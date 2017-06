Respuestas para entender cmo un banco puede acabar vendido por un euro

- El Santander ha pagado un simblico euro pero en realidad absorber la nueva entidad le costar alrededor de 7.000 millones de euros

- Con el caso del Banco Popular se estrena un sistema de saneamiento bancario que implica que paguen los accionistas y los bonistas y no se ponga dinero pblico ms que como ltimo recurso

- A diferencia de Bankia, los accionistas no se han quedado con ttulos del banco, estos han desaparecido

Ana Patricia Botn, presidenta de Banco Santander, en la rueda de prensa de la operacin de compra del Popular. EFE

El Banco Popular ha sido el conejillo de indias del nuevo mecanismo de rescate europeo en una intervencin que ha tenido lugar en la noche del martes al mircoles 7 de junio y que se ha saldado con la venta a Banco Santander por un euro. Entre medias se han amortizado la mayora de las acciones, lo que ha hecho que Banco Popular como tal haya desaparecido de la bolsa. Pero, cmo se llegado hasta aqu?

Quin decide que elBanco Popular se liquide?

El presidente de la entidad (hasta ayer), Emilio Saracho llam a las 15h de la tarde a Luis de Guindos para anunciarle que ya no tena liquidez para seguir atendiendo pagos. A partir de ah se activ el proceso de resolucin que lider el Banco Central Europeo al considerar a la entidad como "inviable" y que estaba "quebrando o a punto de quebrar". De ah se abri la puerta a que la Junta de Resolucin nica, la autoridad competente para determinar la liquidacin o rescate de las entidades bancarias europeas segn la nueva regulacin, interviniera la entidad. De entre todas las formas que la Junta poda resolver la situacin decidi hacerlo con un rescate interno (que pagaron los accionistas) y una venta (al Santander). As se mantiene la operativa de crditos y otras cuestiones que necesitan asistencia.

En qu consiste el mecanismo de intervencin?

La Junta de Resolucin decidi abrir una subasta tras ver que la entidad era inviable para buscar un comprador. La presidenta de Banco Santander, Ana Patricia Botn, en la rueda de prensa explicando la operacin dijo que recibieron la informacin por la noche y a las 7 de la maana presentaron su oferta (la del euro). A las 8 el Banco Popular ya era propiedad del Santander, que se haca cargo tanto de los depsitos y productos contratados de los clientes, como del personal del banco y sus oficinas.

Qu quiere decir que el Popular ya no existe?

La intervencin consisti primero en la amortizacin de la totalidad de las acciones en circulacin, es decir, las acciones del Popular que hasta ayer cotizaban en Ibex 35 han dejado de hacerlo porque han dejado de existir. Tambin se amortizaron las acciones resultantes de la conversin de los bonos convertibles, lo que se suelen conocer como CoCos. As que esos tambin desaparecen y pierden todo su valor. Los accionistas y los tenedores de deuda han perdido toda su inversin sin previo aviso.

Entonces, qu es lo que ha comprado el Santander por 1 euro?

Hay otra deuda que es la conocida como deuda subordinada emitida por el Popular y de un nivel de calidad 2 (en un orden de importancia entre las diferentes deudas emitidas) que se ha transformado tambin en acciones de nueva emisin del banco. Este paquete de acciones es lo que ha comprado Banco Santander por 1 euro y lo que queda del banco Popular.

Y qu ha pasado con los accionistas?

"Todos los accionistas del Banco Popular Espaol, as como todos los titulares de bonos contingentes convertibles y de bonos subordinados, han perdido totalmente su inversin", recuerda la CNMV en un comunicado. Los accionistas del Banco Popular han protagonizado lo que se conoce en el sector como un bail-in, un rescate desde dentro, en la que los accionistas y los tenedores de deuda convertible (los conocidos como CoCos) han perdido todo el valor de sus acciones aportando as en el saneamiento de la entidad lo que en otras ocasiones aport el dinero pblico.

Es lo mismo que ocurri con Bankia?

No, Bankia acab intervenida y sus acciones perdieron mucho de su valor pero no llegaron a desaparecer. En aquel caso era lo que se conoce en el sector como un bail-out (un rescate desde fuera) y ahora un bail-in. Dos palabras para hacer referencia a la existencia de un rescate, pero que en el primer caso la inyeccin viene de fuera en este segundo viene de dentro asumiendo prdidas sus accionistas y algunos bonistas. En el caso de Bankia todava haba esperanzas para los inversores de que sus acciones subieran (como ha ocurrido) y seguan teniendo participacin en el banco. Posteriormente, incluso algunos recuperaron su inversin tras detectarse que el folleto de la salida a bolsa no era real.

Por qu deciden que paguen los accionistas este roto?

Tras varios rescates bancarios en medio de la crisis con inyecciones de dinero pblico en las entidades, Bruselas dio un paso hacia la creacin de un mecanismo para la supervisin, intervencin y, en caso de necesidad, resolucin de las entidades no viables. En 2015, aprob la directiva de Reordenacin y Resolucin Bancaria donde se establecan las bases de qu hacer con las entidades no viables. Entre ellas, estaba la base de que primero las prdidas deban ser asumidas por los accionistas y los que tienen la deuda de la entidad. Esto quiere decir que en el caso de que se active, como ha ocurrido con el Popular, lo pierden todo. As al detectar que existe una riesgo de liquidez y que el banco es inviable, el sistema se activa para tratar de hacer que el impacto de una posible liquidacin del Banco Popular sea el menor posible para el sistema y para los clientes.

Se han destinado recursos pblicos?

"La operacin se realiza sin comprometer recursos pblicos, ni afectar a ningn acreedor ordinario ni depsito", ha dicho el Frob en un comunicado. Ana Patricia Botn tambin ha asegurado que no han tenido ayudas pblicas ni ahora ni en un futuro, como en otras operaciones de entidades quebradas cuando se vendieron con las conocidas como esquemas de proteccin de activos. Tampoco habr avales.

Por qu ha costado 1 euro?

Banco Santander ha pagado 1 euro por la compra del Banco Popular pero deber invertir mucho ms en sanear las cuentas de la entidad adquirida. Uno de los problemas para que la entidad no haya encontrado comprador por si sola es el estado de su balance donde el ladrillo est cifrado en unos 35.000 millones de euros. Para limpiar las cuentas del Popular, el Santander har una ampliacin de capital de 7.000 millones de euros, en la que tendrn derecho de suscripcin preferente los actuales accionistas. Con esta cantidad tendr un colchn de capital con la que asumir la compra y sus derivadas. El Santander adems aumentar las provisiones en 7.900 millones de euros, de las que 7.200 millones irn para provisiones del ladrillo.

Si es tan buena la operacin, por qu no lo compr antes?

"El anterior proceso era una operacin de mercado que hubiera necesitado una oferta pblica con una prima y en esas condiciones consideramos que no tena inters para nuestros accionistas", ha dicho Ana Patricia Botn al explicar la operacin actual. Considera que la oferta que se ha hecho ahora tras la peticin de Bruselas se ha hecho en otras condiciones y ha sido "muy distinta" a la que hubieran presentado en ese momento. "No hemos recibido presiones", ha contestado Botn a las preguntas de los periodistas.

