la concentracin oligoplica hoy campeante en el sistema chileno de medios de comunicacin es fundamental una poltica de promocin de medios comunitarios. El precandidato del Frente Amplio se centra en los recursos del avisaje. Si da un paso ms y llega hasta el espectro radioelctrico, podra acercarse a la propuesta casi revolucionaria de la candidata de Andha Chile.

La segunda gran propuesta de Roxana Miranda que el debate entre Snchez y Mayol trajo a colacin fue el de las autonomas regionales. De forma bastante ambigua e imprecisa, sin cuajar en una propuesta programtica propiamente tal, ambos/as precandidatos/as redundaron y repitieron constantemente los conceptos de descentralizacin y de regiones autnomas. Pues bien, el programa de 2013 de Roxana Miranda contiene una detallada propuesta de cambio del rgimen poltico-territorial vigente en Chile. En lugar del actual Estado unitario, Miranda propone un Estado autonmico.

En el mismo programa se detalla en qu consiste dicho Estado autonmico: es una forma de organizacin poltico-territorial que se encuentra a medio camino entre un Estado unitario y uno federal. Como los Estados federales, los autonmicos cuentan con sistemas poltico-republicanos subnacionales por cada regin, con poderes ejecutivos y legislativos regionales que se eligen por votacin popular.

Los gobiernos y parlamentos regionales electos mediante voto popular son responsables no slo de la conduccin poltica de su regin, sino de la recaudacin tributaria y ejecucin presupuestaria en sus propios territorios, sin que el grueso del proceso tributario o las decisiones acerca de la ejecucin pase por el poder central en la capital.

Pero a diferencia de un Estado federal puro, en un Estado autonmico existen instancias de coordinacin y redistribucin de recursos para que las regiones ms desarrolladas aporten a un fondo de inversin regional que evite que las menos favorecidas econmicamente se rezaguen en su desarrollo. Esta caracterstica convierte a un Estado autonmico en una forma de organizacin poltico-territorial ms ptima que un Estado federal para un pas de grandes desigualdades geoeconmicas como Chile.

Adems, el Estado autonmico permite un sistema bicameral no federal. Por regla general, los parlamentos en Estados federales (el venezolano, unicameral, es la gran excepcin) cuentan con una Cmara Alta que representa no a poblaciones de electores (constituencies) sino a los estados que componen la federacin. Y como cada estado tiene la misma importancia para la unin federal, el nmero de representantes en la Cmara Alta por cada uno de ellos es el mismo, sin importar la poblacin. As, estados con un milln de habitantes, como Rhode Island, eligen la misma cantidad de senadores/as que regiones con 40 millones, como California: dos.

Los Estados autonmicos, por su parte, no estn obligados a esta regla. Pueden instaurar un parlamento de cmara revisora (como el que existe actualmente en Chile) que mantenga una relacin proporcional entre nmero de Senadores/as y la cantidad de habitantes de sus regiones, algo todava fundamental en un pas que, como el nuestro, concentra a casi la mitad de su poblacin en la capital.

Nada tan elaborado y robusto como esta propuesta se vio en las vagas alusiones a la autonoma de las regiones o la descentralizacin en el debate. Y los documentos programticos de ambos/as precandidatos/as tampoco aportan ms detalles (ac el de Snchez y ac el de Mayol). Pero la propuesta hecha por Roxana Miranda en 2013 se col en el discurso de ambos/as. Probablemente si sus equipos elaboran ms su plan para las regiones lleguen a algo muy similar. O tambin si revisan con ms detalle el programa de 2013 de la candidata de Andha Chile.

La tercera propuesta programtica de Roxana Miranda que apareci (bastante edulcorada, hay que decirlo) en el debate fue la de la participacin del Estado en las reas econmicas de inters estratgico nacional. Nuevamente corri por cuenta de Alberto Mayol, pues Beatriz Snchez, como buena social-liberal (o, en relacin a muchos problemas nacionales, una liberal, a seas), casi hace arcadas al escuchar la palabra expropiacin.

