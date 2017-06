A m me han Amenazado, me van a matar: Bernardo Cuero

Es que a m me han amenazado, me van a matar, tengo 3 desplazamientos

Bernardo Cuero



1:30 de la tarde de 15 de Noviembre -2015

Estaba esa tarde en Barranquilla, cuando conoc a Bernardo Cuero, su presencia impecable, su tono de voz al hablar hacia que los dems en el recinto se fijaran en l. Su retrato se qued en m. Hoy 8 de julio de 2017, me han manifestado de su vil asesinato, no dude e inmediatamente supe que era aquel Bernardo que de manera magistral y coherente hacia diversas denuncias. Compartamos un trabajo esa tarde del 15 de noviembre de 2015, yo era temporalmente trabajadora de una institucin gubernamental en el tema del desplazamiento forzado y vctimas por el tema de ola invernal en el departamento del Atlntico y Bernardo era el representante ante la Mesa de Unidad de Vctimas a nivel nacional, estbamos all reunidos para un taller que dictara, all compart con otros lderes sobre la situacin de la poltica pblica en relacin con el tema del incumplimiento hacia los recursos de las vctimas.

Lo recuerdo muy bien carismtico, respetuoso, se distingua por su tono pausado, preciso al hablar, me llam la atencin esa tarde que al intervenir expres que era de Malambo, dando su nombre y nmero de cdula sin el menor asomo de timidez. Bernardo era un gran lder que hablaba pausado, con precisin hilvanaba de manera fija las denuncias sobre los grados de corrupcin de los alcaldes, el desprecio en el trato de ciertos funcionarios por las personas vctimas del desplazamiento, las estafas y el engao del Banco Agrario hacia las vctimas, la inoperante contralora regional de ese entonces.

Todos escuchbamos a Bernardo atentos. Su tono tranquilo denunciaba y nos hizo reflexionar sobre el grado de degradacin de funcionarios del estado para atender las necesidades de las vctimas, la corrupcin por parte de la administracin que se da en el departamento del Atlntico. Con sus denuncias tan graves, supe una vez ms como el paramilitarismo esta imbuido en detalle en las salas, oficinas, estanteras de escritorios, el barrio, la calle o quizs en una esquina de la va, no solo del Departamento del Atlntico, sino en el territorio nacional. No olvido a Bernardo Cuero, es un rostro que jams se olvida, su pensamiento crtico qued seguramente en la memoria de cada uno. Recuerdo que al ao siguiente de este encuentro del taller, me enter que le haban hecho un atentado en el mes de julio siguiente a nuestro encuentro.

Ahora en este 2017 de Junio me entero de su vil asesinato. Recuerdo muy bien lo que expres en nuestro encuentro

..mire le digo, es que a m me han amenazado, me van a matar, tengo 3 desplazamientos..

Yo solo atisb a mirarlo y el muy quedo me miro y se sonri

An reposa su rostro en m. No asomaba el miedo y ello no lo olvidar nunca.





Hasta el retorno,

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.