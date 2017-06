Catar

Trece motivos de una extraa crisis en la regin

El rey Salman de Arabia Saud y Trump, en Riad. REUTERS/Jonathan Ernst

Es posible que siete aliados de EEUU declaren una guerra, de momento diplomtica-econmica, contra Catar, que es la sede del Comando de EEUU para Oriente Prximo (CENTOCOM), la ms grande que posee el Pentgono en toda la regin, sin la autorizacin de la Casa Blanca? Se trata de la primera consecuencia de la visita antiiran de Donald Trump a Arabia Saud, y puede ser una crisis trampa para arrastrar a Irn a una guerra regional, ahora que EEUU no se va capaz de enfrentarse directamente a esta nacin, y quedarse con la primera reserva mundial de gas y la tercera de petrleo.

El pretexto del conflicto son unas declaraciones del emir de Catar Tamim Bin Hamad Al Thani, en las que afirma que una guerra contra Irn sera una locura, ya que desapareceran todos los pases rabes del Golfo Prsico, o que Trump no iba a durar en el poder. Adems, se le acusa a Tamim de financiar a los Hermanos Musulmanes (HM), a los que consideran terroristas, y desestabilizar a los pases rabes. No ha sido Arabia Saud quien ha agredido militarmente a Irak, Bahrin, Yemen o Siria? Cierto. Catar, al igual que Arabia Saud, EUA y EEUU, ha patrocinado el yihadismo sunnita que opera en Afganistn, Irak, Yemen, Siria, Libia, Chechenia, Rusia, China y Europa. Pero, cmo es posible haber patrocinado el terrorismo mundial durante aos sin que 11.000 soldados de EEUU instalados all no se hayan enterado?

Castigo aleccionador para los traidores

De nada le ha servido a Doha alegar el ciberataque, falseando las palabras del emir, o pedir a los lderes de Hamas (filial palestina de HM) que abandonen el pas. Los castigos, que incluyen el bloqueo areo, terrestre y martimo de Catar, as como la expulsin de miles de familias catares de Arabia Saud y de Emiratos rabes Unidos (EAU), pueden tener consecuencias imprevisibles para el pas (como la falta de alimentos que importa de Arabia) y para la paz mundial.

Para Arabia Saud, que tras la visita de Trump se siente fuerte para incendiar toda la regin, los pecados de Catar son:

1. Socavar la poltica de Trump-Salman-Netanyahu de contener a Irn y desmontar el frente rabe antiiran. Catar (del trmino persa Guadar: Puerto), junto con Omn y Kuwait, defiende la distensin en el Golfo Prsico y mantiene relaciones cordiales con Tehern. Doha apoy el acuerdo nuclear entre Irn y los 5+1, una espina clavada en el corazn de los saudes. En 2013, Doha fue el nico miembro del Consejo de Seguridad de la ONU que vot en contra de la Resolucin 1696 que exiga a Irn suspender el enriquecimiento de uranio de su programa nuclear. Antes, haba firmado con Tehern un acuerdo de seguridad y lucha antiterrorista y haba abierto su mercado a las inversiones iranes. Ahora, adems, ha contactado con Ghasem Soleimani, comandante iran de las Fuerzas de Qos, que lucha en Siria e Irak contra los yihadistas sunnitas. Para Doha, Irn no es slo su socio a la hora de explotar el campo de gas ms grande del mundo (North Dome/South Pars), sino que es el pas que junto con la India y Rusia le est salvando de convertirse en una colonia de Arabia Saud. 2. Negarse a formar parte de una OTAN sunnita contra los chiitas (Irn y Siria). 3. Financiar a los HM en Egipto y a otros pases en perjuicio del wahabismo. 4. Criticar, desde el canal Al Jazzeera, a los reyes y presidentes rabes, salvo al emir de Catar, y mientras ataca a Daesh (wahabita) legitima a Hizbol, dejando de llamarle partido de Satans. 5. Negociar la cesin de una base militar a Turqua, pas resentido con EEUU por armar a los kurdos sirios, los segundos gobernado por los HM. 6. Impedir que su sistema poltico (que comparado con el absolutismo saud, es una democracia!) se convierta en un modelo a seguir en la zona. Tamim permiti elecciones municipales en 1991, el derecho al voto de la mujer y en teora reconoci, en la Constitucin de 2003, la libertad de expresin y de asociacin.

La postura de EEUU

Washington no acepta que en este mundo maniqueo Doha baile con todos: acoge una oficina diplomtica israel y otra de Hamas, financia a los yihadistas en Siria contra Bashar al Asad, mientras apoya el alto el fuego. Trump se opone a Catar por:

