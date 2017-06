Terrorismo malo para el mundo y terrorismo bueno para EE.UU.

Si alguien no entiende el significado del ttulo de este artculo breve, su lectura y la constatacin de los hechos histricos y evidentes, les permitir comprender la ilgica y reprobable de la poltica y falta de tica de los gobernantes estadounidenses en torno a este asunto crucial de la contemporaneidad.Hoy una mayora de pases padecen de una epidemia consustancial a la poltica entronizada en el mundo. Los hechos de terrorismo en Europa y en muchos otros pases del mundo, concita la condena de los gobernantes y habitantes de los pases donde tales sucesos ocurren con la consecuencia de decenas o cientos de muertos y decenas, cientos y miles de heridos. La sangre derramada a consecuencia de la insania y el odio de grupos de militantes terroristas, carece de justificacin alguna. Y por eso, en las Naciones Unidas y oros grupos regionales de pases, la condena a tales prcticas es unnime y categrico. Tambin el Papa se ha referido varias veces a este tema. Hasta los gobernantes y voceros de los Estados Unidos cacarean en torno a este asunto y adoptan polticas discriminatorias y represalias que se sustentan en este fenmeno.Los hechos terroristas, vengan de donde vengan, y cualquiera que sea su causa, son actos criminales de lesa humanidad, pues involucran a los supuestos culpables segn los terroristas y procuran sembrar el terror de poblaciones inocentes, que finalmente tambin son vctimas del odio y la sevicia de los ejecutores, suicidas o no. Y como todo acto de crimen de lesa humanidad, segn el derecho internacional, estos no prescriben, nadie puede proteger a tales agentes de un terror que resulta incompatible con la naturaleza y prcticas humanas.Piense ahora mismo, queridos lectores, qu pasara si algunos de los terroristas recientes o pasados, identificados y confesos en Francia, Inglaterra y otros pases, se refugiaran en cualquier otro pas para eludir la justicia que procura su captura y enjuiciamiento. S, piense: qu pasara? Qu le sucedera al gobierno y al pas que protegiera a tales criminales de lesa humanidad? Qu determinara el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Secretara General y los voceros de los mismos? Cmo actuara el gobierno de los Estados Unidos? No tendra una justificacin ms para lanzar la madre de todas las bombas sobre el pas involucrado en tal hecho condenable?Pero por favor, recuerde que los crmenes de lesa humanidad no prescriben segn lo establece el derecho internacional, y a consecuencia de este atentado a la aeronave CU-455 de Cubana de Aviacin, 73 pasajeros perecieron, de los cuales 57 eran cubanos, 11 estudiantes guyaneses que venan a estudiar medicina en Cuba y cinco coreanos.Ahora corresponde analizar el asunto del terrorismo bueno para los gobernantes y la justicia de los Estados Unidos. Pudieran mencionarse tantos hechos con este carcter, que se requerira un libro para abordar los detalles y circunstancias. Pero, estimado lectores, un solo hecho basta para conocer la verdad irrefutable. El 6 de octubre de 1976 un avin civil de Cubana de Aviacin fue derribado en pleno vuelo a los pocos minutos de su salida de Barbados con una carga de dos bombas de explosivo C4, colocado por dos agentes pagados por los autores intelectuales de tal hecho terrorista: Orlando Bosch y Lus Posada Carriles. Ambos fueron procesados por tales hechos en Venezuela, ambos fueron defendidos y protegidos por los servicios de inteligencia de la CIA, que por otra parte conocieron de antemano la conjura para tal atentado criminal, y ni lo impidieron ni alertaron al gobierno cubano. Adems, se opusieron en el Consejo de Seguridad de la ONU para que se condenara tal atentado.A consecuencia del derrumbe del avin, murieron 73 personas, repitmoslo una vez ms, entre los cuales se encontraban los jvenes atletas del equipo nacional de esgrima que haban alcanzado todas las medallas de oro en una competencia internacional celebrada en Venezuela. Los terroristas Orlando Bosch y Posada Carriles llegaron a afirmar en prisin: Pusimos la bomba, y qu? Pas el tiempo, para no hacer larga esta historia dantesca, y Orlando Bosch se refugi en los Estados Unidos y fue indultado por Bush, padre, y muri tranquilamente en Miami sin jams arrepentirse de tales hechos y continuando su planeacin de actos terroristas contra Cuba.Luego de otro largo tiempo, al servicio de la Ca, Posada Carriles trat de dinamitar el anfiteatro de la Universidad de Panam para provocar, con una inmensa carga de explosivo C4, la muerte de Fidel Castro, orador en el acto y a la mayora de los asistentes al mismo, fundamentalmente estudiantes. Fue detenido con otros compinches. Pas el tiempo, como se dice en los cuentos de hadas o de terror, y Posada Carriles, despus de muchas trapisondas, entr ilegalmente en territorio de los Estados Unidos. Las autoridades hicieron un parip (un gesto de farsantera hipcrita) de acusacin y de prisin, y al poco tiempo EL TERRORISTA BUENO para los Estados Unidos fue exculpado y pas a disfrutar la dulce vida en Miami y a continuar sus planes terroristas contra Cuba, causando muerte y heridas a muchas personas. Los pedidos de extradicin de Venezuela, y por supuesto de Cuba, jams fueron tramitados ni tomados en cuenta, ni le juzgaron en su territorio como corresponda. Qu donde radica el terrorista?, Ud. se preguntar. Por supuesto, es obvio que en su guarida en territorio estadounidense, y all morir sin que la justicia le pueda tocar ni un pelo por el crimen de lesa humanidad. Todos los presidentes de esa poca, republicano y demcrata, actuaron con la misma falsa y complicidad con un criminal descollante que cometi un crimen, mejor es decir varios, calificados de lesa humanidad.Finalmente, reto a cualquiera que se atreva a negar alguna de estas afirmaciones y verdades tan luminosas como los rayos del sol, y autorizo libremente la reproduccin y traduccin de este material, porque la justicia como la verdad deben llegar con su luz a lo ms recndito de los seres humanos y a un mundo que quieren, los terroristas y sus padrinos ideolgicos y estratgicos, convertir en una carnicera para descuartizar y luego comerciar con los restos de sus supuestos enemigos. El dinero y las armas constituyen los instrumentos de la ola de odio y violencia que pretende asolar el mundo mientras los ilustres personajes que dominan el mundo con su descomunal poder y sus riquezas inconmensurables se pavonean con sus declaraciones puramente retricas y sus vestimentas de caballeros atildados y de buenos y sensibles personas.Mientras todo este episodio dantesco ha ocurrido a la faz del llamado mundo libre, el pueblo cubano, en voz de su lder Fidel Castro, expres una frase que perdurar para todos los tiempos: Podemos decir que el dolor se comparte. El dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las vctimas del abominable crimen Y cuando un pueblo enrgico y viril llora, la injusticia tiembla!.

