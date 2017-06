Decenas de miles de manifestantes exigen en Rabat la libertad de los "presos polticos" del Rif

La mayor crisis del reinado de Mohamed VI acerca a Espaa y Marruecos

El Confidencial

Se acabaron, por ahora, los saltos de inmigrantes subsaharianos a la valla de Ceuta que tan masivos fueron a principios de ao. La mayor revuelta del reinado de Mohamed VI fue entronizado rey hace 18 aos est provocando esta primavera un inesperado acercamiento entre Espaa y Marruecos, que ya mantienen de por s buena relacin.

La crisis marroqu alcanz, el domingo 11, un nuevo cnit cuando se desarroll en Rabat una manifestacin multitudinaria, sin precedentes desde que en 2011 estall la llamada 'primavera rabe', en solidaridad con las reivindicaciones del Rif. La convocaron el gran movimiento islamista ilegal Justicia y Espiritualidad (JyE) junto con algunos pequeos partidos izquierdistas y asociaciones juveniles.

Al cortejo de protesta se sumaron, desoyendo las consignas de sus direcciones, militantes de las juventudes del Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD, islamista moderado) e incluso del socialista. Ambas formaciones participan en la coalicin que respalda al Gobierno de Rabat.

'Abreviemos: este Estado est podrido' y 'Dignidad, libertad, justicia social' eran algunos de los eslganes ms coreados por decenas de miles de manifestantes que, sin poder beber a causa del Ramadn, recorrieron el centro de Rabat donde la temperatura alcanzaba los 32 grados. Pese a que los manifestantes rebasaron los 100.000, segn los organizadores, las fuerzas de seguridad estaban prcticamente desaparecidas, excepto frente a la sede del Parlamento en la avenida Mohamed VI.

Las familias de los detenidos en el Rif en las dos ltimas semanas ocupaban un lugar privilegiado en el cortejo en el que los islamistas de JyE separados entre hombres y mujeres eran los ms numerosos y tambin los ms disciplinados. Su orden cuasi militar contrastaba con el alboroto de los jvenes izquierdistas, que agitaban las banderas negras del 20-F (20 de febrero), el smbolo de la 'primavera rabe' en versin marroqu que fracas hace seis aos. Numerosos manifestantes enarbolaban tambin la bandera bereber.

En otros tiempos, las turbulencias por las que pasaba Marruecos y el Shara Occidental que administra repercutan negativamente sobre la relacin con Espaa, a la que, de una forma o de otra, se le reprochaba desde Rabat atizar el fuego. Se responda a las supuestas 'provocaciones' del vecino espaol con, por ejemplo, manifestaciones masivas contra el Partido Popular, como la organizada en Casablanca en noviembre de 2010 .

Esta vez, la revuelta del cercano Rif apenas 169 kilmetros separan Alhucemas de Mlaga no ha suscitado crtica alguna hacia Espaa y sus autoridades. Cuando la prensa afn al 'majzn' (centros de poder) e incluso algunos responsables marroques sostienen, sin aportar pruebas, que las protestas rifeas estn financiadas desde el extranjero, sealan a Argelia, al Frente Polisario y a algunas asociaciones de inmigrantes en los Pases Bajos. En las redes sociales, supuestos patriotas marroques acusaron incluso a un periodista espaol afincado en Tetun de ser el enlace entre los servicios secretos argelinos y los rebeldes rifeos.

Tanta cautela por parte de Rabat se explica porque el Gobierno de Espaa ha tenido, desde su punto vista, una actitud intachable. Necesita adems su ayuda porque gran parte de los apoyos que reciben los alborotadores rifeos se generan o transitan por Espaa. La prioridad de los colaboradores de la Direccin General de Estudios y Documentacin (DGED, servicio secreto exterior) y de la Direccin General de Supervisin del Territorio (DGST, polica) desplegados en Espaa no son ya, desde hace un mes, los islamistas radicales ni los independentistas saharauis, sino los rifeos nacionalistas, segn indican fuentes conocedoras de su trabajo.

Cuando la rebelin rifea languideca, el Gobierno espaol sigui dando muestras de su espritu conciliador con Marruecos. Contest, por ejemplo, en abril a una pregunta del senador Jon Iarritu, de Bildu, sobre la expulsin de hecho, un ao antes, del padre Esteban, de la ciudad rifea de Nador, que correspondera a la Santa Sede, si lo considera oportuno, pedir explicaciones a las autoridades marroques. Este jesuita solo posee la nacionalidad espaola y no la del Vaticano.

