Puede la guerra de 1967 ofrecer una oportunidad para la paz?

La novia no deseada

Hay un dicho que dice Ten cuidado con lo que deseas porque puedes conseguirlo. Este ha sido el dilema de Israel desde un principio.

El movimiento sionista, que celebr su primera conferencia en la ciudad suiza de Basilea hace 120 aos, quera Palestina pero no a los palestinos. Los sionistas lograron este objetivo cincuenta aos despus en lo que Israel denomin su guerra de independencia. En aquel momento, en 1947-48, se captur la patria palestina pero se expuls a millones de palestinos tras una guerra atroz y muchas masacres. No hubo la misma dinmica cuando el resto de la Palestina histrica fue ocupada durante la guerra de 1967.

Ali Jarbawi, profesor de ciencias polticas de la Universidad Birzeit, declar a The Economist que los palestinos tuvieron suerte de haber sido derrotados de tan rpida y clara.

Los rpidos acontecimientos de la guerra hicieron que a Israel le resultara demasiado difcil limpiar tnicamente Jerusaln Oriental, Cisjordania y Gaza, como haban hecho en cientos de ciudades y pueblos palestinos durante lo que los palestinos llaman la Nakba de 1948, la catastrfica prdida de su patria.

Bien, puede que la palabra suerte sea un tanto exagerada ya que los ltimos cincuenta aos de ocupacin militar han supuesto un sufrimiento y una miseria enormes a los palestinos ocupados. Ha sido un periodo en el que Israel ha violado repetidamente el derecho internacional. Ha sido un periodo en el que los palestinos intensificaron su resistencia, no violenta en su mayora, aunque violenta en ocasiones. El precio fue y sigue siendo terriblemente alto.

La realidad que result de todo esto llev al comentarista israel Gideon Levy a declarar en un artculo reciente publicado en Haaretz que en el terrible verano de 1967 Israel haba ganado una guerra y perdido casi todo. La prdida a la que se refiere Levy no es material. Un Estado que celebra cincuenta aos de ocupacin es un Estado que ha perdido el sentido de la direccin y cuya capacidad para distinguir el bien del mal est deteriorada, escriba.

La prdida de los palestinos, en cambio, fue mucho mayor. Vieron cmo los ejrcitos rabes sufran una derrota aplastante o abandonaban su posiciones y cedan Jerusaln Oriental sin demasiada lucha.

En efecto, la derrota provoc vergenza, pero tambin hizo que los palestinos se dieran cuenta de que deban reivindicar su propia posicin como parte fundamental de la lucha. Los acontecimientos de la guerra hicieron que se dieran cuenta de ello casi sin esfuerzo.

La maana del 5 de junio de 1967 toda la fuerza area egipcia fue destruida cuando toda su flota todava estaba en las pistas. En las siguientes 24 horas tambin fueron destruidas las fuerzas areas de Jordania y Siria. El 7 de junio Jordania haba cedido Jerusaln y el resto de Cisjordania. El 10 de junio Israel se haba apoderado de la Franja de Gaza y de toda la pennsula del Sina, desde el Canal de Suez hasta Sharm-el-Sheikh. Siria fue obligada a ceder sus estratgica y econmicamente preciados Altos de Goln. Gracias al apoyo estadounidense y occidental Israel derrot de forma aplastante a los rabes. En unos das Israel haba ocupado el triple de territorio del que haba ocupado despus de 1948.

Mientras los palestinos sufran otra Nakba a consecuencia de la ocupacin de Cisjordania, Gaza y Jerusaln Oriental, Israel celebraba su liberacin" y la redencin de las Judea y Samaria bblicas.

En Israel y en todo el mundo el nacionalismo judo adquiri un nuevo significado. Haba nacido el Ejrcito Invencible de Israel e incluso los judos escpticos empezaron a ver Israel de forma diferente, un Estado victorioso que quiz en su momento haba sido un impulsivo gambito colonial pero que ahora era una fuerza regional, si no internacional, que haba que tener en cuenta.

As que muchas cosas cambiaron durante esos pocos pero dolorosos das de guerra. La creacin de otros 400.000 refugiados ms exacerb y agrav el problema ya existente de los refugiados.

La respuesta internacional a la guerra no fue prometedora. El 22 de noviembre de 1967 el Consejo de Seguridad de la ONU adopt la resolucin 242 que reflejaba el deseo del gobierno estadounidense del presidente Johnson de capitalizar el nuevo status quo sugiriendo al retirada de Israel de los territorios ocupados a cambio de la normalizacin con Israel.

El resto es historia y una historia atroz. Israel consolid su ocupacin, construy cientos de colonias ilegales y todava no se ha implementado una sola de las resoluciones de la ONU relativas a la ocupacin o a violaciones anteriores.

El consenso encabezado por Washington acerca de Palestina no concibe otra solucin al conflicto que la de dos Estados, considera que la resistencia armada es una forma de terrorismo y que el derecho al retorno no es prctico. Los palestinos que osan operar fuera de este paradigma aceptable han de ser aislados, boicoteados y obligados a cambiar.

Pero la guerra y la ocupacin tambin han consolidado el sentimiento de patria entre los palestinos. Antes de la guerra el pueblo palestino estaba fragmentado entre aquellos que permanecieron en su patria de origen (posteriormente denominada Israel), aquellos que vivan en Cisjordania y Jerusaln bajo control jordano y los que vivan en Gaza, bajo control egipcio. En efecto, la identidad palestina estaba destrozada.

La guerra de 1967 uni a los palestinos, aunque bajo control poltico y militar israel. Con los aos se fue desarrollando el movimiento nacional palestino y sus dirigentes, la mayora de ellos intelectuales de todas las regiones de Palestina, pudieron articular un nuevo discurso nacional que a da de hoy contina vigente.

Cuando el 7 de junio de 1967 el entonces primer ministro israel, Levi Eshkol, supo que haban tomado Jerusaln pronunci esta famosa frase: Nos han dado una buena dote, pero viene con una novia que no queremos. La dote era, por supuesto, Jerusaln, y la novia el pueblo palestino.

Desde entonces se ha encadenado y maltratado a esta novia no deseada. Sin embargo, cincuenta aos de semejantes malos tratos todava no han quebrado su espritu. Y en eso hay una fuente de esperanza. Ahora que el rico y poderoso Israel tiene el control de toda la Palestina histrica, tambin controla una poblacin palestina casi de las mism as dimensiones que la poblacin juda que vive en esa misma tierra.

Dos pueblos comparten ya la tierra, pero bajo regmenes totalmente diferentes. A los judos se les gobierna segn un sistema democrtico elaborado casi exclusivamente para ellos y los palestinos subsisten bajo un rgimen de apartheid diseado para mantenerlos marginados, ocupados y oprimidos.

Cincuenta aos despus es ms que evidente que han fracasado las soluciones militares y que el apartheid solo contribuye a ahondar el conflicto y a traer ms dolor y miseria, pero nunca la verdadera paz.

La guerra de 1967 ensea que la guerra nunca es la respuesta y que un futuro compartido ser posible cuando todos entendamos que la ocupacin violenta nunca puede traer una paz justa. Solo la traer la coexistencia, basada en derechos iguales para todos.





Dr. Ramzy Baroud lleva ms de viente aos escribiendo sobre Oriente Prximo. Es columnista en diferentes medios internacionales, consultor de los medios de comunicacin, autor de varios libros y cofundador de PalestineChronicle.com. Su ltimo libro es My Father Was a Freedom Fighter: Gazas Untold Story (Pluto Press, London). Su pgina web es ramzybaroud.net

