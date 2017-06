Republica Centroafricana

Dos aos como mdico personal de uno de los terroristas ms buscados del mundo

The Guardian

Cuando Aubin Kotto-Kpenze entra en un restaurante de Bangui, capital de la Repblica Centroafricana, no queda claro si el escolta armado que lo acompaa est all para protegerlo a l, o a los otros comensales. Despus de todo, Kotto-Kpenze, de 47 aos, pas dos aos junto a uno de los terroristas ms buscados del mundo, el lder del Ejrcito de Resistencia del Seor, Joseph Kony.

Secuestrado para trabajar como mdico personal de este seor de la guerra ugands, Kotto-Kpenze logr escapar en 2009. Hoy, tiene una ambiciosa misin: atrapar a Kony.

Mi objetivo es perseguir a Joseph Kony y a su gente, cuenta cuando nos encontramos. Queremos que sean atrapados. Queremos que sean juzgados, aade.

En los 30 aos que lleva al frente del Ejrcito de Resistencia del Seor (LRA, por sus siglas en ingls), Kony ha sido responsable de la muerte de ms de 100.000 personas. Ms de 20.000 nias y nios han sido forzados a ser soldados y esclavos sexuales. Dos millones de personas han sido desplazadas. En la primera mitad de 2016, el grupo secuestr a 500 civiles en tres pases diferentes.

Kony huy de Uganda hace aos y se cree que est escondido junto a otros cien hombres en la Repblica Centroafricana. Kotto-Kpenze sabe que encontrarlo no ser tarea fcil.

El 6 de marzo de 2008, los soldados de Kony entraron a la farmacia donde trabajaba Kotto-Kpenze en Obo, en el extremo sureste de la Repblica Centroafricana. Secuestraron al personal y robaron todo lo que haba en la farmacia.

Uno de los soldados, al ver a Kotto-Kpenze con delantal blanco, lo confundi con un mdico y le dijo a los otros que no le hicieran dao. Cuando llegaron al campo del LRA, Kotto-Kpenze fue llevado ante Kony.

En ese primer encuentro, Kony le asegur que nadie le hara dao mientras estuviera junto al lder del LRA. Pero cuando Kotto-Kpenze dud ante la pregunta de si aceptaba ser su mdico personal, el tono de Kony cambi: Aqu es sumisin o muerte, le aclar.

Los siguientes meses, gracias a sus conocimientos sobre medicamentos, Kotto-Kpenze se fue ganando de a poco la confianza de Kony y sus hombres. Yo haca todo como si fuera uno de ellos, seala. Incluso bajo la lluvia, cuando estaba agotado, siempre intentaba demostrarles que poda con todo, que les era leal.

Una noche, Kotto-Kpenze se encontr solo por primera vez desde su captura. Pens: quiz hoy es el da en que Dios quiere que escape. As que aprovech la oportunidad y hu.

Despus de tres das en la selva, finalmente lleg a un pueblo. La gente al principio tuvo miedo al verlo armado, con la barba crecida y la ropa militar hecha jirones, pero luego lo llevaron a la base militar de Sudn del Sur, a 25 kilmetros de distancia.

"T eres del LRA"

Kotto-Kpenze fue entregado a las fuerzas ugandesas que tenan vigilado a Kony. Saban de m, que yo era el mdico de Kony, que era cercano a l, dice. Queran usarlo para atrapar a Kony. Ante el temor de ser recapturado, Kotto-Kpenze se neg a ayudarlos. Les dije que no. Yo all no vuelvo.

Unas semanas ms tarde, Kotto-Kpenze estaba de regreso en la Repblica Centroafricana, donde sufri una crisis nerviosa. La emocin de ver de nuevo a mi familiaqued como en estado postraumtico, relata. Los siguientes meses estuvo con tratamiento en una unidad psiquitrica.

Cuando regres, haba perdido a mis esposas, afirma, explicando que una haba muerto y la otra se haba marchado. Perd mi personalidad, mi credibilidad frente a algunas personas y perd a mis hijos, porque ya no puedo cuidarlos como lo haca antes".

Incluso hoy, hay personas que an me sealan. T eres del LRA. T te comas a la gente en la selva, t mataste personas, me dicen.

Decidido a apoyar a otros supervivientes, en 2010 Kotto-Kpenze cre la Asociacin de Vctimas del LRA. Ha contabilizado ms de 1.600 vctimas en la Repblica Centroafricana, y es una estimacin a la baja. Seguramente hay muchsimas ms.

Kotto-Kpenze ha recogido testimonios de vctimas para la Corte Penal Internacional de La Haya. En 2005 el tribunal emiti rdenes de captura para los lderes del LRA por crmenes de lesa humanidad. En diciembre de 2016, en la Corte Penal Internacional, comenz el juicio contra el antiguo comandante del LRA, Dominic Ongwen, acusado de asesinatos, torturas, violaciones y de someter a personas a esclavitud sexual.

Pero Kotto-Kpenze se siente frustrado cuando piensa que sus esfuerzos han dado pocos frutos. El que tiene que actuar es el Gobierno de la Repblica Centroafricana, asegura. Nosotros queremos esto, pero parece que el Gobierno no.

Lewis Mudge, investigador de Human Rights Watch en Bangui, explica: El poder judicial en la Repblica Centroafricana est muy limitado en su capacidad de ir tras los sospechosos del LRA.

Mudge dice que el derrocamiento del Gobierno en 2013 destruy lo que quedaba en pie del dbil sistema legal del pas. Desde entonces, slo ha habido dos sesiones penales en todo el pas, una en 2015 y otra en 2016. Las dos se realizaron con mucha ayuda internacional. Mudge aade que no sabe de ninguna acusacin pendiente en ningn tribunal de la Repblica Centroafricana contra sospechosos del LRA.

Incluso contabilizar las vctimas es una tarea extremadamente difcil, especialmente en una regin anrquica como es el sureste de la Repblica Centroafricana, dice Mathias Barthlemy Morouba, presidente del Observatorio Centroafricano por los Derechos Humanos y abogado de las vctimas del LRA. Los jueces no pueden trabajar all. A las fuerzas de paz las matan. El Ejrcito no llega, afirma.

Kotto-Kpenze se niega a rendirse. Planea formas de identificar a las vctimas en todo el pas y obtener pruebas de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el LRA desde 2008 hasta hoy.

Hay un destello de esperanza: un tribunal penal especial, establecido en 2015 para investigar crmenes de guerra y de lesa humanidad cometidos desde 2003 en la Repblica Centroafricana. Mudge dice que este tribunal ser un socio necesario de la Corte Penal Internacional: Es una buena oportunidad para juzgar crmenes graves, romper el crculo de impunidad y ayudar a fortalecer el sistema judicial en general.

Kotto-Kpenze sabe que la bsqueda de justicia para las vctimas ser un proceso arduo. Pero, dice, eso es lo que me motiva. Por eso siento que hay que atrapar a Kony.

Traducido por Luca Balducci

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/antiguo-medico-personal-Kony-convertir_0_649885924.html