La propuesta de Mayol es que el Estado se haga con la propiedad de al menos 20% de las empresas que exploten recursos naturales o generen servicios fundamentales para la economa chilena. El precandidato mencion las actividades mineras, salmoneras, forestales y de servicios bsicos como las principales candidatas a dicha poltica. El 20% le permitir voz y voto al Estado en cada directorio para que tenga alguna opcin de incidir en sus decisiones.

Por su parte, en 2013 Roxana Miranda propuso que la Constitucin estableciera la existencia de recursos de inters estratgico con el objeto de protegerlos y de explotarlos de forma racional y sustentable, con miras a financiar la satisfaccin de derechos y no a generar lucro para capitales privados nacionales o transnacionales. Dicha explotacin quedara a cargo de una entidad estatal bajo control popular, que sera la responsable de la planificacin de su exploracin, explotacin y exportacin. La planificacin tendra como fin dosificar nuestra produccin para equilibrar la generacin de beneficios para los pueblos de Chile con la sostenibilidad y sustentabildiad del recurso a largo plazo.

Evidentemente la propuesta del precandidato de Nueva Democracia no llega a este extremo. Todava piensa la solucin a los problemas de la sociedad chilena en el marco de un modo de produccin capitalista, con un Estado accionista y actor en las dinmicas de especulacin financiera. Pero definitivamente es una buena seal que la idea de pensar la economa en trminos estratgicos, es decir, fuera o en contra de la ortodoxia neoliberal, idea iniciada por Roxana Miranda en 2013, tenga eco hasta el da de hoy.

Finalmente, otra importante propuesta de Roxana Miranda que estuvo presente en el debate fue la reindustrializacin de la economa chilena. Fue insinuada por Beatriz Snchez sin mayores detalles, los que tampoco se pueden encontrar en su documento programtico. Pero el grueso de la idea qued ms o menos clara: la matriz extractivista exportadora en que se sustenta la economa chilena no slo est agotndose sino que adems no genera valor agregado en territorio chileno, con todas las consecuencias que eso trae en materia de desarrollo e industrializacin. Por lo tanto, Snchez propone una matriz productiva basada en la creacin de cadenas de valor.

En 2013 Roxana Miranda ya haba propuesto la creacin de entidades productivas responsables de la industrializacin para la explotacin racional de los principales recursos presentes en el territorio nacional. Eso evitara que el valor agregado a nuestros recursos se generase en los pases centrales del capitalismo global.

Pero la propuesta de Miranda iba ms lejos an. Deca que las mencionadas entidades productivas se desarrollaran preferentemente en el rea tecnolgica, que genera alto valor agregado y es intensiva en lo que la ortodoxia neoliberal llama capital humano de alta calificacin. La poltica de re-industrializacin de Chile propuesta por la candidata de Andha Chile tena como propsito convertir a Chile en un polo de desarrollo tecnolgico en Amrica Latina en un plazo de entre 10 y 15 aos. Para hacerse cargo de este proceso, el Ministerio de Economa, Fomento y Turismo se transformara en un nuevo y ms empoderado Ministerio de Economa, Fomento de la Autogestin y el Desarrollo Tecnolgico, convirtindose as en el protagonista fundamental de la economa que dej de ser hace ms de cuatro dcadas.

Por su puesto que nada as de elaborado se le escuch a Beatriz Snchez. Pero, como en el caso anterior, es una excelente seal que otras fuerzas polticas lleguen al mismo diagnstico al que haba llegado Andha Chile para la eleccin pasada.

Tal vez si Beatriz Snchez y su equipo revisan con ms detalle y detencin el programa de Roxana Miranda para la eleccin de 2013 encuentren el material y los planteamientos que necesitan para darle ms sustento, robustez y densidad a sus propuestas. Y eso, tambin, podra ayudarles a formular dichas propuestas a medida de alguien ms que Roberto Thieme y Patria y Libertad.

El autor es socilogo. Acadmico de la Escuela de Administracin Pblica de la Universidad de Santiago. Investigador del Centro de Estudios para la Igualdad y la Democracia CEID. Twitter: twitter.com/ego_ipse

