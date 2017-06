Israel apoya a Arabia Saud en la confrontacin con Catar

El presidente Donald Trump y el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, de Arabia Saud, en Riad (20 mayo 2017). El apoyo de Trump a la alianza antiiran liderada por los saudes puede haber alentado la medida impulsada por Arabia Saud de aislar a Catar. (Foto Shealah Creaighead)

Las autoridades israeles han respaldado jubilosamente la posicin de Arabia Saud y de los Emiratos rabes Unidos (EAU) en su creciente confrontacin con Catar, lo que constituye el reconocimiento ms pblico realizado hasta ahora de la profunda alianza existente entre ciertos Estados del Golfo y Tel Aviv alrededor de su comn enemistad hacia Irn.

Mientras tanto, van apareciendo diversas pruebas de la estrecha cooperacin entre los EAU y un importante grupo de presin de Israel con objeto de presionar a Catar por su apoyo a la organizacin de la resistencia palestina Hamas.

El lunes, Arabia Saud y varios de sus Estados satlites, incluidos los EAU Y Bahrin, rompieron relaciones diplomticas con Catar e impusieron un bloqueo que cortaba todas las vas terrestres, martimas y areas con el pas.

Los medios de comunicacin regionales informaron de que las estanteras de los supermercados en Catar, que nicamente tiene fronteras terrestres con Arabia Saud, se haban vaciado velozmente porque sus habitantes teman que un cierre prolongado pudiera provocar escasez de alimentos.

Para justificar su decisin, Arabia Saud ha acusado a Doha de graves violaciones, por ejemplo, de estar apoyando a varios grupos sectarios y terroristas que quieren desestabilizar la regin, incluyendo entre ellos a los Hermanos Musulmanes, el Estado Islmico, tambin conocido como ISIS, y al-Qaida.

La oportunidad de Israel

Las autoridades israeles no anduvieron nada remisas a la hora de ofrecer su apoyo a Arabia Saud.

Se dibuja una nueva lnea en la arena del Oriente Medio, proclamaba en Twitter Michel Oren, viceministro israel para Asuntos Diplomticos. Ya no se trata de Israel contra los rabes sino de Israel y los rabes contra el terrorismo financiado por Catar.

El ministro de Defensa israel Avigdor Lieberman declar que la crisis ofreca una oportunidad para la cooperacin entre Israel y ciertos Estados del Golfo.

Est claro para todos, incluso en los pases rabes, que el verdadero peligro para toda la regin es el terrorismo, afirm Lieberman. Aadi que el bloque liderado por los saudes haba cortado vnculos con Catar no a causa de Israel, no a causa de los judos, no a causa del sionismo, sino ms bien por el miedo al terrorismo.

Chagai Tzuriel, un alto oficial del ministerio de Inteligencia de Israel, dijo a The Times of Israel que Catar era un grano en el culo para los otros Estados rabes sunnes aliados de Israel.

El exministro de Defensa israel Moshe Yaalon tambin manifest su apoyo a la coalicin sectaria liderada por los saudes. Los pases rabes sunnes, aparte de Catar, estn en gran medida en el mismo barco que nosotros, ya que todos consideramos que un Irn nuclear representa la amenaza nmero uno para todos, dijo en una ceremonia en la que conmemoraban el 50 aniversario de la ocupacin militar por Israel de Cisjordania, la Franja de Gaza y los Altos del Goln sirios.

El martes, Arabia Saud prosigui la escalada suspendiendo la licencia de vuelo de Qatar Airways y ordenando a sus bancos que vendieran la moneda catar.

Quin apoya el terrorismo?

Aunque Arabia Saud no ofreci pruebas de sus cargos contra Catar, las acusaciones son muy fuertes teniendo en cuenta que proceden de un rgimen que ha sido una de las mayores fuentes de financiacin de los llamados grupos yihadistas, algo que se remonta a varias dcadas atrs.

Al igual que Arabia Saud, Catar ha sido tambin acusado de financiar o permitir que el dinero fluyera hacia el ISIS y grupos afiliados de al-Qaida en Siria.

Pero Israel no ha tenido nunca problemas con los grupos vinculados a al-Qaida, e incluso al ISIS, en Siria, le han ofrecido diversos tipos de cooperacin y apoyo material.

Por tanto, la fuente de la ira saud debe estar en otra parte. Junto con Arabia Saud, Qatar lleva aos formando parte de una contrarrevolucin que trata de frustrar o revertir los denominados levantamientos de la Primavera rabe.

Catar estaba participando tambin en la guerra dirigida por los saudes contra el Yemen, antes de que le echaran a patadas de la coalicin esta semana.

Los dos aos de la campaa saud de bombardeos sobre Yemen han matado a miles de civiles y abocado a la hambruna al empobrecido pas.

Pero a Catar se le ha encontrado a menudo apostando por caballos distintos de los saudes: Doha apoy a los Hermanos Musulmanes en Egipto, mientras que Riad apoya al rgimen de Abdul Fatah al-Sisi, el general que dirigi el golpe militar de 2013 que derroc en El Cairo al presidente electo de la Hermandad Musulmana, Morsi.

Estas diferencias llevaban aos agriando las relaciones entre Catar y Arabia Saud.

Pero puede que ahora Arabia Saud se haya sentido envalentonada para actuar, despus de que el presidente de EEUU Donald Trump, durante su visita a Riad del mes pasado, ofreciera plenos apoyos para reforzar una alianza antiiran con los saudes al frente.

