Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de repblica?

Viento Sur

Esta es la pregunta que el gobierno cataln ha prometido someter a referndum el prximo 1 de octubre. No hay pronsticos suficientemente fiables para saber cual sera el resultado si se tratara de un referndum normal, aceptado por el gobierno espaol.

Pero no ser un referndum normal, porque el gobierno espaol est decidido a impedirlo. Por eso el desafo fundamental del 1 de octubre no es si habr ms votos S que votos No, sino si la decisin del gobierno cataln y la movilizacin popular impondrn el derecho a decidir y la democracia, o bien si el gobierno espaol conseguir impedir la votacin con una combinacin de amenazas, juicios, represin y fuerza policial. Si hay una votacin masiva ser un triunfo de la democracia aunque gane el no, porque por esta puerta entrarn nuevos referndums impuestos por la movilizacin popular, en Catalunya y otras naciones del Estado. Si el gobierno espaol consigue impedir la votacin y no se genera una impresionante y continuada movilizacin de protesta, ser una derrota para la democracia, dentro y fuera de Catalunya.

Se trata de una batalla estratgica cuyo alcance he explicado en otro artculo. Pero esta batalla incumbe no solo a los catalanes que quieren la independencia, sino a todos los defensores de la democracia, en Catalunya y en todo el Estado. Los independentistas de Catalunya deberan desarrollar una doble campaa: una para impulsar el ejercicio masivo del derecho a decidir en ste referndum; y otra para que el s a la pregunta sea mayoritario. Los demcratas de Catalunya (y con ms razn si son soberanistas) deberan defender el derecho a decidir el 1 de octubre y acudir a votar en conciencia, frente a la cerrazn y las medidas represivas del gobierno del PP. Y los demcratas del Estado deberan defender el derecho a votar de los catalanes y movilizarse contra la represin del Estado, con ms razn si forman parte de una nacionalidad que tambin reclama el derecho a decidir.

Se acaba el tiempo de tomar decisiones

Que probabilidades existen de que las actitudes expuestas anteriormente sean dominantes? An no se puede hacer un pronstico fundamentado, porque las posiciones estn todava en evolucin y, de momento, hay noticias buenas, otras no tan buenas y algunas solo se conocern en los prximos das.

Hoy domingo da 11 a las 12 de la maana las principales organizaciones independentistas (ANC, Omnium y AMI) han convocado una gran concentracin en Montjuc que dar una primera prueba de su capacidad de movilizacin y servir para fijar su orientacin en la campaa hacia el 1 de octubre. El lunes a las 8:30 habr una concentracin delante del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para apoyar a Joan Josep Nuet, diputado de CSQP investigado por haber permitido el debate y la votacin sobre el referndum.

Sobre la orientacin de la campaa independentista de momento no hay unanimidad. Por ejemplo,Vicent Partal en VilaWeb deca: Hasta ahora los independentistas hemos tenido que luchar por el derecho de voto de todo el mundo, de los del s y los del no. Ahora los independentistas hemos de concentrar todos los esfuerzos en la victoria del s. Pero la CUP est defendiendo la necesidad de una doble campaa: una con todos los que quieren imponer el derecho a votar el da 1 y otra en defensa del s.

El lunes est previsto que se de a conocer el resultado de la votacin de los crculos de Podem sobre las tres opciones a debate:

- desentenderse de cualquier convocatoria sin acuerdo con el gobierno del Partido Popular.

- si este acuerdo y reconocimiento no se da y el Gobierno de la Generalitat convoca una consulta, Podem Catalunya participar de esta convocatoria entendindola como un acto de movilizacin cvica y de empoderamiento social

- a pesar de la negativa del Estado a reconocer el derecho a decidir, hay que ejercerlo de forma soberana, y por lo tanto Podem Catalunya participar de esta convocatoria referendaria, entendiendo que hace falta una participacin masiva -del 80% que en Catalunya cree en el derecho a decidir- para que tenga carcter vinculante.

Despus de conocer la fecha y la pregunta Albano Dante Fachn, secretario general de Podem, declar que no pueden dar la espalda a la exigencia mayoritaria del derecho a decidir y que participaran en el referndum fuera o no vinculante, porque esto ltimo depender de la participacin masiva de la gente. Si esta es finalmente la posicin de Podem se tratar de un gran paso adelante.

