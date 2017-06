Resea de La crcel identitaria. Dietario de Jerusaln, de Eugenio Garca Gascn. Libros de K.O.

"El titular expresa la enfermedad de ese sionismo para llegar a su destino manifiesto, la ocupacin de Palestina"

Eugenio Garca Gascn, corresponsal de Pblico y residente desde hace ms de 15 aos en Jerusaln, traza en este dietario desde finales del ao 2007, todo el ao 2008 y unas pocas fechas posteriores, un cmulo de noticias puntuales, datos y comentarios que forman un caleidoscopio de la sociedad israel y palestina, continuamente aplastada y resistiendo la ocupacin, del judasmo e islamismo, ambos penetrados por el integrismo y fundamentalismo.

Cuando leemos peridicamente noticias sobre un nuevo asentamiento, un asesinato o tal o cual suceso, poco a poco se nos olvidan y nos escandalizamos ante una nueva injusticia. El dietario, plenamente vigente independientemente del periodo escogido, nos sirve para pasar de puntos inconexos de nuestros recuerdos a una lnea continua de la poltica israel ya sea gestionada por un laborista como fue Peres, que promovi las colonias tras la conquista de 1967, o por el discpulo de Sharon (el de Sabra y Chatila y otras barbaridades), el jefe del Likud, Netanyahu, porque desgraciadamente refleja una estrategia de la ocupacin sionista sobre los palestinos.

Lo primero que destaca Garca Gascn, como buen periodista, es que hay que constatar los hechos y no dejarse arrastrar por los discursos. La situacin de la Palestina ocupada es, quiz, la ms documentada. Los diplomticos que estn all y los funcionarios internacionales constatan continuamente la disparidad de los hechos y la propaganda de los discursos y como las palabras se retuercen para intentar camuflar la verdad y as, engaar. Pero todos ellos, la comunidad internacional es cmplice de la ocupacin de un grupo mesinico, los sionistas, que funcionan por su deseo de ocupar toda Palestina y ms all, el convencimiento de poderlo hacer, independientemente del sufrimiento ajeno, porque consideran que esa es su misin en la tierra, su destino vital. Y los palestinos (o los rabes) no existen. La enseanza desde nios y el periodo del servicio militar crea una insensibilidad hacia los otros, los palestinos, a los que consideran okupas de `su tierra y de los que hay que deshacerse.

El autor repasa los hechos del plan de expulsin al hilo de la independencia, ya desvelados por algunos historiadores israeles en contra de los mitos propagandsticos; o el dudoso origen geogrfico de los colonos askenazis y la naturaleza originaria de los palestinos; el racismo y apartheid en las leyes y costumbres de este Israel de supremacistas judos. Porque todo gira alrededor de tu pertenencia o alejamiento de la judeidad, no de la ciudadana. Y su deriva, la discriminacin legal y la consecuencia, la ocupacin: derribo de casas, expulsin, expropiacin; violencia de los colonos; Muro, check point; asesinatos; presos,.. Pero con historias con nombres, lugares y fechas concretos, humanizando a las personas que sufren, por lo que el autor punta el plan estratgico sionista de borrar la identidad y al pueblo palestino.

La eleccin del ttulo, la crcel identitaria, expresa la enfermedad de ese sionismo que con tal de llegar a su destino manifiesto, la ocupacin de Palestina para hacer un territorio slo para judos (creyentes o no), entra en una locura colectiva, en la que todo vale, los palestinos no existen como humanos y estn cosificados, en el que el derecho internacional o los derechos humanos estn relegados, no tienen vigencia si contradicen, y todos sabemos que es as, menos ellos, ese plan que eso s, hay que hacerlo lo ms posible de forma homeoptica para no romper el silencio sangrante de una ocupacin que cada ao avanza un poco ms.

Tambin, desvela las miserias de los palestinos. Como, el slvese quien pueda, ha creado una dualidad moral. Y como tambin, hay crceles identitarias en muchos de ellos.

En todo caso, el libro merece ser ledo y retener algunos hechos narrados en l, porque son -aunque se refieran a un periodo tan breve-, un hilo que nos hace comprender el pasado, el presente y por donde se quiere trazar el futuro, si no lo impedimos y si tanto israeles, como palestinos, mucho ms unos que otros, no consiguen romper esas crceles mentales.





