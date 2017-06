Brexit, terrorismo y ajuste en la campaa britnica

Este jueves en el Reino Unido se celebraron elecciones generales anticipadas. Lo que deba ser un trmite para los conservadores se transform en un profundo debate sobre el modelo de pas.

La campaa electoral britnica se puso ms interesante de lo que cualquier analista poda pensar en sus comienzos. Cuando en abril pasado la actual primera ministra, Theresa May, anunci la convocatoria a elecciones generales anticipadas, nadie poda prever un escenario como el que se present a pocas horas de los comicios.

En ese entonces la estrategia de May era clara: una victoria contundente, con ms de 18 puntos de ventaja, le entregara una mayora slida en la Cmara de los Comunes y hundira las esperanzas del cuestionado lder opositor, Jeremy Corbyn, de construir una alternativa slida a su gobierno conservador. Una vez cerrado el trmite electoral, y refrendado su liderazgo, -Theresa May asumi tras la renuncia de David Cameron, necesita entonces legitimar su cargo en elecciones-, podra encarar su plan de divorcio de la Unin Europea y negociar las clusulas del famoso Brexit con mayor espalda. Sin embargo, varias sorpresas se interpusieron en su proyecto.

En primer lugar, su estrategia frente a los negociadores europeos se vio rpidamente entorpecida por la firmeza con la que stos se opusieron a las pretensiones britnicas. No habr aceleracin del proceso, cuyo comienzo fue fijado para el 19 de junio prximo, ni contemplaciones acerca de lo que el gobierno britnico deber pagar en concepto de obligaciones asumidas con los 27 pases de la Unin Europea (UE): 100.000 millones de euros.

Ante el desafo, la primera ministra, digna representante de los Tories ingleses, redobl la apuesta prometiendo una salida dura de la UE y beneficiosa para los britnicos. Strong and Stable (Duro y estable), se convirti en el lema de la campaa conservadora. Pero esta primer sorpresa comenz a resquebrajar el apoyo seguro con el que contaba antes de comenzarse la campaa.

El segundo punto de inflexin se registr el 16 de mayo pasado, cuando el candidato del Laborismo, Jeremy Corbyn, present su programa electoral. En l, el otrora partido de los trabajadores e intelectuales de la izquierda inglesa, devenido en ejecutor del neoliberalismo de fin de siglo, renov su imagen y volvi a seducir al progresismo britnico.

Nacionalizacin de trenes, agua, correos y energa, impuestazo a los salarios ms altos, proteccin del empleo, garanta de los derechos ciudadanos a los europeos residentes en el pas y aumento al 26% del impuesto a las transacciones financieras, son algunas de sus propuestas. El Laborismo de Corbyn despert el inters de miles de britnicos, y especialmente de los sectores ms jvenes y contrarios al Brexit, con una campaa antiajuste que parece haber dado en el blanco.

El tercer cambio en el escenario poltico del Reino Unido lleg con los atentados de Manchester y Londres de las ltimas semanas. En ambos casos, los dos principales candidatos intentaron acumular consensos a partir de enrostrar al otro sus pecados frente a la crisis terrorista. Y esto a pesar de haber vivido la dcada con la menor cantidad de actos de este tipo en la historia reciente del pas.

May denunci cierta simpata de su oponente hacia grupos como Hamas o Hezbollah, por unas declaraciones que Corbyn haba pronunciado en otro sitio y tiempo. El opositor pidi que el gobierno haga pblico un informe confeccionado por el gobierno desde principios de 2016, que revela la financiacin que reciben los grupos jihadistas en el Reino Unido, y que complicara a uno de los principales socios internacionales de los conservadores, la monarqua saudita. Asimismo, Corbyn culp a la primera ministra de acompaar los recortes de presupuesto que sacaron de las calles a 20 mil policas armados, los mismos que los medios convirtieron en hroes tras su intervencin en los ataques del sbado en la capital.

Ese es, en efecto, el hilo conductor de la campaa laborista: anular los efectos de los siete aos de ajuste conservador sobre la sociedad, principal causa, segn ellos, del voto favorable a la salida de la UE.

En octubre de 2010, el gobierno britnico anunci un ajuste fiscal que redujo en 130.000 millones de dlares el gasto estatal y elimin medio milln de puestos de trabajo en el sector pblico. En 2011 los estatales protagonizaron la ms grande huelga de la historia del sector en el Reino Unido. Aprovechando la ola austericida que se cerna sobre toda Europa tras la crisis financiera de 2008, los sectores ms nacionalistas en ese entonces lograron sumar consensos en contra de los culpables: la UE y los migrantes. En 2013 el entonces primer ministro David Cameron impuso el mayor ajuste fiscal de la historia del Reino Unido. Disminuidos los subsidios sociales, los destinados a los hogares de bajos recursos, reformadas las prestaciones sociales pblicas, Londres decidi al mismo tiempo alivianar en un 5% la presin fiscal sobre los salarios ms altos. En 2015 otros 37.000 millones de euros fueron arrancados del gasto social.

As y todo, May sigue siendo la gran favorita para estas elecciones. Si bien las encuestas marcan la prdida de unos 15 puntos respecto a abril, la ventaja promedio que los diarios britnicos muestran a horas de los comicios sigue dando por ganadores a los conservadores con una ventaja de entre tres y cinco puntos. Para el laborismo, obligar a May a un gobierno de minora y la prdida de representantes en el legislativo, ya podra considerarse una victoria, frente a las perspectivas de hace unos meses.





Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.