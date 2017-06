En el da mundial de los ocanos pongamos el acento en algo que nos implica a todos. Eliminar la basura marina

El alcance, dispersin y destino de las basuras marinas en nuestro planeta, especialmente de macro y microplsticos, y los efectos sobre los ocanos y mares es una cuestin que est despertando la preocupacin del movimiento ecologista desde hace aos, pero desde hace muy poco tiempo en el conjunto de las instituciones. Acercndonos ms a nuestro da a da, su presencia, adems de ser extremadamente daina y grave para los ecosistemas marinos, afecta especialmente a nuestra salud. El estudio ms riguroso realizado sobre el tema calcula que cerca de ocho millones de toneladas de plsticos van a parar a los ocanos cada ao. Especialmente problemticos son los microplsticos, trmino con el que se identifican las partculas de plstico con un tamao inferior a 5 mm de dimetro. El problema ha sido ya detectado y tratado por los Convenios Internacionales para la proteccin del medio marino y esta semana, en la Conferencia Internacional sobre los Ocanos que se celebra en Nueva York, auspiciada por Naciones Unidas ser uno de los temas claramente emergentes . El descubrimiento de como los microplsticos ya han llegado a nuestros platos ha despertado las alarmas a pesar de que llevamos ya muchos aos oyendo hablar de autnticas islas de plstico flotando en los ocanos.

Marco poltico y legal en Espaa . La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de proteccin del medio marino, establece que se deber desarrollar una estrategia marina para cada una de las cinco demarcaciones en las que se ha zonificado el medio marino espaol. Las Estrategias se traducen en una serie de objetivos e indicadores a conseguir para lo cual, las estrategias de concretan en tareas. El principal objetivo es conseguir el Buen Estado Ambiental y la adecuada proteccin de las aguas de su correspondiente demarcacin marina a ms tardar en el ao 2020. Durante los ltimos seis aos, desde la aprobacin de la Ley de proteccin del medio marino y siguiendo con lo establecido en la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (Directiva 2008/S6/CE), se han constituido y puesto en marcha tanto la Comisin Interministerial de Estrategias Marinas como los Comits de Seguimiento de las estrategias marinas.

En 2014 el Ministerio anunci la finalizacin de la propuesta de Programas de seguimiento de las estrategias marinas, y en 2015 se dise la propuesta del Programas de Medidas. Los Programas de Medidas se han articulado alrededor de nueve temticas. Quizs la ms novedosa es la relacionada con las basuras marinas .

Qu es lo que dice el Gobierno que hace?: En abril de 2016 finalizaba el periodo de consulta pblica de la Propuesta de programas de Medidas de las Estrategias marinas, ltima fase de las Estrategias Marinas. En este momento se est elaborando el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) de las Estrategias Marinas y se trabaja, desde 2013, en el seguimiento rutinario de basuras marinas en playas y, ms actualmente, en el seguimiento de basuras marinas flotantes y en fondos marinos, as como de microplsticos en playas, aguas superficiales y sedimentos marinos. Adems, se recopila y pone en valor la informacin disponible sobre abundancia, peso y naturaleza de basuras marinas retiradas de las costas por la accin del voluntariado, conocida como Ciencia Ciudadana, como informacin complementaria de las bases de datos y como ejemplo de implicacin ciudadana. Esto ltimo es cierto, pero sin embargo, no podemos pensar que esta es la respuesta poltica de un gobierno responsable.

Qu se est planteando por nuestra parte? En este tema, igual que en muchos otros temas ambientales, Es mejor, y ms barato, no contaminar que tener que limpiar. Dado que el 40% del plstico producido en Europa se destina a la produccin de envases, la introduccin de sistemas de depsito y retorno de envases (SDDR) es una medida imprescindible cuya eficacia esta adems demostrada. Este sistema de gestin de residuos, especifico en este caso para determinados envases, asocia un valor a cada envase para que este sea devuelto por el consumidor, incentivando as su reciclaje o reutilizacin. Se trata de un sistema compatible y complementario a los actuales sistemas integrados de gestin (SIG), puesto que seguirn existiendo envases que no estn incluidos en el Sistema de Deposito, Devolucin y Retorno de Envases (SDDR), como por ejemplo los envases de productos lcteos, latas de conservas, etc etc. Segn un estudio econmico reciente, la implantacin del SDDR en Espaa, adems de triplicar los ndices de recogida selectiva de envases (del 35% al 90%), no costara ms a los fabricantes y envasadores y compensara con 535 millones anuales a los comerciantes.

Estamos concentrando nuestra propuesta en dos cuestiones: Instar al gobierno de Espaa a elaborar un Plan Director sobre prevencin de la basura marina que identifique donde y cul es el origen de la misma, y los diferentes tipos y as determinar las mejores estrategias para su prevencin, estableciendo medidas consensuadas y coordinadas entre los diversos mbitos competenciales; estatal, autonmico y local

Impulsar la puesta en marcha de sistemas complementarios al actual SIG Como el sistema de depsito y devolucin y retorno de envases (SDDR) que hoy est ya vigente en ms de 40 pases y regiones del mundo (entre ellos los ms avanzados econmica, social y medioambientalmente) que mejoren los muy limitados resultados que el actual modelo SIG presenta y que hagan posible realmente la reutilizacin y el reciclaje, al mismo tiempo que evitan la contaminacin y la suciedad en nuestro entorno, muy especialmente en el mar, donde los envases contaminan de manera grave e irreversible.

En fin, aportes para un debate sobre una poltica integral sobre el medio marino, ms all de los marcos actuales Feliz da de los Ocanos.

Fernando Fernndez. rea de Sostenibilidad. Podemos.

Fuente: http://blogs.publico.es/mundo-rural/2017/06/08/en-el-dia-mundial-de-los-oceanos-pongamos-el-acento-en-algo-que-nos-implica-a-todos-eliminar-la-basura-marina/