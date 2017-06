Red Municipalista contra la Deuda Ilegtima y los Recortes

Un paso adelante

CADTM

La Red Municipalista contra la Deuda Ilegtima y los Recortes se ampla al mbito autonmico. Lo anunci la diputada de Podemos en el Parlamento andaluz, Carmen Lizrraga, en rueda de prensa al inicio del II Encuentro de la Red, que ha reunido en Cdiz a ms de 150 participantes en representacin de 77 municipios de todo el estado espaol los das 2, 3 y 4 de junio. En el arranque de las jornadas tuvo lugar un taller para miembros de grupos parlamentarios y diputados autonmicos en el que participaron representantes de las Cortes de Andaluca, Navarra, Baleares, Extremadura y Galicia y al trmino del cual decidieron que nos veremos de nuevo despus del verano con ms frecuencia y coordinadamente.

La lucha contra la deuda ilegtima a nivel municipal, autonmico y estatal est en el ADN del frente. El Manifiesto de Oviedo, germen de la red y firmado por ms de mil cargos electos entre regidora/es, concejala/es, diputada/os y eurodiputada/os, al que se sumaron activistas de movimientos sociales y personalidades internacionales, ya se comprometa a apoyar la constitucin de un frente formado por los municipios, las CC AA y las nacionalidades del estado espaol que cuestione la deuda ilegtima y que trabaje para su anulacin. El paso dado en Cdiz viene a confirmarlo.

Trece municipios y dos Parlamentos autonmicos de la red aprueban mociones por la remunicipalizacin

En las ltimas semanas, 13 municipios de la red (Xixn, Laviana, Torres de la Alameda, Morn de la Frontera, Getxo, Vilassar de Mar, Santa Coloma de Gramanet, Loeches, Valdemoro, Amurrio, Jerez, Petrer y Leioa) han aprobado mociones en sus respectivos ayuntamientos contra las Disposiciones Adicionales que impiden la remunicipalizacin de servicios en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el ministro de Hacienda, Cristbal Montoro. A los municipios se han sumado una mocin en el mismo sentido del Parlamento de Navarra y una Proposicin No de Ley de las Cortes de Aragn.

Eric Toussaint, portavoz internacional del Comit para la Abolicin de las Deudas Ilegtimas (CADTM), presente en el Encuentro, ha considerado fundamental lograr concretar una etapa a nivel de las Comunidades Autnomas (CCAA). Si el frente se queda a nivel municipal y no logra convencer a las CCAA, tanto a nivel de partidos como de movimientos sociales, estaremos en un impasse rpidamente. En cuanto a resultados, si no hay capacidad de enfrentarse al Gobierno Central, no habr solucin.

En la misma lnea, el concejal de Economa y Hacienda de Madrid, Carlos Snchez Mato, en rueda de prensa ha manifestado la necesidad de trabajar de forma unida y coordinada. Esto, o lo arreglamos entre todas y todos, o no tenemos ninguna posibilidad de vencer.

Mato, que record el camino recorrido de las revueltas en las plazas a las instituciones en los ltimos dos aos, afirm que no da igual que en Cdiz gobierne Tefila Martnez (PP) que Kichi (Por Cdiz S Se Puede), o que en Madrid gobierne Carmena en vez de Esperanza Aguirre.

Donde gobernamos tenemos que superar el marco legal. Madrid est dando una batalla, bendita batalla, contra Montoro. Claro que hay que darla. Y la vamos a ganar. Porque su legislacin injusta carece incluso de argumentos para imponernos este absurdo.

Por su parte, Eric Toussaint, destac la importancia de esa Red, que es indita tanto en el Estado espaol, como a nivel internacional. Y apunt que el desafo es lograr la alquimia de juntar movimientos sociales y cargos electos, teniendo en cuenta que muchos de los cargos electos provienen de los movimientos sociales dejando un vaco en las calles. Otro de los retos que seal es lograr, como frente, cambiar la correlacin de fuerzas con el Gobierno. No es lo mismo ser Ayuntamiento en Madrid enfrentndose a Montoro que en municipios pequeos amenazados de intervencin como Puerto Real o Cdiz. De ah la necesidad de un frente solidario.

En el acto pblico inaugural, Ftima Pontones, concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Real, municipio atenazado por la deuda, denunci la perversin de un sistema que a la institucin no le deja contratar a nadie pero s licitar y privatizar el servicio y dese que con los actos de desobediencia, la ciudadana haga presin. Tambin critic los crditos ICO por convertir deuda comercial en deuda financiera y la obligacin de pagar en prioridad a los bancos gracias al artculo 135 que han cambiado en la Constitucin.

Mara Rozas, concejala de Hacienda de Santiago de Compostela, critic la ley Montoro que se preocupa de dar seguridad a los inversores pero no parece preocuparse de las 26.000 personas en riesgo de pobreza en la ciudad. Es nuestra responsabilidad plantarles cara, concluy.

Auditora ciudadana de la deuda en Cdiz

Ha habido ms noticias en el inicio de este II Encuentro de Cdiz, que sigue al celebrado en Oviedo el pasado mes de noviembre de 2016. El alcalde gaditano, Jos Mara Gonzlez Kichi, anunci el inicio de la auditora ciudadana de la deuda de Cdiz en septiembre. Entre sus finalidades, estn la transparencia con el dinero pblico. Cuando hay luz y taqugrafos, hay menos espacio para el despilfarro, ha dicho. Y ha mostrado su confianza en que el aprendizaje colectivo es fundamental para no repetir los errores del pasado. Cabe recordar que, como ocurri en muchos municipios, Cdiz recibi crditos en 2013 al 5,95 % de inters, mientras los bancos que otorgaban ese crdito reciban prstamos del Banco Central Europeo (BCE) al 0,25 %.

Defensor de la participacin de la ciudadana, el regidor de Cdiz, dio una nueva muestra de su estrecha relacin con sus vecinos. Abandon antes de tiempo el acto inaugural del Encuentro para participar en el encierro en el colegio de sus hijos para defender la educacin pblica.

Jrme Duval es miembro del CADTM, Comit para la abolicin de las deudas ilegtimas (www.cadtm.org) y de la PACD, la Plataforma de Auditora Ciudadana de la Deuda en el Estado espaol (http://auditoriaciudadana.net/). Es autor junto con Ftima Martn del libro Construccin europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016 y es tambin coautor del libro La Deuda o la vida, (Icaria, 2011), libro colectivo coordinado por Damien Millet y Eric Toussaint, que ha recibido el Premio al libro poltico en la Feria del libro poltico en Lieja, Blgica, en 2011.

Ftima Martn es periodista, miembro del CADTM y de la PACD del Estado espaol. Es coautora, junto con Jrme Duval, del libro Construccin europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016. Actualmente est desarrollando el peridico onlineFemeninoRural.com.

Fuente: http://www.cadtm.org/La-Red-Municipalista-contra-la,14906