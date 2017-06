La OEA en la Universidad Iberoamericana

Para mi sorpresa, maana comienza en la Universidad Iberoamericana (UIA) la Jornada de la OEA y el Sistema Interamericano: derechos humanos, democracia y Estado de derecho, que tambin cuenta con el auspicio del Instituto Matas Romero. Otro jaln en el frenes de actividades impulsadas por Washington y su Ministerio de Colonias contra la independencia, la soberana, el bienestar y la estabilidad poltica de la Repblica Bolivariana de Venezuela. Cmo no me va a sorprender, pues esa universidad, sobre todo en el periodo del rector David Fernndez Dvalos ha hecho importantes esfuerzos por vincularse a las causas populares, a la defensa de los derechos de los pueblos indios, de los maestros democrticos, de la educacin pblica, de los luchadores sociales y de los derechos humanos en general, con nfasis en los sociales.

La OEA, hay que repetirlo, es un instrumento creado por Estados Unidos para justificar sus polticas de explotacin, saqueo, intervencin y golpes de Estado en Amrica Latina y el Caribe. Dejando a un lado la retrica, ltimamente la funcin casi nica del organismo dirigido por el mercenario Luis Almagro es coordinar las acciones diplomticas dirigidas a justificar y encubrir el plan de derrocamiento del presidente de Venezuela Nicols Maduro concebido por el Comando Sur de las fuerzas armadas yanquis.

Unido a ello la destruccin de la Revolucin Bolivariana y el bao de sangre al chavismo, su revolucionario sujeto motor; apoderarse del yacimiento de hidrocarburos mayor del mundo y debilitar al conjunto de gobiernos que como Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador y Cuba sostienen posturas de independencia nacional, justicia social, unidad e integracin latino-caribea.

Si no fuera por su utilidad para los egostas y genocidas intereses del imperio ningn evento acadmico se ocupara de la OEA a menos que fuera para denunciar sus crmenes, argumentar todo el dao que ha hecho contra nuestros pueblos y explicar por qu su mejor destino, cuanto antes, es el basurero de la historia. Pero no es ese el caso de la jornada que inicia el viernes en la UIA. All estn programadas dos mesas sobre La Situacin en Venezuela y llama la atencin que entre sus participantes no haya uno solo de tantos acadmicos relevantes comprometidos con la Revolucin Bolivariana en Mxico, Venezuela, Amrica Latina, Europa y Estados Unidos.

Justo el lunes 5 este diario publicaba una declaracin de apoyo al presidente Nicols Maduro y rechazo a los planes intervencionistas de Estados Unidos en Venezuela, firmada por intelectuales y acadmicos de relieve mundial de ms de treinta pases. Endosada por Pablo Gonzlez Casanova, Victor Flores Olea, John Saxe-Fernndez, Ana Esther Cecea, Emir Sader, Samir Amin, Atilio Boron, Frei Betto, Martha Harnecker, Theotonio Dos Santos, Joao Pedro Stedile, Roberto Fernndez Retamar, Michael Lebowitz y Silvio Rodrguez, entre otros cientos, el documento no deja duda sobre el firme apoyo que conserva la Venezuela bolivariana y chavista entre la comunidad intelectual.

Sin embargo, ni ellos ni ninguno de los que piensan como ellos estarn presentes en la UIA, sino al contrario, acadmicos de reconocida trayectoria contra el gobierno de Maduro. Vaya diversidad y pluralidad de ideas. Parecida a la que mantiene la mayora de los medios de comunicacin de Mxico en relacin con Venezuela, repetidores del mendaz y cnico libreto de Colonial News Network, expresin para referirse a CNN que tomo prestada de mi querido amigo John Saxe-Fernndez.

Muy modestamente me permito sugerir que por ms derechista y neoliberal que sea el gobierno de Mxico, lo que estara en su mejor inters y no se diga del pueblo mexicano, sera tratar de enfriar la creciente hostilidad contra Venezuela que se est respirando en los crculos oficiales, empresariales y mediticos del pas. Mxico siempre fue un lder latinoamericano por su poltica de no intervencin, respeto a la soberana de los dems pases y apego a la solucin pacfica y dialogada de los conflictos. Gan un inmenso respeto precisamente cuando vot contra la expulsin de Cuba de la OEA y no rompi relaciones diplomticas con la isla.

Sera doloroso ver que la Asamblea General de la OEA en Cacn se convierta en un campo de batalla entre los gobiernos de Venezuela y Mxico, en lugar de un espacio propiciatorio del dilogo, va nica existente como alternativa a la guerra civil en la patria de Bolvar, por eso tan defendida por el Papa Francisco.







