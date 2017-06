Franois Houtart, un militante internacionalista y un amigo

Franois Houtart falleci en su cama, el 6 de junio de 2017, a la edad de 92 aos. Y en la misma habitacin que, desde haca casi 8 aos, ocupaba en la Fundacin Pueblo Indio en Quito.

Franois era muy conocido por los movimientos sociales, por los partidos y por las organizaciones revolucionarias de todo el mundo. En toda Amrica Latina, en la India, en Sri Lanka, en Vietnam, en varios pases de frica y en Europa, encontraris militantes que conocieron y apreciaron a Franois Houtart.

Lo conoc en los aos ochenta, en Managua, Nicaragua. Franois haba decidido establecerse all varios meses por ao con su compaera Genevive Lemercinier, con el fin de aportar su apoyo a la revolucin que haba triunfado en ese pas en julio de 1979. Por mi parte, haba ido a Nicaragua, 5 o 6 veces, especialmente para contribuir a la organizacin de las brigadas de trabajo voluntario que nosotros promovamos, en el marco de los FGTBistes |1| para Nicaragua, como militantes sindicales y polticos solidarios con el pueblo nicaragense. Franois tena unos sesenta aos, mientras yo tena unos treinta. Haba una generacin de diferencia. Franois estaba cerca de algunos dirigentes sandinistas, en particular de los Nez (Carlos y Ren). Trataba permanentemente de saber qu pensaba y senta la poblacin nicaragense realizando sin parar encuestas de opinin junto a Genevive. Cuando volvamos de las campaas nicaragenses donde habamos trabajado como brigadistas, regularmente le haca una visita a Franois para conocer su punto de vista sobre la situacin del pas. Con el tiempo, comenc a escribir artculos cada vez ms crticos con la orientacin de la direccin sandinista. Antes de publicarlos, se los enviaba a Franois. Los lea atentamente, hacia comentarios y luego eran publicados ya sea en el peridico La Gauche y/ o en la revista Inprecor. Internet todava no exista. Recuerdo la atencin que pona Franois en la lectura de los artculos. Sus crticas y sus estmulos me ayudaron a perseverar en la redaccin. Estoy seguro que muchas otras personas que sometieron sus artculos a Franois pueden decir lo mismo. Saba que mi punto de vista era diferente al suyo. Pero yo siempre estaba impaciente por someterle un artculo, ya que siempre sus comentarios ayudaban a mejorarlo. Tras varios aos de proceso revolucionario en Nicaragua, Franois se abri ampliamente a la crtica de la orientacin poltica de la direccin sandinista, a pesar de ser cercano a la misma. Recuerdo una larga conversacin a propsito de las causas de la derrota electoral de los sandinistas en 1990. Franois haba realizado encuestas con Genevive |2| y antes de las elecciones, ya se haba dado cuenta de que la poblacin estaba muy decepcionada por la orientacin moderada de la direccin sandinista. Franois me explic que sta, hasta la proclamacin de los resultados, haba credo en una victoria triunfal. Yo no estaba sorprendido puesto que haba constatado la distancia que exista entre el discurso y la prctica. Recuerdo tambin una tarde de julio de 1990, cuando ya caa la noche, que yendo a pie con mi amigo Paul a la casa de Franois, que viva a 3 o 4 Km. de donde estbamos, casi fuimos agredidos por un grupo de contras que estaban desmontando una barricada sandinista erigida durante el da. En julio de 1990, cinco meses despus de la derrota electoral sandinista, Managua se haba cubierto de barricadas sandinistas para oponerse a las contrarreformas que el gobierno de derechas estaba por aplicar. Managua, de nuevo, era una verdadera olla a presin 11 aos despus del triunfo de la insurreccin popular de julio de 1979. Esa noche las cosas podran haber acabado mal para Paul y para m, pero el hecho de encontrarnos una hora ms tarde discutiendo tranquilamente con Franois Houtart, nos hizo mucho bien.

A comienzos de los aos 1990, cuando el CADTM fue fundado en Blgica y comenzamos a organizar la gran conferencia anual en la que participaban de 700 a 1000 personas, invitamos sistemticamente a Franois Houtart para que presentara la sntesis de la jornada de trabajo. Franois tena el arte de restituir, de inmediato, la quintaesencia de las discusiones y los intercambios. Una rara cualidad que es necesario sealar.

Franois, en esa poca, consigui lanzar contra viento y marea la revista Alternatives Sud. Recuerdo muy bien la energa que puso en ese empeo, del que hablamos mucho.

