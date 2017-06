Anoche, en una parrilla de Flores, vi cmo un grupo de varones molestaba a la moza que distribua tintos, sndwiches de bondiola y algunas achuras. Mientras ella intentaba hacer su trabajo, ellos se sacaban selfies, fumaban, hablaban fuerte y se jactaban de su masculinidad, o de la masculinidad como ellos pueden entenderla. Adems de criticarle la comida (a la moza, no al parrillero o al dueo), le decan piropos del estilo de te comera como un postre. Por qu yo no hago esto? Por vergenza, por correccin poltica? por sensibilidad, por mi educacin de clase?Esta escena, entre muchas otras, me hizo reflexionar sobre mi educacin sexogenrica. Cmo hace serie el dispositivo parrilla con varones de la vieja escuela con el Encuentro Nacional de Mujeres, el Ni una menos, el Tetazo, el Paro de Mujeres, a las que adhiero?Cmo se fue mezclando en m lo pblico y lo privado? De qu modos tambin fue influyendo en mi investigacin acadmica? Mi padre es un humanista de izquierda, lector frecuente, defensor de la educacin y salud pblica, al que le gusta cocinar por placer. Si bien pudo cuestionar muchas verdades polticas y religiosas heredadas de mis abuelos, al mismo tiempo, como a la mayora de nosotros, le result ms difcil deconstruir sus condiciones histricas de formacin sexo-genrica como varn.Mi madre, mientras conviva con mi padre, aceptaba la divisin domstica de tareas que l propona. Mi hermana, cinco aos mayor que yo, tampoco se opona al sistema de distribucin, que delegaba en ella, y nunca en m, ciertas actividades. El nico hijo varn, es decir yo, no realiz ninguna tarea domstica hasta los veinte aos, salvo poner la mesa. Me dediqu a estudiar, leer, mirar pantallas, practicar deportes y participar en poltica estudiantil. Hacia el final de la adolescencia, gracias a mi padre lector, descubr con fascinacin a Bukowski. Comenc un taller de escritura. Le a Carver, Ford, DeLillo, Easton Ellis y Kureishi.Con esas influencias, me dediqu a escribir cuentos sobre mis fallidas experiencias sexoafectivas, desplegando una mirada cnica sobre mi familia disfuncional y sobre las mujeres que conoca y no me parecan afines o pronto perdan inters en m. Mi alter ego y narrador era un perdedor pero, al final del da, la estupidez y el desencanto resida en el otro, es decir, en la otredad femenina. El inconsciente se estructura como un relato y se expresa a travs del humor, me susurra una voz familiar psicoanalizada. Cules fueron las condiciones de posibilidad que me permitieron hacer pequeos pero significativos cambios en torno al gnero? He identificado siete experiencias:1) Un da, antes de terminar el secundario, me pele con mis padres. Me escap de casa al amanecer y le escrib una carta a Marta Dillon, de quin era fan por seguir su columna Conviviendo con Virus en Pgina/12. Al rato volv a casa y nunca envi la carta. No recuerdo qu deca, supongo que angustias afectivas, pero por algo se la escrib a ella. Sin dudas, sus crnicas fueron importantes en mi escasa alfabetizacin sexo-genrica de esa poca.2) A mis veinte aos, mis padres se divorciaron. Me afect que mi madre dejara de realizar algunas tareas domsticas. Y eso me llev a empezar a cocinar. Sin embargo, segua aferrado a mis privilegios de gnero heredados y slo cocinaba fideos con tuco en caso de necesidad y urgencia. Lo ms cmodo era realizar ataques rapaces a la heladera y arrasar con lo que las mujeres (madre y hermana) hubiesen cocinado. As empec a comer zapallitos, brcoli y otras verduras asociadas al imaginario femenino que en otros tiempos haba ninguneado.3) Aos despus, mi hermana empez a trabajar en un servicio de asistencia a vctimas de violencia domstica y sexual, que siempre son mujeres y la mayora de las veces de sectores populares. Las estadsticas son contundentes. En el pas ocurre un femicidio cada treinta horas. Un varn se levanta cada da, agarra un arma y mata a una familiar, a una ex pareja o a una mujer que conoca. Cada da, miles de golpizas y abusos, episodios menos trgicos, no llegan a ser noticia. Mi hermana trabaja sobre ese trasfondo y con las esquirlas que deja la violencia de gnero.4) Durante un viaje por Sudamrica, mientras escriba lo que ms me sorprenda de cada lugar, me llam la atencin el grado de violencia hacia las mujeres. Si adems de tener sangre indgena sos mujer, tens que soportar que los varones descarguen sus resentimientos sobre vos, que tomen ventaja de su condicin y dejen a tu cargo la mayor parte de las tareas domsticas. Es asombrosa la cantidad de grupos de varones tomando cerveza en las calles y bares de Sudamrica. Dnde estn las mujeres de sectores populares? Trabajando, como siempre, bajo la opresin doble del capitalismo y el patriarcado. Compil estas crnicas en un libro que se llam Misoginia latina. El libro es honesto pero su perspectiva de gnero es an incipiente, algo intuitiva.5) Los recientes procesos sociopolticos del continente co-protagonizados por mujeres. Tanto la primera dama como la secretaria de Estado y ex candidata a presidenta de Estados Unidos, como las ex presidentas de Argentina, Chile y Brasil, y la actual gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, recibieron similares crticas por su condicin de mujeres: ape in heels, feminist nightmare, bitch, sneaky, dependable, devious, cheated (Estados Unidos); yegua, frvola, bipolar, conchuda (Argentina); amarga, vale callampa, seora ttere, vieja retamboria, cerda, esquizofrnica poltica (Chile); medicada, cretina, autista, desequilibrada, gerentona masculinizada (Brasil); mosquita muerta, mala leche, falsa, dbil, hiena, slo una cara bonita (Provincia de Buenos Aires).La mayora de los adjetivos crticos (similares a los que soportan a diario millones de mujeres ms annimas) se asocian a su identidad sexo-genrica. Como seala Gabriel Giorgi en su libro Formas comunes, el biopoder produce diferenciaciones a partir del lenguaje, al nominar jerarquiza cuerpos y los inscribe polticamente. Por ejemplo, diferenciando entre las vidas con mayor grado de humanidad, que sin dudas merecen vivir y por ende se les confiere mayor respeto y estatus (en este caso, los varones blancos) y, por otro lado, las mujeres, de las que suele cuestionarse su nivel de humanidad nominndolas como objetos (ttere) o ms comnmente como animales (gato, yegua, gorila con tacos, serpiente) o como humanos fallados, enfermos, amorales (viciosa, loca, traidora).En todos los casos, la violencia del biopoder opera cuestionando la humanidad femenina desde distintos planos: salud, moral, coherencia, sexualidad e inteligencia. Por qu los varones slo somos objeto ocasional de esta prolfica adjetivacin virulenta? En el caso de la ex mandataria argentina, los aciertos que se le reconocen con mayor consenso del arco poltico son la puesta en marcha de leyes para disminuir las desigualdades de gnero: la Asignacin universal por hijo y la ley de contrato de trabajo para el personal domstico; las leyes de matrimonio igualitario e identidad de gnero; y la ley de ms lenta y difcil aplicacin: la de proteccin integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.6) Mi cupo de imaginacin no heteronormativa se la debo a mis docentes y [email protected] /compa [email protected] de talleres de escritura y a la refrescante narrativa queer. Desde el cine independiente europeo de Almodvar, Gilliam y Greenaway, y el indie norteamericano de Cronenberg, Lynch y Van Sant que nos acercaron video editoras como AVH, LK-Tel y Gativideo, pasando por el cine del lejano oriente de Sono Sion, Wong Kar Wai, Kim Ki Duk y Chan-Wook Park que nos trajeron el Bafici e I.Sat, hasta algunos libros, por supuesto.7) Por ltimo, siempre lo personal es crucialmente poltico, y la mayor influencia fueron los ltimos aos de relacin sexoafectiva con una feminista. Como sabemos, toda convivencia implica constantes tensiones, definiciones y acuerdos. Desde la distribucin domstica de tareas y la divisin de gastos comunes hasta quin toma las decisiones y qu significa el maltrato. Adems, toda relacin es al menos de seis: ella, yo y nuestros padres introyectados, siempre recordndonos qu roles son deseables en una pareja. Esta socializacin racional-sentimental, en el sentido ms emprico de tener que generar acuerdos cotidianos con una feminista, me fue aportando otra mirada en mi desarrollo como cientista social.Adems de convivir con otro habitus y otro gnero, empec a convivir con diversas lecturas: en particular, con los libros de Butler y su revisin de lo que entendemos por sexo y gnero, mostrando que hasta el sexo es una construccin cultural. Es decir, todo gnero es una prtesis cultural que se construye a partir de una serie de significaciones sociales; es el software o la superestructura de las instituciones que dividen a la mujery al varn.La historia de la humanidad puede ser leda como la historia de los mecanismos de control social hacia las mujeres. Y de cmo a todos nos hacen creer que en el mundo slo existen dos opciones: madre o puta. Por qu varones y mujeres tendemos a idealizar la violencia de nuestros padres? En mi caso, en numerosas ocasiones me encuentro reproduciendo un tono canchero e irascible muy tpico entre algunos varones de mi familia y de mis crculos de pares, del que me arrepiento siempre al otro da en mi vida lo mejor que he escrito sea, quiz, esos mails de perdn trasnochado.Por qu se critica y condena ms el autoritarismo, la agresividad, la histeria y la infidelidad de las mujeres que las de los varones? Por qu nos cuesta tanto obedecer a una mujer? Por qu a los varones nos irrita expresar emociones de afecto y vulnerabilidad? Por qu cuando digo que soy feminista casi todos mis paressupuestamente progresistas me miran con cara de traidor y me acusan de estar siendo hablado por otros discursos?Hoy me siento como el nene de Sexto sentido, pero en vez de ver todo el tiempo gente muerta, veo varones y mujeres patriarcales. Y ac me encuentro, a mitad de mis treinta aos, conviviendo con mis contradicciones, tratando de conjugar mi tema original de investigacin, los usos de las TIC en jvenes, con mi inters por el gnero. Y recordando lo que me aconsej Silvia Elizalde, jurada de mi tesis: no tener miedo de utilizar la palabra patriarcado. No s si algn da dejar de ser patriarcal.Tambin me declaro feminista: lo que implica, bsicamente, que coincido con gran parte de la agenda propuesta por los movimientos de igualdad de gnero. Y lo fundamental: aunque discuto de modo diario con mi pareja y sigo trabajando mi relacin con la violencia, realizo en un aproximado 50% todas las tareas hogareas que pueden realizarse antes de tener [email protected]