Atacando a Hamas e Irn

Catar ha continuado acogiendo a los dirigentes del grupo de la resistencia palestina Hamas, habiendo estado sometido a presiones para que procediera a expulsarlos; las afirmaciones de los medios israeles de que Catar haba echado a dos de esos lderes no han sido confirmadas.

Pero la mayor diferencia parece radicar en que Catar no estaba dispuesta a suscribir la alianza saud-israel contra Irn.

Un acuerdo del mes de abril en el que al parecer Catar pag alrededor de 700 millones de dlares de rescate para liberar a varios miembros de su familia real secuestrados por un grupo afiliado a Irn en Iraq, encoleriz a las autoridades de otros Estados del Golfo.

Segn The Financial Times, Catar habra pagado tambin un rescate de 300 millones de dlares a varios grupos vinculados con al-Qaida en Siria.

Tambin en abril, Catar levant una autoimpuesta prohibicin a desarrollar un importante campo martimo de gas natural que comparte con Irn, lo que requerira de la cooperacin entre los dos pases, segn el peridico Haaretz de Tel Aviv.

Las cosas estaban en un momento crtico durante los das de la visita de Trump y su cumbre con los dirigentes regionales.

La agencia nacional de noticias de Catar public unos comentarios atribuidos al emir del pas, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, diciendo que Irn es una potencia islmica y regional que no puede ignorarse y afirmando que no es prudente enfrentarse a ellos.

Al parecer, Tamim dijo tambin que las relaciones de su pas con Israel eran buenas. Catar ha negado de plano esas declaraciones, afirmando que la pgina web de la agencia de noticias y sus cuentas en las redes sociales haban sido hackeadas.

Pero la red de Al Jazeera, que tiene su sede en Catar, ha referido que esos falsos comentarios han servido para disparar la crisis, acusando a Arabia Saud y a sus aliados de utilizarlos como pretexto para actuar contra Catar.

Abrazo a Israel de los Emiratos rabes Unidos

Otro de esos factores desencadenantes es la estrecha relacin existente entre los EAU e Israel.

Correos hackeados publicados por The Intercept revelan la coordinacin existente entre el embajador de los EAU en Washington, Yusef Al-Otaiba, y el think tank neoconservador proisrael Foundation for Defense of Democracies.

Los correos revelan un notable nivel de cooperacin por canales extraoficiales entre los EAU y el think tank, que est financiado por el multimillonario Sheldon Adelson, un estrecho aliado del primer ministro israel Benjamin Netanyahu, segn The Intercept.

Los intercambios de correos incluan las quejas del grupo de presin israel por el apoyo de Catar a los terroristas de Hamas.

La agenda de una reunin entre dirigentes del grupo de presin israel y el embajador emirat Al-Otaiba fijada para este mes incluye entre otros las siguientes cuestiones: Apoyo de Catar a islamistas radicales, incluido Hamas, Papel desestabilizador de Catar en Egipto, Siria, Libia y el Golfo y Papel de la red Al Jazeera.

Tambin se inclua un punto sobre las vas para reducir los avances de la influencia catar al albergar una importante base area de EEUU.

Otro de los puntos en la agenda es: Sanciones polticas, econmicas y de seguridad.

Esta agenda es una prueba de que la Foundation for Defense of Democracies un actor clave en la propaganda antipalestina de Israel- estaba preparndose para entregar en Washington un mensaje anticatar procedente de Riad y de los EAU.

Papel de Estados Unidos

Los documentos filtrados revelan que el bloque liderado por los saudes est preocupado por la influencia conseguida por Catar al albergar la enorme base area estadounidense de al-Udeid.

Precisamente por esta razn, EEUU, la potencia imperial global, no tiene inters en una disputa entre unos Estados a los que considera sus vasallos.

El secretario de Estado Rex Tillerson destac la importancia de los lazos estadounidenses con todos los Estados implicados y se ofreci a mediar, instando a los gobernantes feudales a permanecer unidos.

El ejrcito estadounidense elogi a Catar por su duradero compromiso con la seguridad regional y afirm no tener planes para cambiar nuestra postura hacia Catar.

Catar ha valorado estos mensajes como seales del firme apoyo de EEUU, aunque, como siempre, Trump se dio prisa en poner todo rpidamente en duda.

Durante mi reciente viaje a Oriente Medio afirm que ya no se puede seguir financiando la Ideologa Radical. Los dirigentes sealaron a Catar: mire ah!, tuiteaba Trump el martes, pareciendo endosar directamente la campaa dirigida por los saudes contra Doha.

Es estupendo ver que la visita a Arabia Saud, con el rey y 50 pases, est ya dando frutos, aadi. Dijeron que aplicaran mano dura a la financiacin del extremismo y todas las referencias sealaban a Catar.

Quiz sea este el principio del fin del horror del terrorismo, afirm el presidente. Lo ms probable es que Trump est derramando gasolina sobre una reunin que ya est en llamas.

Un objetivo que siempre ha tenido Israel ha sido el de dividir a las potencias rabes y lanzarlas unas contra otras, dejad que se maten entre ellos, que se desangren, como dice la doctrina oficial israel sobre Siria.

Suceda lo que suceda a continuacin, Israel proseguir sacando beneficios del caos y de unas divisiones que slo sirven para fortalecer sus planes.







Al Abunimah es cofundador de The Electronic Intifada y autor de The Battle for Justice in Palestine, publicado por Haymarket Books. Tambin ha escrito One Country: A Bold-Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse .

