Las elecciones anticipadas convocadas por Theresa May para afianzar su mayora en el Parlamento britnico podran no tener el resultado que espera la primer ministra. Al comienzo de la campaa, la impopularidad de Jeremy Corbyn y el caos interno del partido parecan avanzar un resultado desastroso para los laboristas. Sin embargo, y a menos de una semana de las elecciones, la distancia con los conservadores se ha reducido de tal modo que algunas encuestas les sitan tan slo a entre ocho y tres puntos por detrs de los tories.

Aunque una victoria de Jeremy Corbyn sigue siendo poco probable, la posibilidad de que un Gobierno laborista ocupe Downing Street ha puesto el punto de mira sobre la estrategia de este partido para el brexit. El resultado del referndum del 23 de junio supuso un dilema importante para los laboristas, ya que aunque el partido y la mayor parte de sus MPs (miembros del Parlamento) abogaron a favor de la permanencia, el voto a favor del Leave predomin en muchas de las comunidades que tradicionalmente votan laborista.

El manifiesto -- el programa con sus promesas electorales- que el partido public a principios de este mes de mayo refleja esta tensin. Por un lado, el documento especifica que un Gobierno laborista seguira adelante con el brexit, sin necesidad de realizar un segundo referndum tal y como piden los Liberal Democrats. El manifiesto tambin dice claramente que la salida de Reino Unido de la Unin Europea implica el fin de la libre circulacin de personas, como tambin sostienen los conservadores.

Sin embargo, el Gobierno laborista tambin querra retener los beneficios del mercado nico, una posicin que para muchos resulta contradictoria. El documento, adems, garantiza los derechos de los ciudadanos europeos que residen en Reino Unido (algo que todava no ha hecho la primera ministra) y asegura que abandonar la mesa de negociaciones sin haber llegado a un acuerdo --como amenaza hacer Theresa May-- no es una opcin.

Las contradicciones de los laboristas

Para el exministro britnico de Asuntos Europeos Denis MacShane, que ocup este puesto durante el Gobierno de Tony Blair, la postura del partido de Jeremy Corbyn es una decepcin para todos aquellos que esperaban que los laboristas diesen marcha atrs al proceso iniciado por Theresa May. El exministro tambin afirma que el documento est lleno de omisiones y contradicciones, en especial en lo referente al mercado nico.

Los laboristas dicen que se debe poner fin a la libre circulacin de personas, pero al mismo tiempo afirman que quieren mantener los beneficios del mercado nico, escribe en una columna titulada Los seis fallos del manifiesto laborista sobre el brexit. Pero no ofrecen ninguna explicacin sobre cmo se pueden cuadrar estos dos conceptos. En efecto, la UE ha dejado claro que la adhesin al mercado nico requiere que los Estados acepten la libertad de circulacin de bienes, servicios y movimiento de personas.

Dan Roberts, responsable de cubrir el brexit para el peridico The Guardian, tambin afirma que a muchos europeos la posicin de los laboristas les parecer tan solo otra versin de la ya adoptada por el gobierno conservador al querer mantener los beneficios del mercado nico sin asumir las responsabilidades.

El exministro britnico de Asuntos Europeos tambin critica la promesa de los laboristas de no abandonar la mesa de negociaciones sin un acuerdo, ya que el manifiesto en ningn momento especifica qu pasara en caso de no llegar a un entendimiento. De igual modo, el manifiesto seala que el Parlamento britnico tendr la opcin de votar sobre acuerdo final, pero tampoco indica cul sera la hoja de ruta si el Parlamento decidiese votar en contra.

Un manifiesto ambiguo

Kevin Featherstone, director del Instituto Europeo en la London School of Economics, asegura que aunque la postura de los laboristas en lo referente a la libre circulacin es similar a la que apoyan los conservadores, existen muchas diferencias en la actitud de los dos principales partidos hacia el brexit.

Los conservadores han decidido adoptar un brexit duro, fuera del mercado nico y de la unin aduanera, explica en una conversacin telefnica. Han dejado claro que su prioridad es controlar la inmigracin y que cualquier tratado comercial debe reflejar esta prioridad.

Por otro lado, el manifiesto de los laboristas es mucho ms ambiguo. Deja abierta la posibilidad de continuar en el mercado nico y no pone el mismo nfasis sobre el control de la inmigracin. Por lo tanto, un Gobierno laborista tendra mucha ms flexibilidad a la hora de negociar un nuevo acuerdo con la UE.

Es cierto que el control de la inmigracin ha sido una de las principales promesas de Theresa May durante esta campaa. La primera ministra ha basado gran parte de su estrategia en presentarse como la nica candidata que puede llevar a cabo el brexit que han elegido los votantes. Aunque los conservadores no han especificado cmo sera un nuevo sistema de control de la inmigracin, May se ha comprometido a reducir la migracin neta a decenas de miles de personas.

En cambio, y a pesar de la promesa de su manifiesto de acabar con la libre circulacin de personas, Jeremy Corbyn no ha querido especificar hasta qu punto reducira la inmigracin un Gobierno laborista. El partido de la oposicin ha intentado desviar la conversacin del brexit durante la campaa y se ha enfocado ms en temas como la crisis en la NHS (el servicio nacional de salud), la educacin y los impuestos.

El brexit ms conciliador

Kevin Featherstone afirma que en su intento por contentar tanto a los votantes que optaron por salir de la Unin como a aquellos que votaron por el Remain, la posicin de los laboristas frente al brexit deja mucho espacio para la interpretacin. En mi opinin, creo que la ambigedad es deliberada, explica. No est claro cul sera la prioridad de un Gobierno de Jeremy Corbyn, si poner fin a la libre circulacin de personas o retener los beneficios del mercado nico.

Esta ambigedad parece haberle venido bien al partido. Segn un anlisis de las encuestas, realizada por John Curtice, uno de los politlogos ms prestigiosos del pas, los laboristas habran aumentado su apoyo durante la campaa tanto entre los partidarios del Leave como entre aquellos que votaron por la permanencia.

Para el director del Instituto Europeo, el aumento de popularidad de los laboristas en las ltimas semanas se debe principalmente a las polticas sociales del partido, ms que a su postura frente al referndum. Aun as, afirma que una victoria de los laboristas sera percibida como una seal de que el electorado prefiere esta versin ms conciliadora del brexit a la hora de sentarse a negociar.

Cuando se convocaron las elecciones pareca imposible que Jeremy Corbyn pudiese llegar a ocupar Downing Street, explica el experto. Si esto sucediera sera una gran sorpresa, pero las encuestas empiezan a indicar que es una posibilidad. En caso de ganar las elecciones los laboristas se veran menos restringidos en lo referente al brexit y probablemente interpretaran el manifiesto con mucha flexibilidad.

Puede que esto no sea de gran consuelo para muchos de los britnicos que votaron por la permanencia. Pero para aquellos que prefieran un brexit ms flexible frente al proceso iniciado por Theresa May, Corbyn es, probablemente, el menor de dos males.

