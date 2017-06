Franois Houtart, extraordinario ser humano

Inmenso el dolor por la muerte de este gran ser humano que fue Franois Houtart, la madrugada del 6 de junio. Fue sorpresivo, pues si bien ya haba cumplido 92 aos, su gran energa, fortaleza fsica y moral e infatigable laboriosidad, que lo caracterizaron, auguraban que superara los cien aos, recorriendo el mundo al servicio de las grandes causas humanitarias, como lo vena haciendo.La Fundacin Pueblo Indio, donde resida, ha informado que la vspera cen como de costumbre y se fue a dormir... claro que en su habitacin sigui trabajando... no sabemos hasta qu hora... porque hasta las once de la noche an recibimos sus emails. Al amanecer, se ha levantado para ir a la ducha y las fuerzas le faltaron... Se sent en su silln relax y con su mano en el corazn se durmi plcidamente, sin ruido, muy calladito. Y con infarto masivo... a las siete y media de la maana... se despert en Dios.Deja un gran vaco, que alivia la fe en el Ser Supremo, al que Franois consagr su vida en el ministerio sacerdotal. Resuenan en mi mente sus propias palabras sobre el sentido cristiano de la muerte, pronunciadas en la misa de difuntos que presidi hace poco en la Fundacin Pueblo Indio por la muerte de uno de sus sobrinos.Ms que un amigo, fue para m un hermano y consejero. Tuve el privilegio de conocerlo en octubre de 1954, cuando, con otro entraable amigo, Camilo Torres Restrepo, nos inscribimos en la Universidad Catlica de Lovaina, donde Franois preparaba su doctorado en Ciencias Polticas y Sociales. l gui nuestros primeros pasos por la vida acadmica, amn de relacionarnos con el contexto social y los principales movimientos sociales: sindicalismo cristiano, Juventud Obrera Catlica, el Boerenbond o movimiento campesino. Lo hizo hasta que viaj a Chicago a especializarse en Sociologa, pero nos fuimos reencontrando a travs de los aos hasta su llegada al Ecuador.Terminado mi doctorado, de regreso en Colombia, Franois me vincul a su trabajo en Amrica Latina, cuando se iniciaba como uno de los expertos del Concilio Vaticano II, 1962-1965. Haba recibido del obispo progresista brasileo, Dom Hlder Cmara, presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM, el encargo de hacer una amplia investigacin sociolgica sobre la situacin de la iglesia en Amrica Latina, en su calidad de secretario general de la Federacin Internacional de Institutos de investigaciones socio-religiosas, FERES. Franois me vincul, nombrndome Secretario para Amrica Latina. Se generaron 43 publicaciones, cuya sntesis prepar para distribucin a los Padres Conciliares.Nuestros contactos siguieron intermitentes a partir de 1972, aunque con encuentros frecuentes hasta nuestro reencuentro en Quito en 2003, cuando conformamos un grupo de Pensamiento Alternativo, con reuniones quincenales, siempre que Franois estaba de regreso de sus frecuentes viajes por el mundo.El fiel ejercicio del sacerdocio a luz de la Teologa de la Liberacin y su empeo en la Justicia Social y el Bien Comn, constituyen el ncleo del legado proftico de Franois Houtart.Su legado es plurifactico. Destaco unos pocos tpicos, dndole prioridad a sus investigaciones sobre un nuevo paradigma civilizatorio sobre el Bien Comn de la Humanidad, que elabor a peticin del Presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, 2009; su pensamiento sobre la Agricultura Campesina; y en general sobre las luchas por la Justicia Social. Adems, dej ms de 70 libros y numerosos artculos en peridicos y revistas.Habra que aadir muchas ms reflexiones sobre su coherencia de vida, su proverbial amabilidad, disponibilidad y generosidad, no slo para ayudar al necesitado, sino con su tiempo, atendiendo consultas de todo el mundo.Asimismo, su modestia, su paciencia, su firme y constante defensa de los derechos humanos, y toda la sabidura que aport por donde fue pasando para la emancipacin y desarrollo de los pueblos con una crtica objetiva siempre aportando alternativas, firme en su opcin por los pobres, particularmente por los indgenas y campesinos.Con tres fundaciones internacionales, la del Centro Tricontinental, en 1976 en Lovaina, la del Foro Social Mundial de Porto Alegre 2001 y la de revistaFranois ha dejado una riqusima fuente de reflexin alternativa a escala mundial.Su libro, que escribi para el curso de Sociologa que dict en Lovaina, es otro de sus legados principales. Fue tan exitoso, que pudo darlo an en Cuba, invitado por el Comit de la Revolucin.Parte de su legado queda en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), en Quito, donde fue investigador y profesor, particularmente con la Ctedra Francois Houtart, y en la Universidad Central, donde fue docente de la Maestra de Sociologa Poltica.Acababa de regresar de su ltimo viaje, a Venezuela, cuyas reflexiones sobre la situacin del pas dej consignadas en su artculo "La Venezuela de hoy y maana", quele public el 28 de mayo pasado. Entiendo que viaj por invitacin de la comunidad luterana en Venezuela, para un encuentro ecumnico con motivo de las conmemoraciones este ao, del Quinto Centenario de la Reforma Protestante con Martin Lutero.Y hasta la vspera de su muerte, estuvo sirviendo al prjimo. Haba organizado un conversatorio para denunciar el genocidio de los Tamiles en Sri Lanka, como lo vena haciendo desde tiempo atrs, esta vez, para pedir que el gobierno ecuatoriano, como presidente de turno del Grupo de los 77, plante una investigacin internacional sobre el genocidio del siglo XXI.La memoria de tan ilustre sacerdote socilogo y politlogo ser venerada por miles de sus seguidores en todos los continentes. Me siento muy honrado de haberlo conocido, colaborado con l y haberlo tenido como gua y maestro.