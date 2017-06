El proceso a los saharauis del grupo Gdeim Izik o las sombras de Marruecos

Escribo desde el Tribunal de Sale en Rabat (Marruecos) donde hemos podido entrar despus de un fuerte control, de requisarnos telfonos y evitar cualquier comunicacin al mundo. Tampoco se permite pasar agua. Un clsico. En las puertas, las familias de los presos saharauis, han venido de lejos. Mucha prensa y tensin acumulada en la rabia de no ver a los tuyos en siete largos aos, en la rabia de la manipulacin y la mentira.

No estamos ante un juicio ordinario, sino delante de un juicio poltico que ha empaado la luz idlica y tan artificial que Marruecos haba construido sobre su imagen internacional de transicin democrtica. Una trama prefabricada y maquillada de legalidad para minar, un poco ms, la causa del pueblo saharaui. Marruecos, con su dirigencia corrupta y su miedo a perder el control despus de varios avisos venidos de Bruselas, es muy consciente de que deba magnificar el trato hacia su opinin pblica, hasta tal punto que este juicio dura casi 7 largos aos. Ese prolongamiento forzado pretende debilitar al movimiento saharaui y ejemplificar ante movilizaciones semejantes. La libertad de expresin, la informacin, asociacin y manifestacin brillan por su ausencia. La sombra de Marruecos es larga y se prolonga al mundo, con coaccin, contrainformacin e intolerancia, por supuesto, con sus cmplices, tambin en Europa. Lo hemos vivido quienes fuimos miembros del Parlamento Europeo, con el caso de Aminetou Haidar, con nuestra lucha para excluir de los acuerdos bilaterales con la Unin Europea al Sahara Occidental, en cuyos debates, el Reino desplegaba su diplomacia feroz a coaptar a los eurodiputados que se dejaban y a presionar a sus gobiernos. A nosotros, a las y los que defendemos la causa del pueblo saharaui, no nos engaaron nunca, con su manto de arrogancia.

Cundo empez?

Las condiciones de intensa discriminacin social, econmica, poltica y cultural que asolaban el Sahara Occidental, ocupado ilegalmente por Marruecos, son tan terribles que en 2010 se form el campamento de la dignidad, Gdeim Izik, que fueron abatidos con violencia. Son numerosas las denuncias internacionales sobre el abuso, la violencia y la tortura. Pero Marruecos es impune a todo. O era. Hasta este juicio que ha llenado de sombras la imagen que el propio Rey se molest en agrandar y que vena a decir que Marruecos es una democracia. Falso, como hoy hemos comprobado en esta audicin.

Cmo pas?

En aquel desahucio de Estado contra la protesta, mueren 11 policas y 2 activistas saharauis. 25 personas son detenidas sin pruebas, acusadas de asesinar a los policas. Ah empieza su calvario, pues simplemente luchaban por tener igualdad y que sus derechos y libertades fuesen respetadas. Pero son detenidas, se le presentan prueban infundadas, aparecen vdeos falsos, se les tortura, se traslada a Marruecos y hasta son juzgadas, como civiles, por un tribunal militar. Antes las crticas internacionales, el enjuiciamiento militar se anula y pasan ser juzgados por la jurisdiccin civil. Mientras, la causa ya ha dado la vuelta al mundo. Y las sombras crecen.

Dnde?

Los presos polticos fueron detenidos en El Aiuun. Pero al ser detenidos, los defensores saharauis son deportados a Marruecos. S, deportados. El Sahara Occidental es reconocido como un territorio no autnomo bajo la supervisin del Comit Especial de Descolonizacin de la ONU. Abandonado por Espaa, la potencia colonizadora, Marruecos lo ocupa ilegalmente, lucrndose de sus recursos, de su tierra, de su mar y aire. Destierra al legtimo dueo a ser exiliado en su propia tierra, y tambin en el desierto. Por eso, el traslado de los presos desde el Sahara Occidental para Marruecos, se hace de forma extraterritorial y por tanto ilegalmente.

Por qu es una farsa judicial?

Desde el minuto cero, desde la detencin hasta el paso por la va militar hasta la civil, el proceso es un conglomerado de irregularidades y vulneracin de los derechos fundamentales, sin equidad ni transparencia ni equidad. Los presos fueron imputados con pruebas falsas y confesiones obtenidas con tortura hacindoles firmar hojas en blanco, arrodillados con esposas durante horas, pisoteados. Ahora aparecen testigos que antes no existan y que no son capaces ni de identificar el campamento. El Comit contra la Tortura de Naciones Unidas as lo reconoce en el caso del preso Asfari en noviembre de 2016, condenando a Marruecos. La falta de garantas, la incomunicacin de los presos, la falta de fundamentos y pruebas hacen que la sombra de la debilidad judicial de una reforma que es cofinanciada por la UE, haga sumar ms crticas y denuncias internacionales.

La defensa de los presos, despus de aos de impedimentos, renuncia y hoy aparecen los abogados de oficio. Las dos abogadas francesas Olfa Ouled e Ingrid Metton fueron violentamente expulsadas de la audiencia el pasado 17 de mayo, despus de que el da anterior comunicasen al Juez que abandonaban la defensa de los presos saharauis, al considerar un montaje todo el proceso judicial.

Manipulacin y arbitrariedad estatal desde el principio al fin de un juicio contra los 24 presos que no cumple la legalidad internacional, ni por la causa, ni por el lugar, ni por el respeto de las garantas y derechos, ni por ser transparente. A quienes estbamos hoy all, igual que a otros antes, se nos ha dejado entrar por darle un halo de tul en la corte. La causa de Gdeim Izik ha dado luz a la causa de la lucha del pueblo saharaui por su libre determinacin y contra la ocupacin ilegal. Saben que no estn solos. Clamamos por su liberacin desde la poltica, las organizaciones solidarias, de derechos humanos, desde los Intergrupos de diversas naciones y el Intergrupo Paz para el Pueblo Saharaui del Parlamento Europeo.





Ana Miranda, Portavoz en el Parlamento Europeo del BNG, que forma parte de la Alianza Libre Europea. Observadora internacional en los juicios de Gdeim Izik.

http://blogs.publico.es/otrasm iradas/9108/el-proceso-a-los- saharauis-del-grupo-gdeim- iziz-o-las-sombras-de-marrueco s/