Centrarnos en el Buen Vivir y convivir

El Telgrafo

Empecemos a vivir ya lo que soamos juntos, dice el grafiti en la pared, frente a las indefiniciones ideolgicas del nuevo Gobierno. Cuando comenz la Revolucin Ciudadana, hace diez aos, se hablaba del socialismo del siglo 21. Enseguida se tomaron decisiones significativas como el fin del contrato de la base naval norteamericana en Manta y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Todo esto cre un proyecto de pas que marc el comienzo de grandes cambios y un real mejoramiento de la vida de muchos pobres.La campaa de Lenn Moreno asegur una continuidad con reformas a las leyes que dejaron cierto o mucho descontento. Pero nos sentimos hurfanos de orientaciones claras y consensuadas. La derecha opositora y minoritaria que perdi las elecciones ya est tomando la delantera e indica, como dando rdenes, por dnde tienen que ir los cambios. Las distintas Cmaras tambin se han reunido con el Presidente para confirmar la alianza pblico-privada para poner en la mesa sus ofertas capitalistas. Tambin se han reunido las organizaciones sociales afines a Alianza PAIS, pero sin cuestionar la lnea capitalista de las decisiones de la ltima dcada.Lastimosamente, la ausencia de partidos y movimientos de izquierda, la debilidad de las organizaciones indgenas y populares, la falta de propuestas unificadoras sobre los cambios que necesita el pas hacen que el rumbo del nuevo Gobierno no se dibuje con claridad. Los ministros no tienen definiciones ideolgicas al venir de distintos horizontes partidistas. Las conversaciones econmicas con el Banco Mundial no parecen de buen augurio, ya que sabemos de sus consejos y orientaciones.Los llamados al dilogo tienen que transformarse en concertacin y consensos desde las organizaciones de todos los sectores populares. De all tiene que venir el protagonismo y las propuestas orientadoras a largo plazo. Los diputados tienen que ser menos de Asamblea y ms de territorio para conocer las necesidades ms apremiantes. Los militantes de Alianza PAIS tienen que reunirse con sus bases para construir el rumbo del camino a seguir.Depende de nuestra capacidad de reunin, organizacin e iniciativas enrumbar las invitaciones al dilogo y participacin de parte del nuevo Presidente No estaremos algo dormidos? Cuidado! Camarn que se duerme, se lo lleva la corriente!. A despertar nuestros ideales del Buen Vivir y convivir! Por all tiene que ir el pas. En eso cada una y cada uno tiene que aportar su parte. No se trata de no buscar la satisfaccin de nuestras necesidades individuales, sino de encontrar cauces comunes para lograrlos juntos. Se trata de emprender una gran minga nacional que ponga las bases de un convivir armonioso. Mucho se ha hecho en estos ltimos aos, pero mucho ms todava falta por hacer: la Revolucin Ciudadana vivir si la ciudadana se empodera de su revolucin; el Gobierno tiene que fomentar dicha iniciativa o la derecha ganar en la realidad lo que ha perdido en las elecciones. Pues se cosecha lo que se siembra.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/centrarnos-en-el-bien-vivir-y-convivir-07-06-17