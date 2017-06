Trump y su poltica repugnante

Subrayamos que los Estados que apoyan al terrorismo, arriesgan a convertirse en vctimas del mal que promueven, afirm el presidente de los Estados Unidos como nica opinin frente a los atentados terroristas sufridos por Irn el pasado mircoles 7 de junio.Ataques que tuvieron como objetivo dos smbolos del pas persa: un emblema poltico como es la sede del Parlamento Mayles en el centro de Tehern, la capital iran y el Mausoleo del Iman Jomeini al sur de Tehern, referente histrico y religioso. Actos de terror que causaron la muerte de 17 personas y heridas a un medio centenar. Las palabras del presidente estadounidense lo retratan como el personaje que es: un ser dotado de escasa inteligencia, de nula diplomacia y sobre todo expresa el tipo de poltica que desprecia a los pueblos con la nula solidaridad y humanidad frente a hechos que afectan a su sociedad.Las expresiones de Trump, segn declaraciones dadas a conocer por el canciller iran, Mohamed Yavad Zarif causaron honda indignacin es repugnante en momentos que los iranes enfrentan el terror apoyad por los clientes de Estados Unidos Adjetivo que sintetiza la poltica exterior estadounidense cuando se trata de demostrar la profunda hostilidad frente a las muestras de soberana y dignidad que ha demostrado irn frente a las agresiones del propio Estados Unidos o los clientes de este como lo seala Zarif. Clientes, aliados, tteres, herramientas del imperialismo en oriente medio como es el caso de la entidad sionista y la Casa al Saud, que con sus ideologas terroristas: sionismo y wahabismo llevan a cabo las polticas dictadas por Washington para esa zona del mundo.Resulta a todas luces, despreciable, aborrecible, y detestable las expresiones del gobierno estadounidense, como tambin la conducta de su poder legislativo, el cual en momentos que Irn sufra lo atentados que cegaron la vida de 17 de sus ciudadanos, el Senado norteamericano con 92 votos a favor y 7 en contra votaba por ampliar las sanciones contra la repblica islmica de irn y que contempla la imposicin de sanciones contra personas que estn relacionadas con el programa de misiles de irn, como tambin contra todo aquel que se relacione con este programa en materias militares o comerciales.Medidas sancionatorias que tambin se aplicaran contra el cuerpo de Guardianes de la revolucin islmica de irn con relacin a embargo de armas. Una votacin igual de repugnante, oportunista y despreciable donde los 7 votos en contra no fueron por razones de oposicin a las medidas coercitivas, sino que buscaba el aplazamiento de la votacin. La nica voz disonante en este coro execrable fue la del ex precandidato demcrata a la presidencia por los demcratas , Bernie Sanders quien opin que no era un buen momento para extender las sanciones contra irn, sugiriendo aplazar la sesin en solidaridad con las vctimas de los atentados en Tehern "Seamos conscientes que hoy en da el pueblo de Irn sufri un terrorfico ataque terrorista en su capital, Tehern, en el que murieron 12 personas y muchas ms resultaron heridas" sostuvo Sanders ante sus colegas. La conciencia y la dignidad no son concepto que apliquen a la poltica estadounidense.Las palabras de Trump, no slo son ofensivas para el pueblo de Irn, que ha demostrado su profunda vocacin de paz en una regin como Oriente Medio sacudida por guerras de agresin y crimen, justamente promovidas por aquellos que como Estados Unidos hipcritamente sealan a otros como responsables. Gobiernos estadounidenses sin distincin entre republicanos y demcratas, que junto a sus agencias de inteligencia y aliados como Francia y Gran Bretaa junto a sus clientes menores como la entidad sionista, Arabia Saud y gran parte de las Monarquas Ribereas del Golfo Prsico han unido sus esfuerzos en guerras de agresin y atropellos contra los pueblos de Palestina, Siria, El Lbano, Irak, Yemen, Bahrin, Afganistn entre otros. Las declaraciones de Trump, indudablemente, son tambin humillantes para la dignidad del ser humano, para la posibilidad de buscar caminos de entendimiento entre los pases. Son insultantes para el trabajo de las organizaciones internacionales como la ONU pero, sobre todo, son ofensivas para la inteligencia humana.Si la lgica de la manifestacin intelectual del multimillonario devenido presidente de Estados Unidos efectivamente se concreta, es decir aquellos que apoyan el terrorismo arriesgan a convertirse en vctimas del mal que promueven debemos esperar entonces, atentados sean estos los primeros o repetitivos - contra las capitales, ciudades, residencias presidenciales, palacios reales, parlamentos y smbolos polticos, militares y econmicos de pases como Estados Unidos, Inglaterra, Blgica, Francia, Italia, Espaa, Alemania, Arabia Saud, la entidad sionista, Jordania, Emiratos rabes Unidos, Bahrin, Kuwait entre otros. Pases cuyos gobiernos de democracia representativa y monarquas han sido los apoyos en la creacin, desarrollo y accin de grupos terroristas como Daesh, Fath al Sham, Ahrar al Sham y otros cientos de movimientos y bandas que operan en el Magreb, Oriente Medio y Asia