Cundo va a aceptar la izquierda israel que la ocupacin se inici en el 48 y no en el 67?

Slo cuando la izquierda israel acepte que la ocupacin comenz en 1948 -y sigue siendo una herida abierta para los palestinos podrn realmente rabes y judos dejar de ser enemigos.

Una de las caractersticas negativas de izquierda israel es cmo denomina al rgimen militar de Cisjordania y la Franja de Gaza: la ocupacin. Incluso acusa a los palestinos que afirman que no hay diferencia entre Petah Tikva y Ariel de ser como la derecha, porque eso es lo que afirma la derecha israel. Sin embargo, para la mayora palestinos, esta exagerada y orwelliana chchara acerca de la ocupacin difumina la verdadera vergenza de Israel y el esqueleto enterrado profundamente en el armario: la ocupacin brutal y criminal de 1948.

La limpieza tnica y la expropiacin masiva de tierras y luego la ocupacin de esa tierra, son la madre de todas las desgracias, incluso si los israeles se niegan a reconocerlo como tal en pblico, e incluso si tratan forzadamente de hacer caso omiso de lo que la mayora de los rabes estn diciendo. Con la designacin de la ocupacin del 67 como la ocupacin, los israeles pretenden, entre otras cosas, tanto oscurecer como evitar cualquier compromiso con la Nakba. La mayora de la supuesta izquierda israel se compone realmente de quienes niegan la Nakba.

Una de las afirmaciones ms gastadas utilizadas para evitar referirse a los crmenes del 48 como una ocupacin, es que la Nakba o la Guerra de Independencia -para usar la lavada expresin sionista- eran necesarias para el proyecto nacional de establecer un Estado para el pueblo judo despus de la Segunda Guerra Mundial.

Otra pretensin, presentada en su mayora por la derecha israel, es que los palestinos rechazaron el plan de particin de la ONU de 1947. Esta afirmacin siempre me ha parecido vaca de cualquier fundamento o lgica bsica y por lo tanto no vale la pena abordar. Vamos a ver si los que apoyan esta afirmacin estn de acuerdo en compartir sus hogares y tierras con personas que han llegado del extranjero para despojarlos y luego podemos hablar de ello.

Un proyecto nacional?

El argumento de que era necesario establecer un Estado a expensas de la poblacin nativa, que justifican debido a la persecucin sufrida por los ocupantes, es pattica en el mejor de los casos. Muchas buenas personas ya han hablado de la cnica explotacin del sionismo de la memoria de las vctimas del Holocausto. Pero para los odos de los palestinos, estas autojustificaciones junto con la exagerada verborragia sobre la ocupacin, como si no hubiera ningn otro desastre que dej una herida abierta, suena ms que pattico.

Estas declaraciones estn destinadas a difuminar la responsabilidad de los israeles por esos hechos de sangre. Es importante para los corazones sangrantes de los sionistas izquierdistas que proclaman que los rabes y los judos no necesitan ser enemigos, escuchar y entender a los palestinos cun traumtico es todava lo ocurrido en el 48 - y cunto impacta hasta hoy- incluso para la tercera generacin despus de la Nakba.

No es slo la dispora de millones de refugiados de la Nakba cuya mayora vive en condiciones precarias en los campamentos. Es tambin la falta de reconocimiento de la injusticia ms grande jams hecha al pueblo palestino. Cuando t no reconoces tu responsabilidad directa de la catstrofe de otro, cmo se puede esperar que vivan contigo en paz o crea en tus consignas de convivencia?

Vivir en el pasado

Por lejos, son demasiados los israeles que tratan de eximirse de los reclamos de los palestinos del no reconocimiento de los hechos del 48, que sigue siendo una herida abierta, y se sienten a gusto predicando a los palestinos que deben dejar de lado el pasado. Y este discurso viene de las personas que se conducen con el regreso a la tierra de sus antepasados ​​de hace miles de aos. La hipocresa no tiene lmites.

Miles de israeles asisten a una manifestacin de la izquierda pidiendo una solucin de dos estados para el conflicto palestino-israel, Plaza Rabin en Tel Aviv, 27 de mayo de 2017. (Flash90)

Ignorar y olvidar el pasado es otra caracterstica negativa de la izquierda israel. Los israeles hacen uso constantemente de su derecho bblico sobre Palestina y continuamente recuerdan al mundo su persecucin en el pasado, as que son precisamente los izquierdistas de quienes se habra esperado que comprendan la insistencia de los palestinos en recordar los crmenes de su pasado. Especialmente cuando esas mismas personas perseguidas son los que causaron estas injusticias.

Mientras no se encuentre una solucin al sufrimiento de los palestinos -que todava est en curso con el consecuente sufrimiento- la Nakba nunca va a desaparecer del discurso palestino. Los rabes todava estn siendo expulsados ​​de sus hogares para entregrselos a los colonos y no slo ms all de la Lnea Verde (vase, por ejemplo, Umm al-Hiran y cmo las ciudades mixtas estn siendo judaizadas).

La triste verdad es que el reconocimiento de la Nakba requiere el reconocimiento de la ocupacin original de 1948 y los israeles tienen miedo de enfrentarse a ello. Pueden gritar consignas de paz eternamente, pero en tanto en cuanto se ignoran los derechos de los refugiados de 1948 a regresar a su tierra a expensas de los colonos en Ein Hod, por ejemplo, esas palabras no tienen sentido.

Quieres colaborar con los palestinos como iguales? Quieres insistir en que te niegas a verlos como enemigos? Quieres fortalecer los valores reales de la izquierda? Entonces comienza a repetir: la ocupacin lleva 69 aos, no 50. Cuando ms israeles se unan en torno a esta lnea de pensamiento y dejen de negar la Nakba, tal vez entonces ms y ms palestinos comenzarn a negarse a verlos como enemigos.

Este artculo fue originalmente publicado en hebreo en Local Call.

Fuente: https://972mag.com/when-will-the-israeli-left-accept-the-occupation-started-in-48-not-67/127911/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.