Espaa, el pas de la UE donde ms han crecido los gases invernadero desde 1990

La Vanguardia

Trmica de Endesa en el municipio corus de As Pontes (Lavandeira jr / EFE)

Espaa es el pas de la Unin Europea que ms ha incrementado sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y el 2015, segn un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Estas emisiones, que son responsables del calentamiento de la atmsfera, proceden de la quema de combustibles fsiles en plantas de produccin de electricidad as como en la gran industria y otros focos diseminados por el territorio (transporte, residencial, agricultura, residuos).

En trminos absolutos, Espaa es el pas comunitario que ms ha aumentado sus gases calientes en los ltimos 25 aos. En el 2015 arroj a la atmsfera 47,8 millones de toneladas de CO 2 equivalentes ms que en 1990. Le siguen, en este ranking, Portugal (con un aumento de 9,3 millones de toneladas de CO 2 ), Irlanda (3,8 millones), Chipre (2,8) y Austria (0,046). Solamente estos cinco pases en la UE han aumentado sus gases, mientras que las otras 23 naciones los han atajado. Espaa absorbe el 75% de la suma de los aumentos de estos cinco pases. En el otro extremo, Alemania (que ha registrado una disminucin de 348,9 millones de toneladas de C0 2 ) y Reino Unido (-290 millones), presentan los mejores resultados. En trminos relativos, las emisiones en Espaa crecieron un 16,6% desde 1990, un porcentaje slo superado por Chipre (50%).

EMISIONES CO2 (Josep Ramos)

Espaa se comporta como un pas en desarrollo; se limita a justificar que ha cambiado la tendencia; pero an no ha puesto las bases de un cambio estructural del modelo energtico, dice Laura Martn, directora de la Fundacin Renovables. Al principio, el protocolo de Kioto no fue tomado en serio y no se plantearon estrategias de reduccin de emisiones; y, ms tarde, no se aprovech la crisis econmica para transformar el sistema productivo, aade.

Cada por la crisis a partir del 2008

Las emisiones de CO 2 han sufrido en Espaa una notable cada a partir del 2008, debido a la crisis y a la menor actividad econmica. Alcanzaron su nivel ms bajo en 2013 (323 millones de toneladas de CO 2 ), pero volvieron a subir en los dos aos siguientes (324 millones de tn de CO 2 en 2014 y y 336 millones en el 2015).

El resultado es que en el 2015 se dio un repunte del 3,5% de estos gases (respecto al ao anterior), lo que la Agencia Europea de Medio Ambiente atribuye al mayor uso del carbn para producir electricidad y al incremento del disel para transporte por carretera, principalmente. En el 2015, el carbn vino a suplir la falta de reservas de agua en los embalses. En Espaa, por trminos generales, si bajan la reservas hidrulicas, suben el uso del carbn, dice Heikki Willstedt, responsable de polticas energticas y cambio climtico de la Asociacin Empresarial Elica.

Las elctricas y el carbn

A las compaas elctricas les resulta ms a cuenta usar el carbn para producir electricidad que el gas (que tiene menos emisiones), porque es barato y porque los derechos de emisin que debe pagar tienen un bajsimo precio (entre 5 y 7 euros por tonelada de CO 2 ). Es necesario que la futura ley de Cambio Climtico y Transicin Energtica ponga un precio disuasorio a las emisiones de carbono, un suelo de 30 euros la tonelada, como han hecho otros pases, dice Willstedt.

Espaa, en el 2015, redujo adems la participacin de las renovables. Llevamos ya cinco aos de parn en renovables, sin ningn avance en movilidad elctrica o polticas sustantivas para el sector del transporte y la movilidad, dice Laura Martn. En el 2015, adems, aument la intensidad energtica. Producimos lo mismo utilizando ms energa.