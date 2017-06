Encuentro de cinco Premios Nobel de la Paz

No hay paz si hay guerra, pobreza, marginacin, xenofobia, hambre, falta de educacin...

Tiempo Argentino

La ciudad de Rosario fue testigo de un encuentro sin precedentes. Entre el jueves y el sbado, cinco premios Nobel de la Paz participaron de diferentes actividades para reflexionar sobre los conflictos que atraviesa el planeta y de los que Argentina no est exenta: violencia de gnero, violencia urbana, pobreza, marginalidad, exclusin y problemas ambientales, entre otros. Los protagonistas fueron el argentino Adolfo Prez Esquivel, la guatemalteca Rigoberta Mench, la iran Shirin Ebadi, el costarricense Oscar Arias Snchez y el polaco Lech Wałęsa, quienes ayer pronunciaron emocionantes discursos frente al Monumento a la Bandera en el acto de clausura del evento ante una multitud y el acompaamiento de artistas como Len Gieco, Juan Carlos Baglietto, Jairo, Patricia Sosa, Peteco Carabajal, Hilda Lizarazu y Ral Porchetto.



"Se preguntarn el por qu de Voy por la Paz (como se denomin al encuentro) en Argentina si ac no hay conflicto armado, asociando que si no hay guerra, entonces hay paz. Pero debo advertir que cuando hay pobreza, marginacin, xenofobia, hambre, falta de educacin, falta de inclusin, es falta de paz. Tenemos que recuperar la sensibilidad. No podemos acostumbrarnos a esto". Con estas palabras el anfitrin y presidente de la Fundacin para la Democracia Internacional, Guillermo Whpei, dio inicio el jueves pasado a una conferencia de prensa en la sede de la institucin.



Venezuela acapar gran parte de las intervenciones de ese da. Por un lado, Prez Esquivel, galardonado en 1980 por su encendida defensa de los DD HH durante la ltima dictadura cvico-militar en Argentina, y la guatemalteca Mench, premiada en 1992 por su activismo indgena, defendieron la "democracia bolivariana" y "la libre determinacin de los pueblos" que estara en jaque por "la intervencin de los Estados Unidos". Y, segn advirti el argentino, Venezuela es vctima de "la infiltracin permanente de grupos parapoliciales y paramilitares de Colombia". Ambos coincidieron en que el sucesor de Hugo Chvez, Nicols Maduro, sufre uno de los denominados "golpes blandos" que hicieron mella en Honduras, Paraguay y Brasil.



El dos veces presidente de Costa Rica, Arias, piensa diferente: "A veces el gobernante consciente o inconscientemente le hace mucho dao a su pueblo. Ese fue el caso, lamentablemente, de Chvez", asegur el creador en la dcada del '80 del Plan Arias al que adhirieron todos los mandatarios centroamericanos en pos de la paz en la regin, por lo que fue distinguido en 1987.



Walesa y Ebadi prefirieron poner paos fros al tema Venezuela. "Cuando yo hice la revolucin tenamos ms de un milln de soldados rusos apuntndonos. Si no hubiramos negociado, nos habran aniquilado. Cuando la idea es terminar con el otro, todos perdemos", dijo el polaco, al recordar viejas pocas de la Unin Sovitica en las que combati al comunismo con su Sindicato Solidaridad y lleg al poder de su pas en 1990, siete aos despus de haberse convertido en Nobel.



Las disertaciones continuaron el viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario donde se llevaron adelante cinco paneles: Educacin para la paz; Transparencia, democracia y paz; Memoria paz y perdn; El rol de la mujer en la construccin de paz; y Trabajo, democracia y paz.



"Hemos vivido guerras sucias, que no son nuestras y pagamos con nuestro dolor y sufrimiento", sostuvo Mench, quien no guarda un atisbo de rencor a pesar de que su padre muriera prendido fuego tras tomar la Embajada de Espaa en Guatemala, y su madre y hermano fueran torturados y asesinados por los "escuadrones de la muerte". El tercero de los paneles fue integrado, entre otras personalidades, por Carolina Pparo y Susana Trimarco, quienes coincidieron que no son ellas las que deben perdonar. "No les deseo ni la muerte ni nada perverso. Quiero que paguen por lo que hicieron", dijo Trimarco sobre los secuestradores que en 2002 se llevaron a Marita Vern. Mientras tanto, Pparo, vctima de una salidera bancaria que termin con la vida del hijo que llevaba en su vientre, argument: "No odio a las personas que mataron a Isidro, no me cambia la vida lo que les pase a ellos, pero s me cambia la vida que haya un pas sin tanta violencia".



Ebadi, que brinda asistencia legal y gratuita a mujeres, nios y perseguidos polticos de su pas tras la revolucin islmica de fines de los '70, dej un mensaje muy claro, que en Irn sera imposible plantearlo: "El aborto debe ser una ley, la mujer debe tener el derecho de decidir si quedarse o no con el beb que lleva en su vientre". Adems, quien fuera la primera jueza iran, analiz la necesidad de igualar las condiciones laborales y econmicas de las mujeres.



"La madre naturaleza es de todos y para todos", defini Mench al quejarse del alejamiento de Donald Trump de los acuerdos internacionales por el cuidado del medioambiente. Al respecto, hubo unanimidad de todos los premiados, al igual que con las crticas por la situacin de los migrantes en el mundo que escapan de guerras, la violencia y las desigualdades.

Fuente: http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/68056/la-violencia-y-la-exclusia-n-en-boca-de-cinco-nobel-de-la-paz