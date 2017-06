Elecciones Reino Unido

May pierde el rdago y debilita su posicin ante el Brexit

El Confidencial

David Cameron perdi el rdago del Brexit y su sucesora ha seguido ahora sus mismos pasos. A Theresa May la partida no le ha salido como esperaba. Adelant de manera voluntaria unos comicios para fortalecer su liderazgo, pero ha salido ms debilitada que nunca ante Bruselas y ante sus propias filas. El Partido Conservador ha sido la fuerza poltica ms votada en las elecciones generales celebradas este jueves en Reino Unido, pero se da ya casi por imposible que consigan la mayora absoluta que tenan en mente hace tan solo dos meses, cuando llegaron a sacar hasta 22 puntos de ventaja a la oposicin laborista.

El lento recuento electoral no finalizar hasta esta tarde, pero la encuesta publicada anoche a pie de urna por la BBC -que les quitaba 12 escaos- no parece que vaya mal encaminada. 'Los tories', que antes de que se convocaran los comicios partan con 330 asientos en Westminster, quedaran lejos de la cifra mgica de 326 que les habra permitido dos cosas clave. Primero, entrar con la cabeza alta a las negociaciones con Bruselas, que empiezan dentro de once das. Segundo, pasar luego sin problemas en la Cmara de los Comunes toda la compleja legislacin para convertir en britnica la normativa comunitaria que a da de hoy siguen aplicando. La libra ha cado en picado.

Sigue el Brexit entonces adelante? Una de las opciones que se planteaba justo ahora hace un ao para parar el temido divorcio era convocar comicios. Pero tanto 'tories' como laboristas (las dos formaciones ms votadas) se presentaban con un manifiesto donde se comprometan a sacar al pas de la UE. Por lo tanto, s, los planes para abandonar el bloque comunitario tras ms de cuatro dcadas de relacin continan.

No obstante, May cuyo cargo incluso ya se ha puesto en duda por parte de George Osborne, el que fuera 'Chancellor tory'- se encuentra ahora en una situacin sumamente compleja. No est en una posicin de exigir ni dentro ni fuera de casa, ni mucho menos de seguir amenazando con mejor no acuerdo que mal acuerdo. Su plan era un Brexit duro" con el Reino Unido fuera de la UE y del mercado nico. Pero una dbil mayora hace todo ms difcil tras estas elecciones, donde el terrorismo ha acaparado la recta final de la campaa.



Cuando adelant los comicios, el objetivo siempre fue una barrida histrica a la oposicin similar a la que logr Margaret Thatcher sobre Michael Foot en 1983, cuando super a los laboristas por 144 asientos. La cifra se antoja ahora imposible. En las filas 'tories' se haba dicho que cualquier nmero que bajara de una ventaja de 50 se considerara un fracaso.

Desde luego que para May supone una derrota personal importante. Este era al fin y al cabo su primer examen con las urnas. Se mud a Downing Street el ao pasado tras la dimisin de Cameron y su intento por legitimizar sin problemas su puesto ha quedado malogrado. En estas elecciones, el gran vencedor, an sin haber superado en escaos al rival, ha sido Jeremy Corbyn. Sus propias filas an siguen perplejas. La mayora de los diputados laboristas nunca llegaron a aceptar a su lder, ni cuando fue elegido por primera vez en 2015 ni cuando volvi a salir con el voto de las bases en 2016, tras la revuelta interna del gabinete organizada por el triunfo del Brexit.

Es muy probable que los 'tories' decidan gobernar en minora y contar para momentos concretos con el apoyo de los unionistas

Esta campaa, sin embargo, le ha ofrecido la plataforma en la que mejor se desenvuelve, encuentros en la calle con la marea 'corbynista' que le dio las riendas de la formacin, una marea formada sobre todo por jvenes a los que les ha prometido acabar con las tasas universitarias. Los laboristas podran ganar ahora 34 asientos respecto a los anteriores comicios.