8. La reticencia de Doha a utilizar su territorio contra Tehern, del que le separan slo 1759 kilmetros de agua. En un vdeo de Daesh en distintas lenguas de Irn, los terroristas amenazan con atacar este pas. Pueden contar con los grupos reaccionarios iranes, como Muyahedines del Pueblo, colectivos de kurdos, baluches o rabes, descontentos por las polticas discriminatorias de Tehern respecto a las minoras tnicas que componen cerca del 60% de la poblacin de Irn. De hecho, los dos recursos que tienen EEUU-Arabia-Israel para destruir la nacin iran son: por un lado, una guerra regional, y, por otro, provocar tensiones tnico-religiosas, sobre todo desde las fronteras de Pakistn, Afganistn, Turqua y el Golfo Prsico. De hecho, el atentado en el parlamento iran puede ser el inicio de este tipo de acciones para desestabilizar Irn. 9. Catar fue la nica monarqua de la zona que conden la ley de inmigracin de Trump. 10. Al querer incluir a los HM (a los que Obama apoyaba) en la lista terrorista, Washington crea una nueva alineacin en la regin: fortalece su alianza con Arabia y Egipto, mientras que debilita a Turqua y a Catar. 11. Profundizar an ms la brecha entre los regmenes rabes, provocando un conflicto interislmico que les debilita, beneficiando as a la incesante expansin israel. Pero Irn no puede explotar esta fisura: mientras el presidente Hassan Rohani defiende la paz y cooperacin con Catar y Arabia Saud, el jefe del Estado, Ayatol Ali Jamenei, no cesa en sus ataques a la familia Al Saud. 12. Impedir que Catar y Rusia (los dos gigantes del gas) amplen sus relaciones energticas. A pesar de que Catar (junto con Arabia y EEUU) patrocin el terrorismo checheno, o de que Rusia orden en 2004 matar en Doha a un lder separatista checheno, el emir Tamim visit Rusia en 2016 buscando alternativas a su relacin con Occidente: invirti 2.500 millones de dlares en Rusia para conseguir influencia poltica sobre Mosc, sobre todo ahora que ha fracasado en derrocar a Bashar al Assad y en llevar adelante el proyecto del gasoducto sunnita cruzando Siria. Quizs pueda participar en la reconstruccin del pas. Dej mucho dinero en el aeropuerto de Pulkovo de San Petersburgo y firm el mayor acuerdo de inversin extranjera directa en el sector energtico a nivel mundial, quedndose con el 40% de Rosneft y de otras compaas energticas privadas rusas. 13. Y, sobre todo, incrementar el estado de guerra en la zona para reconfigurar el mapa de Oriente Prximo y hacer Amrica ms grande. Para ello, ha introducido la tctica anticatar en la estrategia de la lucha antiiran.

Medidas de Trump

1. Lanzar una campaa contra Catar en la prensa, acusndolo de financiar el terrorismo. 2. Airear el tema de la esclavitud de los inmigrantes. 3. Sabotear el Mundial de 2022, haciendo brillar los sobornos que pag a la FIFA. 4. Llevar a cabo un golpe de Estado, como el lanzado desde la base turca de Incirlik contra Tayyeb Erdogan. As, Tamim, de 36 aos. puede ser derrocado por : - Sus primos del clan de Ahmed bin Ali Al Thani, el primer emir del pas tras su independencia de Gran Bretaa en 1971, que le consideran un desastre y se han ofrecido para sustituirle. - Su medio hermano mayor, Mishaal, nacido de la primera esposa de Hamed al Thani. - El propio Hamed, el emir padre, al que derroc, en complicidad con su madre, la jequesa Moza bint Nasser.

El jefe del Comit de Relaciones Pblicas de Arabia Saud en EEUU, Salman al-Ansari, ha recomendado en un tuit al emir que aprenda del destino del expresidente egipcio Mohammad Mursi de los HM, derrocado en 2013 por el general Al Sisi, quien recibi como recompensa 160.000 millones de dlares del Rey Salmn de Arabia. La misma amenaza la repite el diario saud Al-Riad: Cinco golpes en 46 aos; el sexto no es improbable.

El temor y las opciones de Catar

Doha no quiere ser vctima del pulso entre Irn y Arabia por la hegemona regional y busca un equilibrio en sus relaciones con dichas potencias. El emir de Catar teme que Arabia, apoyada por EEUU, y bajo el pretexto de la amenaza iran y la lucha antiterrorista, ocupe el pas y sus inmensas reservas del gas, ahora que sus propios campos de petrleo se secan. Para evitarlo tiene las siguientes salidas:

- Acudir a Trump y comprarlo con un cheque con muchos ceros, como lo ha hecho Arabia Saud, que ha pagado 110.000 millones de dlares por armas y ha conseguido que la prensa de EEUU ya no hable de su implicacin en el terrorismo del 11-S; hizo lo mismo con Gran Bretaa: 4.200 millones de dlares en contratos de armas y Londres no publicar los resultados de la investigacin sobre la financiacin de los islamistas radicales. - Retroceder en su poltica hacia Irn; acatar la tutela de los Al Saud. - Unirse a la coalicin de Irn-Irak-Siria y arriesgarse a morir como Saddam o Gadafi. - Fortalecer su acuerdo militar con Turqua, pas molesto con EEUU por armar a los kurdos sirios.

La tensin ha llegado a niveles de difcil retorno. Los presidentes de Turqua y de la India intentan mediar en el conflicto. A Nueva Delhi le preocupa un corte en el suministro de petrleo y la situacin de miles de trabajadores indios que desde esta zona envan remesas por valor de 60.000 millones de dlares. El conflicto, adems, puede daar la economa catar y acabar con las inversiones extranjeras. Moodys Investor Service redujo la calificacin crediticia de Catar a la cuarta categora de inversin, sealando la incertidumbre de su modelo de crecimiento econmico.

Le ha tocado a Catar ser la prxima vctima de la farsa de la guerra contra el terrorismo de los principales patrocinadores mundiales del terrorismo. Locos embusteros!

Hay que recuperar la ONU para contener el trumpismo-wahabita

Fuente: http://blogs.publico.es/puntoyseguido/3976/qatar-13-motivos-de-una-extrana-crisis-en-la-region/