Central. Si existe alguien que efectivamente ha financiado el terrorismo y lo han promocionado en virtud de sus intereses hegemnico es estados Unidos y sus socios. Hay que atenerse entonces, Sr. Trump, a los efectos derivados de esa poltica nefasta.Las expresiones de Donald Trump, no slo reflejan un tipo de poltica indecente y fuera de toda norma humanitaria, sino que une a lo repugnante la escasa inteligencia y una inmoralidad que debe ser ampliamente rechazada por los pases del mundo y sus organizaciones polticas. El atentado criminal en Tehern es la expresin del proyecto criminal dado a conocer por Washington en su visita a sus socios y clientes en Oriente Medio: Arabia saud y la entidad sionista. Estos recibieron las rdenes de actuar contra Irn directamente de la presidencia estadounidense, de su secretaria de estado y su cartera de guerra. No hubo intermediarios a fines de mayo cuando Trump estuvo en Riad y Tel Aviv. La orden fue atacar a Irn usando para ello a las herramientas de terror con que el Sionismo y el Wahabismo cuentan: las bandas de fanticos takfir.La Repblica Islmica de Irn se levantar de este atentado con la misma fuerza que ha mostrado en su milenaria historia. Sus dirigentes lo han dicho: este es un atentado que se inscribe dentro de la poltica de hostilidad de Washington y sus aliados sionistas y wahabitas contra la revolucin islmica. En ese marco, se han detectado otros planes desestabilizadores, que han sido frustrados. Esto no fue el primer plan terrorista; durante los ltimos dos aos se han neutralizado ms de 100 actos terroristas revel a la prensa el Ministro de Inteligencia de Irn, Seyed Mahmud Alavi. El alto funcionario del gobierno iran tambin seal frente a las afirmaciones de Trump emitidas con relacin al atentado y su nula solidaridad con el pueblo de Irn que al imperialismo mundial, encabezado por Washington, no le importa el derecho a la vida del ser humano. Ellos instrumentalizan los asuntos como los derechos humanos, la lucha contra el terrorismo y la masacre masiva, aprovechan este tipo de conceptos para satisfacer sus propios intereses nacionales. No les importa los derechos humanos, ni el derecho del ser humano y el derecho a la vidaLos atentados contra Irn no generaron luces solidarias en occidente con la bandera de la nacin persa en la Torre de Londres, en el Sidney Opera House, la Puerta de Brandenburgo o la Torre Eiffel. No salieron carteles con inscripciones afirmando Je Suis Tehern mostrando con ello esta visin poltica y comunicacional de occidente de una doble moral, un doble rasero respecto a que ciertos hechos merecen el repudio y la atencin mundial y otros simplemente se dejan pasar como condicin natural de lo que es el mundo. Eso es tan despreciable como las declaraciones injuriosas de Donald Trump. Sobre todo porque no ha sido Irn el patrocinador de Daesh u otros grupos vinculados a la ideologa takfir. No ha sido Irn el que agrede a Siria, Libia, Irak, Bahrein o Yemen. No es Irn quien ataca a la poblacin indefensa de palestina, construye asentamientos con colonos extremistas en suelo palestino. No construye muros que segregan, ni establece check points limitando el desplazamiento en los territorios ocupados de Palestina. Irn no enva portaviones ni despliega sistema de misiles en Asia, la frontera con Rusia o planea y ejecuta Golpes de Estado en Latinoamrica, Asia, frica o Europa.Los atentados en Irn no afectarn la seguridad de esta nacin y menos an su estabilidad. Para Bahram Qasemi, portavoz de la cancillera iran las acciones terroristas del pasado mircoles 7 de junio en Tehern carecen de cualquier valor operativo y militar. Todo esto se debe a que los enemigos de Irn no pueden soportar la seguridad, la estabilidad y la democracia reinante en nuestro pas. La Repblica Islmica de Irn siempre y en todo momento ha tratado desde su origen y raz el terrorismo en la regin pues considera que la expansin de esta lacra pone en peligro todo mundo. El terrorismo tiene sus orgenes en focos determinados y busca un solo objetivo: socavar la libertad, la humanidad y la democraciaIrn es consciente que su lucha contra los enemigos de la revolucin se libra tambin fuera de sus fronteras. Y, esa certeza es la prueba que el apoyo de la Repblica Islmica de Irn a la lucha del pueblo sirio, el de Irak, su amistad y lucha conjunta con los miembros del Eje de la Resistencia se mantendr a pesar de sanciones y amenazas. La clara poltica interna y de apoyo externo iran permite avizorar, que frente a los crmenes de la triada sangrienta conformada por Estados Unidos, Israel y Arabia Saud, se erige un muro de dignidad pero tambin de podero militar dispuesto a dar dura batalla contra los intentos hegemnicos de aquellos que han apoyado efectivamente el terrorismo en la regin y que ms temprano que tarde soportaran, con todas su consecuencias, ese terror en sus propias ciudades.La torpeza, escasa inteligencia y sobre todo la poltica repugnante de Trump y sus socios tendr efectos devastadores para sus sociedades. Esto, porque sus hijos putativo giraran sus armas y bombas contra aquellos que los han mecido desde la cuna, les ensearon a andar y los han soltado por el mundo como fieras asesinas.