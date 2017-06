Israel provoc la Guerra de los Seis Das en 1967 y no estaba luchando por su supervivencia

Mondoweiss

Los titulares de los EE.UU. anunciando la victoria de Israel, hace cincuenta aos

Soy lo suficientemente mayor como para recordar claramente cmo se inform acerca de la Guerra de los Seis Das en su momento. Casi todo lo que se nos dijo entonces era falso, ya que los principales historiadores de la poca hoy lo reconocen. Vamos a empezar con la forma en que la crisis fue cubierta cuando sucedi, hace 50 aos:

* Gamal Abdel Nasser, el lder de Egipto, fue representado como un demagogo peligroso, muy popular en el mundo rabe, que quera destruir a Israel. La prensa occidental lo demonizaba con regularidad y era claramente el lder rabe ms reconocido hasta Saddam Hussein. * En mayo de 1967 Nasser hizo su movimiento. Orden a las Naciones Unidas retirar las tropas de mantenimiento de la paz de la pennsula del Sina, donde haban estado sirviendo como un cortafuegos para evitar conflictos entre Egipto e Israel. * A continuacin, mediante el cierre del estrecho de Tirn a la navegacin internacional, Nasser intensific el bloqueo del puerto del sur de Israel, Eilat, lo que comenz a estrangular el pas. * Mientras tanto, Nasser estaba conspirando con otros pases rabes, principalmente Siria y Jordania, para lanzar una invasin conjunta y empujar a Israel al mar. * La existencia misma de Israel estaba en peligro. Por lo tanto, Israel lanz un ataque preventivo el 5 de junio, por temor a no tener otra opcin si se trataba de sobrevivir. * Afortunadamente, a pesar de las probabilidades en contra de Israel, este gan la guerra en slo 6 das. * Para protegerse de otro ataque, Israel ocup el Sina, los Altos del Goln y Cisjordania. La ocupacin fue la consecuencia puramente accidental de una lucha por la supervivencia de Israel.

Cincuenta aos despus esta corriente principal de narrativa permanece sin respuesta en la imaginacin popular. Justo el otro da, un reportero del New York Times afirm como un hecho que en 1967 Israel desafi la aniquilacin urdida por sus vecinos rabes.

Norman Finkelstein, el distinguido acadmico, ha hecho ms que nadie para descubrir la verdad sobre la Guerra de los Seis Das. En una extensa entrevista en su oficina de Brooklyn, refut punto por punto la narrativa de los principales medios de comunicacin. Se puede encontrar su relato revisionista detallado en un captulo de su ya clsico Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, complementado por otra obra: Knowing Too Much: Why the American Jewish Romance with Israel is Coming to an End. Finkelstein es conocido como una persona combativa, un hombre que no ha tenido miedo de luchar por la verdad a pesar del dao a su carrera a lo largo del camino. Pero lo que tambin es vital reconocer es que es un estudioso serio, talmdico en su intensidad, y que nadie ha desafiado con xito su investigacin.