Entrevista con Rafael Robles Gil Cozzi, Maestro en Estudios Islmicos por la Universidad Hamad Bin Khalifa de Qatar y Politlogo de la UNAM

Arabia Saud intenta frenar el ascenso de Qatar como potencia a escala global

El Furgn

Si en Medio Oriente faltaba una nueva crisis, el lunes pasado se esparci un nuevo cimbronazo por la regin. El epicentro es Qatar, monarqua del Golfo Prsico a la cual sus vecinos apuntaron con toda la fuerza, hasta el punto de romper las relaciones diplomticas con Doha.

Encabezados por Arabia Saud, siete pases rabes (Emiratos rabes Unidos, Barhein, Libia, Yemen, Jordania y Egipto) acusaron a la monarqua qatar de apoyar a grupos terroristas. Aunque las tensiones entre Qatar y sus vecinos se remontan a varios aos atrs -sobre todo luego de 2011 y el comienzo de la Primavera rabe-, en los ltimos das el fuego cruzado no dej de escalar peligrosamente.

La semana pasada, la agencia de noticias qatar (QNA) public unas declaraciones del emir Hamad bin Jalifa al-Thani en las que criticaba a las naciones del Golfo Prsico por sus posturas contra Irn y alertaba sobre las tensiones con Estados Unidos. El mismo da que aparecieron las declaraciones, desde QNA denunciaron que la agencia haba sufrido un ataque ciberntico y negaron la veracidad de las palabras del emir de Qatar. Igualmente, Arabia Saud y sus aliados en la regin criticaron a la monarqua de Doha y la acusaron de respaldar al terrorismo.

Para desentraar un conflicto que parece lejano para Amrica Latina, pero que ya tiene fuertes repercusiones internacionales, dialogamos como Rafael Robles Gil Cozzi, Maestro en Estudios Islmicos por la Universidad Hamad Bin Khalifa de Qatar y Politlogo de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM).

Gil Cozzi, que en la actualidad se encuentra en Qatar realizando una investigacin sobre sectarismo y poltica en los pases del Consejo de Cooperacin del Golfo (CCG), se encarga en esta entrevista de deshilvanar las razones concretas detrs de la crisis en la Pennsula Arbiga y analiza la influencia de Estados Unidos, teniendo en cuenta la reciente visita de Donald Trump a Riad, en la cual apunt contra Irn y sentenci una nueva alianza poltica, econmica y militar con la Casa Saud.

-Cules son las principales razones para que cuatro pases rabes hayan cortado las relaciones con Qatar?

-Los motivos que discursivamente han esgrimido es que Qatar apoya y financia grupos terroristas y que es una amenaza para la regin. Las razones reales distan mucho de esa conjetura. Una de las ms poderosas razones es la urgencia de los Emiratos rabes Unidos (EAU) y Arabia Saud por frenar el imparable ascenso de Qatar como potencia mediana a escala global y obstaculizar su creciente influencia geopoltica regional. Desde hace una dcada, Qatar se ha convertido en el centro de mediacin por excelencia en la regin ms voltil del mundo: en Doha se han resuelto diferendos entre Hezbol y el gobierno libans, disputas entre el Talibn y el gobierno afgano de hecho el Talibn tiene una oficina diplomtica ah-; tambin se han exiliado muchos de los lderes del Hams palestino y decenas de miles de egipcios que son militantes y lderes de la Hermandad Musulmana. Qatar es adems lder MICE (Meetings, Investments, Conferencing and Exhibitions) en todo el Medio Oriente y sus soft powers educativo (Education City) y deportivo (ser sede de cada vez ms eventos deportivos de talla mundial) no tienen parangn entre los pases miembros del Consejo de Cooperacin del Golfo (CCG).

Esto va ligado a una segunda razn: la poltica exterior qatar, que es muy independiente de los lineamientos del CCG, astutamente pragmtica y, sobre todo, altamente efectiva. Esto le ha permitido a Qatar tener un picaporte con docenas de grupos polticos y sociales en buena parte del mundo islmico. Evidentemente esto implica que no siempre se sujeta a los lineamientos que dicta Riad. Qatar ve en el CCG ms bien un mal necesario, pero muchas veces acta y opera a pesar de l. Pertenecer a dicho organismo en ocasiones termina por limitar ms que posibilitar el desarrollo qatar.

Una tercera razn obedece a las relaciones que Doha mantiene con Tehern, a pesar de los deseos de Arabia Saud de que estos lazos se rompan. No podemos olvidar que Qatar comparte ms de 200 kilmetros de frontera martima con Irn y justo ah yacen enormes reservas de gas que ambas naciones comparten.

Una cuarta razn, pero no menos importante, es el apoyo meditico que Qatar brind a la llamada Primavera rabe y la amplia cobertura a los esfuerzos insurgentes y revolucionarios, los mismos que tuvieron rplicas en Bahrein y Arabia Saud y amenazaron con desestabilizar esos regmenes.

En otras palabras, podemos leer la ofensiva diplomtica como una movida contrarrevolucionaria, un castigo a la no sujecin, una decapitacin a un ascendente liderazgo regional y un deseo de complacer y someterse- a la brevedad a la retrica de Donald Trump luego de su visita el mes pasado a la capital saud.

-Qu consecuencias tiene para el Golfo Prsico la actual crisis diplomtica?