Franois era tambin muy activo en la solidaridad con el pueblo cubano (como lo haba sido con el pueblo vietnamita y otros pueblos de Indochina en los aos 1960 y 1970). Participaba regularmente en la coordinacin para el levantamiento del bloqueo contra Cuba, a la que yo contribua a activar junto a Pierre Galand, secretario general de Oxfam Blgica, as como con los Amigos de Cuba y muchos otros.

Franois Houtart particip muy activamente en el lanzamiento del movimiento altermundista, formando parte e incluso iniciando, en particular, la oposicin a la cumbre de Davos, donde cada ao se renen, en enero, los representantes de las grandes empresas y de los gobiernos en esta estacin 5 estrellas de los Alpes suizos. Su iniciativa iba a contribuir, junto a otras, al lanzamiento del Foro Social Mundial en enero de 2001 en Porto Alegre. Franois y yo nos hemos reencontrado en el Consejo Internacional del FSM, cuya primera reunin tuvo lugar en San Paulo en junio de 2001. Franois haba presentado un informe sobre la situacin mundial. A partir de ese momento, y durante nueve aos, me encontraba varias veces por ao con Franois y discutamos de todo lo que estaba relacionado con las luchas de los pueblos por su emancipacin en todos los rincones del planeta.

Intimamos durante esos aos 2000. A menudo, tenamos opiniones diferentes pero en el fondo sabamos que actubamos en la misma direccin. Sabamos que podamos compartir nuestras dudas, verificar nuestras hiptesis. Seguramente, Franois era ms diplomtico que yo.

Durante nuestras conversaciones privadas, me haba enterado de que Franois formaba parte de la nobleza belga. Era dos veces barn! Haba tratado de renunciar a esos ttulos pero la orden de la nobleza se lo haba rechazado. De todas maneras, casi nadie saba que era noble y de eso no haca ninguna publicidad. Franois viva muy modestamente ya sea en Lovaina La Nueva, sede de la oficina principal del Centro Tricontinental (CETRI) que haba creado, donde para limitar el espacio que ocupaba en el centro, tena una cama plegable en su despacho. Ya sea en Quito, cuando decidi residir en esa ciudad a partir del ao 2010, en donde viva en una habitacin de la Fundacin Pueblo Indio, que constitua tambin su escritorio, su biblioteca y su dormitorio. Varias veces, ocup la habitacin del costado. No haba nada superfluo, ningn lujo. La habitacin se pareca ms a una celda monstica que a un estudio un poco confortable.

Franois perteneca a una familia numerosa. Si no me equivoco eran 12 hermanos y hermanas. Hace unos diez aos, todos juntos haban festejado en Bruselas su milenario. No es una broma: la suma de sus edades alcanzaba los mil aos.

A lo largo de nuestras conversaciones, Franois me haba contado que era secretario del obispo de La Habana cuando, en 1958, Fidel Castro y el movimiento 26 de julio secuestraron a Fangio, campen del mundo de automovilismo. Muchos aos despus, Franois tuvo la ocasin de contrselo a Fidel, mientras lo aconsejaba sobre el inminente recibimiento del papa en Cuba. Con la desaparicin de Franois desaparece un testigo excepcional de las luchas por la emancipacin de los ltimos 60 aos.

La mayor parte del tiempo me encontraba con Franois fuera de Blgica, con ms frecuencia en Amrica Latina (Cuba, Brasil, Ecuador, Venezuela, etc.), algunas veces en frica (en Argelia cuando fuimos convidados en 2005 por el primer presidente de la repblica Ben Bella, en Bamako durante el Foro Social Africano, en Dakar y en Tnez para el FSM, y en otros lugares), en la India (Mumbai), en Tailandia

Durante los ltimos aos, haba abandonado su vertiente diplomtica, y comenz a expresar sus crticas sobre las experiencias de los gobiernos progresistas, ya sea en Ecuador, en Bolivia o en Venezuela. Intervino varias veces ante Rafael Correa en defensa de la CONAIE y de Accin Ecolgica, organizaciones a las que se intimidaba. Haba tambin criticado claramente el mantenimiento del modelo extractivista agro-exportador adoptado por el gobierno ecuatoriano (http://www.cadtm.org/El-brocoli-amargo y http://www.cadtm.org/El-Ecuador-de-2015-el-agotamiento). Franois se tomaba mucho tiempo en informarse sobre lo que pasaba verdaderamente en el pueblo, cules eran sus condiciones de vida reales, qu opiniones tena y qu crticas emita. Eso llev a que Franois escribiera artculos cada vez ms crticos sobre la poltica del gobierno del presidente Rafael Correa (http://www.cadtm.org/Ecuador-Un-factor-de-control-de-la) y sobre la situacin en Venezuela.

