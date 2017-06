Rechazo rotundo a asesinato de Bernardo Cuero Bravo y de todos los lderes y lideresas de Colombia

Hacemos un llamado por la vida!

Colombia, 8 de Junio de 2017: Desde la campaa Paz Completa enviamos un mensaje de solidaridad a la familia de Bernardo, quien se desempeaba como Fiscal Nacional de la Asociacin Nacional de Afrocolombianos Desplazados AFRODES y fue asesinado en las ltimas horas. A su hermana Erlendy Cuero Bravo quien hace parte de la campaa le manifestamos todo nuestro apoyo, y al resto de familiares de lderes asesinados les decimos, no estn [email protected] Quienes abajo firmamos hacemos un llamado a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional para manifestarnos en defensa de la vida, necesitamos unirnos y expresar la mayor solidaridad con quienes ya no estn, sus familias y con quienes nos quedamos luchando por una paz con justicia social y an no tenemos garantas.Exigimos a las autoridades que se haga justicia en todos los casos, que hasta el momento son ms de 40 en lo corrido del ao y que se tomen medidas efectivas para evitar todo tipo de agresiones. No estamos [email protected] a aceptar ni una perdida ms, todas las vidas son valiosas.Por parte de la sociedad civil continuaremos en defensa de los derechos humanos y crearemos estrategias de visibilizacin, acompaamiento y denuncia. Son tiempos de paz y siempre hemos exigido garantas y respeto a quienes aportan en la construccin de un mejor pas.En defensa permanente de la vida.Campaa Por Una Paz CompletaFirman:ABC PazAgencia de Desarrollo Local de Nario ADEL NarioAsamblea Provincial del Oriente AntioqueoAsociacin de Fundaciones PetrolerasAsociacin de Mujeres del Oriente AMORBoyapazCasa de la MujerComisiones Ciudadanas de Reconciliacin y Paz Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Puerto Rondn, Saravena, Tame.Comisiones Ciudadanas de Reconciliacin y Paz UrabComisiones Juveniles de Reconciliacin y Paz Dpto AraucaCorporacin Aguachica Modelo de PazCorporacin de Sobrevivientes de Minas Antipersona en Colombia -CSOMIANCOLCorporacin Humanas ColombiaCorporacin Nuevo ArcoIrisCorporacin ReiniciarFundacin TrenzaGrupo de Investigacin KavilandoHuipazMujeres Narienses por la PazMujeres Por la PazPaz A La CallePensamiento y Accin Social PASProdepazPrograma de Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona CosteraPrograma Desarrollo y Paz del Cesar PDPCesarPrograma de Desarrollo y Paz CIERDEPAZ Sur del ChocPrograma Desarrollo y Paz del Bajo MagdalenaPrograma de Desarrollo y Paz de los Montes de MaraPrograma de Desarrollo y Paz del Magdalena CentroPrograma de Desarrollo y Paz del Magdalena MedioPrograma Puentes Para La PazPunto de encuentro por la Paz y la DemocraciaRedCaquetPazRed Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz - RedprodepazRed Universitaria por la Paz Nodo CentroRed Poltico Artstica de Mujeres JvenesRodeemos el DilogoRuta Pacfica de las Mujeres VallenPazViva la CiudadanaPersonasngela Mara Robledo- Representante a la cmara por Bogot- Partido Alianza VerdeBlanca Valle Zapata SocilogaCarlos Velandia Gestor de PazLuis Alberto Rubiano Pastor ProtestanteMiriam Criado - Corporacin goraRamiro Serna EconomistaVctor de Currea - Lugo Profesor Universidad Nacional