-En la presente coyuntura se evidencia el carcter neurlgico del Golfo Prsico, que si bien no es la zona de guerra y confrontacin blica que acapara las noticias sobre el Medio Oriente, s es el lugar desde donde se disean, financian, resuelven, apoyan o contienen gran parte de los conflictos actuales de la regin. La actual crisis diplomtica pone en riesgo la unidad del CCG y erosiona su imagen al exterior como espacio de estabilidad para las inversiones. Una de las consecuencias ms delicadas es que la seguridad que presumen muchos de estos pases en medio de una zona voltil est en riesgo y ahora el Golfo se vuelve, una vez ms, un blanco atractivo para atentados que lo desestabilicen. La crisis actual afecta a millones de ciudadanos y residentes que tienen una movilidad habitual entre los pases miembros del CCG y que ahora se ven atrapados en el cierre de fronteras. Por otro lado, hay un reajuste de gran calado en el volumen y origen de las importaciones que abastecen a Qatar, que depende casi al 100 por ciento de alimentos producidos en el exterior, entre otros bienes. Lo anterior sugiere que, an si la crisis se resuelve, las relaciones entre los pases rabes del Golfo no regresarn a su salud previa y Qatar explorar nuevas y ms intensas relaciones con pases musulmanes no rabes como Turqua, Pakistn e incluso Irn.

-El gobierno de Tehern ser afectado con esta crisis?

-En el caso de Irn, que domina el lado este del Golfo, podemos decir que es el gran ganador de esta crisis, pues se evidencia que el odio del CCG hacia l no es unnime y que las relaciones con Tehern definen en buena medida el ajedrez de adversarios del Oriente Medio, adems de que la fragmentacin y debilitamiento del organismo rabe ser siempre un juego de suma positiva para Irn.

-Cunto influenci la visita de Donald Trump a Arabia Saud para que este pas rompa sus relaciones con Qatar?

-La visita de Trump a Riad, y sobre todo su discurso en el que enlist a los enemigos a vencer, cay como anillo al dedo a los monarcas saudes, emirates y bahreines, quienes esperaban con ansia la luz verde para emprender la ofensiva contrarrevolucionaria tan esperada, con nombres y apellidos. Concretamente, el castigo a Qatar por el papel que desempe en la Primavera rabe y su poltica de puertas abiertas a los exiliados de la Hermandad Musulmana y de Hams. Los monarcas que aislaron a Qatar buscaron demostrarle a Trump una inmediata forma de alineacin, y creyeron que con eso estaban comprando una especie de seguro poltico con Washington y que al mismo tiempo soslayara las pugnas internas que existen en los palacios reales de Riad y Abu Dhabi.

-Las tensiones entre Qatar y Arabia Saud y EAU se conocen desde hace bastante tiempo. Esta nueva situacin cmo influir en Medio Oriente?

-La nueva situacin seguramente afectar las lneas financieras de apoyo a varios de los grupos polticos activos en pases como Irak, Siria, Yemen, Libia y Egipto. Al mismo tiempo, afectar los modelos de contencin militar implementados a manera de coalicin en frentes estratgicos en los mencionados pases. Por otro lado, el liderazgo regional de Qatar se ver afectado y su condicin como refugio de diferentes exiliados se ver mermado. El caso de Yemen, tan frecuentemente silenciado e ignorado por la prensa occidental, se trastocar porque los reajustes de los grupos combatientes apoyados por algunas monarquas no estarn libres de sangre. Finalmente, y de lo que poco se habla, esto tambin afectar la situacin en Gaza, pues el golpe a Qatar es tambin producto de las negociaciones de los emirates en Washington con uno de los ms importantes think tanks israeles que buscan asfixiar a Hams y con ello seguir ahorcando a la Franja de Gaza.

-Las tensiones entre Qatar y Arabia Saud pueden desembocar en conflicto blico?

-No entre ellos ni con ningn otro miembro del CCG. Difcilmente habr derramamiento de sangre en Qatar o Arabia Saud. Posiblemente habr despliegues militares en las fronteras como medida de presin, pero nunca una operacin militar ofensiva. El conflicto blico producto de estas tensiones se puede dar, en todo caso, de manera indirecta y lejos del Golfo. A coordinar guerras proxy parecen ya estar acostumbrados los reyes y prncipes de la pennsula arbiga. Lo que s puede ocurrir es que luego del ostracismo contra Qatar, Arabia Saud y los Emiratos coordinen nuevos y ms agresivos esfuerzos de apoyo a Egipto en la aniquilacin de la Hermandad Musulmana y quiz de Hezbol, adems de que incrementarn la retrica contra Irn con la esperanza de que eventualmente Trump les haga el favor de intervenir en ese terreno.

-Ante esta crisis, cmo piensa que van a reaccionar Rusia, Estados Unidos y Europa?

-Me parece que Rusia seguir buscando el eje del gas, un sistema geoestratgico Mosc-Tehern-Doha, y que denunciar la ofensiva diplomtica contra Qatar, que es ms bien su aliado energtico y un potencial socio en esa materia. Estados Unidos est mandando mensajes equvocos, mientras el Pentgono asegura que sus operaciones militares en el Golfo Prsico permanecern intactas ante la crisis. El presidente Trump ha expresado que Qatar debe modificar severamente su poltica exterior si quiere continuar como un actor en la escena internacional. Por su parte, los Emiratos rabes estn en un cabildeo intenso en Washington para promover que la base militar estadounidense de Qatar sea trasladada a territorio emirat. Finalmente, Europa est jugando al papel de mediador distante, aunque los intereses del Reino Unido como ex patrn colonial no son los mismos que los de Alemania o Francia. Tanto britnicos como estadounidenses tienen muchos negocios en territorio qatar, as que posiblemente la crisis del Golfo slo sea una ocasin perfecta para un ro revuelto y ganancia de pescadores. Lo cierto es que Qatar en su agresiva campaa de marca-pas puede utilizar este ruido y este foco a su entero favor. Es cuestin de esperar, porque el baln mundial ya est casi en su cancha.





Fuente original: http://elfurgon.com.ar/2017/06/08/qatar-y-las-razones-de-la-crisis-en-la-peninsula-arabiga/