Por su parte, junto a los 'tories', otro de los grandes perdedores han sido los independentistas escoceses de Nicola Sturgeon. La ministra principal escocesa quiere convocar otro plebiscito de independencia antes de que Reino Unido abandone la UE y estas generales eran el mejor termmetro para valorar el apoyo al norte de la frontera. En los comicios de 2015, el SNP hizo historia al hacerse con 56 de los 59 escaos que corresponden a la regin en Westminster. Pero ahora podran llegar a perder decenas de asientos.

Y por ltimo est el Ukip: alguien se acuerda de Nigel Farage? El partido anti-UE y anti-inmigracin que forz la convocatoria del referndum ha desaparecido del mapa poltico. Sumido en una crisis de liderazgo tras la marcha de Farage, su existencia careca ya de sentido y sus votos se han ido ahora -casi a la par- a conservadores y laboristas.



Qu posibilidades hay de formar gobierno?

La pregunta es: qu posibilidades hay de formar gobierno? La ltima vez que Westminster tuvo un Hung Parliament (Parlamento sin mayoras) fue en 2010, cuando David Cameron tuvo que acudir al apoyo de los Liberal Demcratas. Tras cinco das de duras negociaciones, finalmente se lleg a un acuerdo de coalicin.

En esta ocasin, sin embargo, los de Tim Farron -que con su mensaje pro Europa podran incrementar en seis su nmero de escaos- no estn dispuestos a permitir que May se quedara en el Nmero 10. Primero porque ya aprendieron la leccin y tras gobernar con los 'tories', el electorado les castig soberanamente en 2015 dejndoles solo con 9 asientos. Segundo, porque mientras los conservadores prometen ahora un Brexit duro, los Liberal Demcratas quieren llevar a otro referndum el acuerdo final que se alcance con Bruselas.

Por lo tanto, es muy probable que los 'tories' decidan gobernar en minora y contar para momentos concretos con el apoyo del Partido Unionista Democrtico (DUP), la formacin monrquica y anglicana ms importante de Irlanda del Norte, que esta madrugada ya ha ofrecido pblicamente su mano a May.



En 1974, cuando se acab tambin con "Hung Parliament", el conservador Edward Heath haba ganado por sorpresa cuatro aos antes y decidi convocar elecciones anticipadas para que electorado le diera un mandato firme, exactamente la misma estrategia empleada ahora por May. Pero los britnicos no le escucharon (como no lo han hecho con May) y consigui 297 escaos, frente a los 301 del laborista Harold Wilson. Aun as, Heath se aferr al poder durante cuatro das intentando buscar pactos. Finalmente dimiti y Wilson se traslad a Downing Street. El laborista convoc elecciones ocho meses ms tarde. Consigui mayora absoluta convirtindose as por cuarta vez en primer ministro.

Westminster, sin embargo, no puede permitirse ahora este periodo de inestabilidad. Segn el calendario marcado con Bruselas, se prev que el Reino Unido abandone el bloque para otoo de 2019. El divorcio supone ahora para Londres renegociar, al menos, 759 tratados internacionales. Adems de las negociaciones con la UE, el Gobierno electo deber dibujar sus nuevas relaciones con 168 pases, segn un estudio publicado por 'Financial Times'.

Entre los tratados internacionales sobre la mesa, deber lidiar con 295 acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio, as como 202 textos de regulacin compartida que abarcan desde normativa antimonopolio hasta polticas de intercambio de datos.

El rotativo britnico agrega que tambin requieren atencin 69 acuerdos pesqueros, que establecern el acceso a determinadas aguas y cuotas de capturas, 65 pactos de transporte, en su mayora en relacin a la aviacin, 49 acuerdos aduaneros, 45 en el sector de la energa nuclear y 34 relacionados con la agricultura. "El precedente ms cercano en el que se puede pensar es la suspensin de un pas. Se va a empezar prcticamente de cero. Ser un proceso difcil y repetitivo", seal al 'FT' el exabogado del Gobierno britnico Andrew Hood. En definitiva, un panorama 'perfecto' para un Ejecutivo sin mayoras.





