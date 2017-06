Apstoles del NO a la obsolescencia radiactiva

Donal Trump y Adrew Cuomo son hermanos en el desastre nuclear

Reader Supported News

Donald Trump y el gobernador del estado de Nueva York Andrew Cuomo han unido fuerzas para destruir nuestra economa y el medioambiente.

Mientras Trump est en una guerra global contra el clima, Cuomo reclama un rescate de mbito nacional para mantener en funcionamiento los reactores nucleares que han fallado hasta que se fundan o estallen como pas en Fukushima.

Ambos, Trump y Cuomo, son los apstoles del NO a la obsolescencia radiactiva.

El tratado mundial por el clima que Trump quiere romper ha sido ratificado por todos los pases del mundo excepto Siria y Nicaragua (que pide condiciones ms rigurosas).

Trump est universalizando el legado estadounidense de violacin de 800 tratados con pueblos originarios. Como sucede con los miembros de estos pueblos indgenas, los pases del mundo jams volvern a creer en nosotros.

Trump ha hecho trizas nuestra posicin en el mundo; Angela Merkel (la CEO de la cuarta economa mundial) describi a Estados Unidos como un socio comercial en el que no se puede confiar, y China (la segunda economa) busca asociarse directamente con la Unin Europea.

Mientras Trump sabotea el dlar, le vemos culpar a los musulmanes, comunistas, inmigrantes y personas de piel morena de nuestra creciente crisis econmica.

La cua que Trump ha puesto entre Estados Unidos y Alemania es un sueo hecho realidad para la petro-mafia de Putin.

Como lo es su ataque contra la ciencia climtica mientras conduce nuestro futuro tecnolgico hacia el Rey CONG*, el obsoleto monstruo de un fracasado siglo XX.

El odio de Trump por las tecnologas basadas en la energa que nos brinda el Sol la luz diurna, el viento, las mareas, las olas, el calor retenido por el agua de los mares, el calor almacenado por la Tierra, etc. aleja a Estados Unidos de la transicin que es la mayor fuente de empleos de la historia humana.

En medio de todo esto, Trump tuitea su amor por la energa nuclear.

Le acompaa en esto el supuestamente liberal gobernador del estado de Nueva York Andrew Cuomo.

Cuomo quiere que los contribuyentes de Nueva York desembolsen 7.600 millones de dlares que se incluiran en la tarifa del suministro de electricidad para mantener las obsoletas centrales nucleares situadas fuera de la ciudad que podran fundirse o explotar en poco tiempo.

El aumento de la tarifa elctrica obligara a los neoyorquinos que vivieran lejos por ejemplo, en Long Island de aquellas centrales no competitivas a soportar sus prdidas aunque no reciban ni un solo kilovatio generado en ellas.

En parte debido a un arreglo diseado por el padre de Cuomo Mario, Long Island sufre todava por los 7.000 millones de dlares dilapidados en el difunto reactor de Shoreham.

Ninguno de los cuatro reactores en las afueras de Nueva York que Cuomo (h) pretende rescatar es capaz de competir con las nuevas tecnologas renovables la elica y la solar, que crean muchos ms puestos de trabajo.

La planta Buffalo Billion, de Tesla, que fabricar placas solares, crear 500 empleos permanentes en el noroeste de Nueva York, adems de unos 1.400 indirectos. Diez fbricas similares aseguraran unos 5.000 empleos directos el doble de lo que haran las cuatro perdidosas centrales nucleares de Cuomo ms otros miles de empleos indirectos en la generacin de las ms econmicas energas limpias.

Mientras Alemania, Suiza, Costa Rica, Islandia, Dinamarca, Corea del Sur y otros pases se dirigen hacia un futuro totalmente posnuclear, China est invirtiendo 360.000 millones de dlares en las energas renovables, e India ha emprendido el mismo camino.

En Estados Unidos, Trump arremete contra este tipo de inversin, al mismo tiempo que, en Nueva York, Cuomo rescata unas tullidas centrales nucleares.

Las ltimas cuatro centrales nucleares estadounidenses actualmente en construccin (en Georgia y South Carolina) han provocado la quiebra de Westinghouse, probablemente tambin la de Toshiba, y pronto podran ser canceladas.

La prdida de la licencia de funcionamiento de 99 reactores en Estados Unidos hace que todas ellas se tambaleen al borde de una catstrofe econmica y ecolgica.

Pero el rescate de Cuomo en Nueva York es un modelo diseado para que los propietarios de las centrales nucleares puedan apropiarse de miles de millones de dlares del contribuyente con el fin de mantenerlas en funcionamiento.

Cuomo dice que cerrar dos centrales nucleares en Indian Point, cerca de la ciudad de Nueva York, pero al estilo Trump contina pretendiendo ddivas del erario pblico.

Ningn reactor comercial cuenta con seguro a favor de terceros; por lo tanto, la prxima fusin accidental de un ncleo de reactor o explosin puede llevarnos a todos a la quiebra, y ninguno de los industriales compinches de Trump/Cuomo se hara responsable.

El rescate de Cuomo ser llevado a los tribunales. Lo ilegales desafos de Trump son incontables. Juntos, estos hermanos en el desastre nuclear son los ltimos luditas nucleares.

* CONG, acrnimo de Coal, Oil, Nukes and Gas carbn, petrleo, energa nuclear y gas natural. (N. del T.)

Harvey Wasserman es autor de l libro Solartopia! Our Green-powered Earth , que est en www.solartopia.org junto con el libro History of the United States. El libro The Strip & Flip Disaster of Americas Stolen Elections, escrito por Harvey y Bob Fitrakis, est en www.freepress.org.

Fuente: http://readersupportednews.org/opinion2/277-75/44014-focus-donald-trump-a-andrew-cuomo-are-brothers-in-reactor-disaster

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y Rebelin como fuente de la misma.