En cambio la posicin de Catalunya en Com sigue siendo de una extrema ambigedad y no ha abierto todava un debate en sus bases. Despus del anuncio de Puigdemont Xavier Domnech se limit a reclamar al ejecutivo cataln que explicara cual era la propuesta real y como pensaba hacer el referndum. Como dicen Oscar Blanco y Laia Facet en esta misma revista: un acto de desobediencia y conquista de una soberana como es el derecho a la autodeterminacin no puede frivolizarse ni se puede afrontar ponindose de perfil y esperando a ver que propone el Govern para sacarle punta

El martes da 13 Unidos Podemos presentar su mocin de censura contra Rajoy y est claro que el anuncio de la fecha y la pregunta del referndum cataln se han situado en el centro de la actualidad poltica, al menos tanto como la corrupcin; tambin est claro que, por voluntad poltica expresa del PP, no es un referndum pactado y no ser legal ni para el gobierno ni para el Tribunal Constitucional. En este punto crucial el PP se ha asegurado el apoyo no solo de Albert Rivera, sino tambin de Pedro Snchez, que lo ha considerado un tema de Estado y ha dado el s a Rajoy. Hasta ahora Iglesias ha calificado el referndum unilateral como una movilizacin legtima que no debe ser reprimida y ha repetido en muchas ocasiones que si el fuera presidente defendera un referndum pactado y vinculante. Cuanto ms firme se muestre en estas posiciones ms arreciar la campaa meditica en su contra y ms dificultar la abstencin del PSOE; pero es posible que, adems de ERC y Bildu, consiga atraer al PDeCAT. Pero ms all de los votos o las abstenciones debe mostrar si se postula como un presidente demcrata que quiere una alternativa radical al rgimen del 78 o como un presidente de compromiso con el mismo.

El sentido del voto en Catalunya

Aunque todava no se conozca como se resolvern los interrogantes anteriores s est claro el significado de las actitudes frente al referndum del prximo 1 de octubre.

Los defensores de la abstencin activa o el boicot van a ser las direcciones de PP, Cs y PSC y sus apoyos mediticos. Para ellos la democracia debe supeditarse la interpretacin de la legalidad que estn imponiendo el PP y el Tribunal Constitucional y, en consecuencia, la represin de los desobedientes estar justificada.

Los que van a ir a votar, tanto si depositan la papeleta del s, como la del no o cualquier otra, van a ser los defensores activos de la democracia y del derecho a decidir, de la legalidad aprobada por Parlament de Catalunya. Sern los que estn de acuerdo en aceptar el resultado tanto si es un s como un no, pero que no estn dispuestos a que les impidan votar.

Los que votarn por la independencia sern solo una parte de este ltimo grupo, sin que sea posible prever si sern mayora o no. No todos ellos quieren la independencia como solucin definitiva; algunos la ven como un paso necesario para una federacin o confederacin en condiciones de igualdad. Otros, simplemente, consideran el voto afirmativo como la mejor manera de echar abajo el rgimen del 78 y de abrir un proceso constituyente en Catalunya y el Estado. Muchos de los que votarn afirmativamente no son nacionalistas, sino internacionalistas; y desde luego no estn dispuestos a servir de muleta al PDeCAT, sino que son defensores activos de un proceso constituyente popular y de un plan de choque de medidas sociales que revierta los estragos de las polticas neoliberales sobre las clases populares. Entre estos muchos estar yo.

PD: 11/06/2017/14 h Montjuc: 1 a 0 a favor del referndum, por gente, contenido y entusiasmo. Votaremos!

Otros, simplemente, consideran el voto afirmativo como la mejor manera de echar abajo el rgimen del 78 y de abrir un proceso constituyente en Catalunya y el Estado. Muchos de los que votarn afirmativamente no son nacionalistas, sino internacionalistas; y desde luego no estn dispuestos a servir de muleta al PDeCAT, sino que son defensores activos de un proceso constituyente popular y de un plan de choque de medidas sociales que revierta los estragos de las polticas neoliberales sobre las clases populares. Entre estos muchos estar yo. PD: 11/06/2017/14 h Montjuc: 1 a 0 a favor del referndum, por gente, contenido y entusiasmo. Votaremos!

Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article12690#sthash.KZWb9nEi.dpuf