Ms all de Trump: La hipocresa de los "acuerdos climticos"

No hay mal que por bien no venga, reza el viejo dicho. Ver a todo el mundo indignado por la decisin de Trump de apartar a Estados Unidos del Acuerdo de Pars no es ms que una muestra parcial de algo bueno? No cabe duda que el calentamiento es una de las grandes problemticas de nuestro tiempo. Pero, si tanto liberales como activistas ambientalistas lo plantean y se indignan en los mismos trminos, entonces no cabe duda que algo no anda bien. Es la prueba de que, en general, existe una lectura insuficiente que, sin embargo, se ha vuelto dominante. Por lo tanto estamos ante una poltica de la insuficiencia, algo que caracteriza las discusiones no slo en lo que respecta el medio ambiente, sino muchas otras cuestiones ms.Qu es el Acuerdo de Pars? Es un intento ms, entre muchos que iniciaron con el Protocolo de Kyoto de 1997, por reducir los gases de efecto invernadero, que son la principal causa del calentamiento global. Una propuesta ms que emerge de la vaguedad e hipocresa que caracterizaron siempre a la diplomacia. Desde Kyoto, el propsito es el mismo: que los Estados propicien la reduccin de gases, a travs de diversas polticas, fijndose metas. Y, desde entonces, cada nuevo encuentro se parece a las filas de deudores yendo a negociar su mora con el banco. Pero con el suplemento de que se ha vuelto una forma de vida bastante conveniente para muchos: el activismo ambientalista, el ensalzamiento de lecturas y consignas insuficientes, la priorizacin de las consecuencias y el olvido voluntario de las causas. No pretendo generalizar, pero como reza el otro viejo dicho al que le caiga el guante, que se lo chante.Ahora bien, en este punto deben estarse preguntando Qu le pasa? O, en el mejor de los casos A qu se refiere? Me refiero a que existe un discurso ambientalista institucionalizado ya, que es promovido desde diversos espacios: grupos de activistas, ONG, universidades, incluso corporaciones. As es las malditas corporaciones! En el presente, lo polticamente correcto es mostrarse preocupado por el medio ambiente, los animales, la nueva otredad de nuestro tiempo: La naturaleza, como quiera que se decida llamarla. Esto no es de ninguna manera algo malo, por lo menos a priori. El problema se halla en la coincidencia de estas voces, o la falta de censura entre las mismas.Esto es, existe un olvido generalizado de la causa principal: el problema no es la emisin de gases y el aumento de la temperatura del planeta, el problema son las relaciones de produccin y consumo a escala global que conllevan a la emisin de gases entre otras cosas, como por ejemplo la explotacin de personas para acumular riqueza! Me refiero obviamente a la palabra con C mayscula, que incomoda a todos. Incomoda porque politiza una problemtica que es global, de todo el planeta, Gaia, la Pacha, que no tiene que ver simplemente con eso, etctera, etctera. Entonces, que el calentamiento global es el principal y/ o nico problema es la mentira que preferimos decirnos, porque nos da seguridad, nos libra de la angustia de pensar en lo objetivo y, a la vez, posterga irremediablemente la posibilidad de superar la problemtica.Entonces, cuando aparece un personaje nefasto como Trump y perturba la aparente armona de voces preocupadas por la misma problemtica, el aparente consenso general parecido a la escena final de El retorno del Jedi, con bailes y msica, la indignacin se hace general. Este es el peligro para m: la coincidencia de, por ejemplo, la indignacin de activistas crticos contra el cambio climtico y la de General Electric, Philip Morris y Microsoft. Los hroes se vuelven, de manera precoz, liberales como Justin Trudeau, Angela Merkel y Emmanuel Macron!Nuevamente se halla ac el peligro de lo polticamente correcto. Basta con que un Trudeau condene la decisin de Trump, para que su aparente benevolencia y empata con las grandes problemticas del mundo hagan a un lado las concesiones que su gobierno hace a las grandes mineras canadienses que perforan todo el continente. Pareciera que efectivamente vivimos en el tan mentado comercial de Pepsi Qu fcil se ha vuelto simpatizar y empatizar con el enemigo!As es! Ellos son el enemigo, las grandes corporaciones que financian ONG e iniciativas ambientalistas para intentar ceirse a los objetivos de tanto encuentro vano, vacuo y rebosante de hipocresa; los gobiernos de las potencias que, en su intento de hacer alarde de civilizacin promueven estos artefactos ideolgicos que obnubilan a miles. Prefiero entonces que sea un nefasto millonario blancoabiertamente conservador, a la vieja usanza, y lder de la principal economa capitalista grotesca del mundo el que me diga la verdad: la explotacin de recursos y la contaminacin industrial y consumista van a continuar. Que le haga notar a todos que, por ms que todos estos encuentros y acuerdos pretendan sembrar la ilusin de un capitalismo tico o responsable, la explotacin de vidas y formas de vida va a continuar. Que no existe consumo tico en el capitalismo.Por lo menos as queda claro quines son el enemigo, contra quines hay que organizar la rebelin, cules son las mentiras que nos decimos para evitar la angustia de pensar en estas problemticas de fondo, cunto nos doler librarnos de las mismas de las mentiras-.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.