Franois Houtart (2 comenzando por la izquierda) durante la conferencia del CADTM en la Universidad de Bogot el 24 de abril de 2017.

Del 24 al 27 de abril, en Bogot, particip activamente en la reunin interna del CADTM Amrica Latina y Caribe (http://www.cadtm.org/CADTM-America-Latina-y-Caribe-el) durante la cual present un anlisis crtico de la experiencia ecuatoriana en curso. Estaba muy interesado por la profunda discusin que tuvimos sobre Venezuela. Participaron tres ex ministros de Chvez as como tres militantes muy activos del lado del chavismo crtico. El artculo que Franois dedic, una semana antes de morir, a la situacin en Venezuela indica claramente que haba tenido en cuenta lo que el CADTM haba sealado como problemas ligados a la deuda venezolana (http://www.cadtm.org/La-Venezuela-de-hoy-y-de-manana). Se haba tomado el trabajo de ir a verificar en Venezuela lo que se haba dicho en la reunin.

Franois Houtart era muy conocido en Colombia ya que haba dado clases, en los aos sesenta, en la Universidad Catlica de Lovaina a Camilo Torres, fundador de la guerrilla guevarista colombiana. Durante una conversacin privada que tuvimos en Bogot el 25 de abril con un comandante de las FARC, que haban firmado en 2016 el acuerdo de paz con el gobierno colombiano, Franois le pregunt sin miramientos: Os transformaris en un partido socialdemcrata? Cmo haris para evitarlo? No hay que equivocarse sobre el sentido de la pregunta, Franois estaba por un acuerdo de paz pero tema que, como en muchas experiencias precedentes, la guerrilla se transformara en una simple fuerza de gestin del sistema capitalista, a imagen de la socialdemocracia.

Dos das antes de su fallecimiento, Franois me haba escrito dicindome que contaba participar en la prxima universidad de verano del CADTM Europa, que se celebrar en Namur del 30 de junio al 2 de julio. Reproduzco su mensaje:

El 2 de junio de 2017, a las 2:46 horas Franois Houtart escribi: Cher ric, Jy pense rellement venir, avec grand plaisir, mais ne puis encore donner un accord dfinitif. Je rentre le 27 juin et le 28 jai une consultation mdicale pour savoir si et quand je pourrais subir une opration bnigne au cur, pour amliorer un souffle qui me rend la vie un peu difficile en altitude. Tout dpend donc de cette dcision. Je te prviendrai immdiatement. Franois Querido ric, Realmente, pienso que puedo ir, y para mi es un gran placer, pero todava no te puedo dar una respuesta definitiva. Vuelvo el 27 y el 28 de junio tengo una consulta mdica para saber si podran operarme del corazn y cundo sera esa operacin, por cierto benigna, que mejorara un soplo que me hace la vida un poco difcil a ciertas altitudes. Todo depende, por lo tanto, de esa decisin. Te lo dir de inmediato. Franois



El 6 de junio, Franois falleci a causa de un ataque cardaco. Nunca lo olvidaremos. Esperemos que los escritos de Franois, sobre los diferentes procesos polticos de liberacin (http://www.cadtm.org/America-latina-el-final-de-un), sean ledos por el mximo de personas posible

Notas:

|1| La FGBT, Federacin General del Trabajo de Blgica, es uno de los principales sindicatos belgas, y cuneta con ms de un milln de afiliados.

|2| Vase, una encuesta que hicieron en otro contexto, en una aldea vietnamita: Houtart (Franois) y Lemercinier (Genevive), Sociologie dune comunne vietnamienne. Participation sociale, modles culturels, famille, religion, dans la commune de Hai Van - Perse http://www.persee.fr/doc/assr_0335-

Eric Toussaint es matre de confrence en la Universidad de Lieja, es el portavoz de CADTM Internacional y es miembro del Consejo Cientfico de ATTAC Francia. Es autor de diversos libros, entre ellos: Procs dun homme exemplaire , Ediciones Al Dante, Marsella, 2013; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orgenes hasta la actualidad , Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global , El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos , Gakoa, 2002. Es coautor junto con Damien Millet del libro AAA, Audit, Annulation, Autre politique , Le Seuil, Pars, 2012. Este ltimo libro ha recibido el premio Prix du livre politique, otorgado por la Feria del libro poltico de Lieja. Ultimo libro: Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015. Es coordinador de las publicaciones Comisin de la Verdad Sobre la Deuda.

Fuente: http://www.cadtm.org/Francois-Houtart-un-militante