Cuando la revuelta volvi a cobrar fuerza, a partir del 18 de mayo, el Gobierno espaol guard silencio hasta que el 1 de junio el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, compareci en la correspondiente comisin del Congreso. Inst a las partes al dilogo, pero sostuvo que Rabat est intentando poner los medios para solucionar las reivindicaciones. Marruecos, recalc, es un modelo de estabilidad de la zona.

Al da siguiente de su intervencin, Amnista Internacional public un comunicado, en lnea con el de otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, cuyo ttulo era: 'Los manifestantes del Rif, castigados con una oleada de detenciones en masa'. Las detenciones superan el centenar, pero hasta el momento hay solo 86 imputados. La mayora estn en prisin preventiva.

La respuesta cada vez ms agresiva del Gobierno [de Marruecos] y el consiguiente aumento de las tensiones ilustran el elevado riesgo que la situacin tiene para uno de los pocos pases estables que quedan en la regin, adverta Sarah Feuer, en un anlisis consagrado al Rif publicado por el Washington Institute for Near East Policy, un prestigioso 'think-tank' conservador britnico.

Bajo cuerda, los diplomticos espaoles que conocen la zona expresan su preocupacin. Ellos y sus colegas de otros pases del sur de Europa con sensibilidad hacia Marruecos formulan el deseo de que, para rebajar la tensin, al concluir a finales de junio el mes de ayuno del Ramadn, con motivo de la fiesta del Aid el Fitr, el rey conceda su gracia a todos los reclusos rifeos, aunque la mayora no habrn sido an juzgados. El monarca solo suele, sin embargo, perdonar a condenados y no a los que estn en prisin preventiva.

La cara menos halagea de esta moneda es que algunos de los liberados podran pedir asilo poltico en Espaa, colocando a sus autoridades en una situacin embarazosa de cara a Marruecos. En Madrid se teme adems que la gran dedicacin al Rif de las fuerzas de seguridad marroques les haga distraerse del terrorismo, una materia en la que Espaa necesita como el comer su cooperacin.

El respaldo espaol a Rabat no se limita a las buenas palabras. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio secreto espaol hegemnico, atendi a finales de mayo una peticin de sus homlogos marroques de la DGED para que le ayudasen a establecer un mapa y evaluar los apoyos que la revuelta recaba en Espaa, tanto por parte de rifeos como de instituciones, partidos polticos y asociaciones espaolas.

El CNI neg reiteradamente, a travs de su gabinete de comunicacin, haberse dedicado a esta tarea, pero fuentes conocedoras de su labor en varios lugares de Espaa las principales comunidades rifeas estn afincadas en Barcelona, Madrid, Baleares y Melilla aseguran que recopil esta informacin, que en gran medida es abierta, porque circula por las webs de asociaciones y las redes sociales.

En Europa hay unos dos millones de inmigrantes de origen rifeo, segn el historiador francs Pierre Vermeeren representan casi la mitad de la poblacin del Rif marroqu y residen mayoritariamente en los Pases Bajos, pero Espaa es el lugar elegido para buena parte de sus actividades de apoyo a sus hermanos en lucha, como describen a Nasser Zefzafi, el lder detrs de los barrotes, y a todos los que le secundan.

Lo es por su cercana geogrfica y porque varios partidos e instituciones les han brindado su respaldo, empezando por el Ayuntamiento de Barcelona, cuyo pleno aprob, el 26 de mayo, una declaracin denunciando el proceso de militarizacin del Rif que no votaron el PP ni Ciudadanos, pero s el Partit Demcrata Europeu Catal. Cuando se llamaba Convergncia, era sin parangn la formacin ms promarroqu.

Tres das despus, el consistorio de Matar hizo otro tanto, y ahora se estn gestando iniciativas similares en Badalona, Terrassa y Villafranca del Peneds. Curiosamente, en Melilla, una ciudad espaola cuya poblacin es mayoritariamente rifea, nadie ha planteado seguir el ejemplo de Barcelona, ni siquiera Coalicin por Melilla, el principal partido de oposicin, cuyo lder, Mustafa Aberchn, y sus militantes son originarios del Rif. Lo haremos en breve, contest Aberchn desde Ammn, donde se encuentra de viaje.

Fue la independentista Candidatura dUnitat Popular (CUP) la que introdujo en mayo esa mocin en el Ayuntamiento de Barcelona y ahora trata de hacer otro tanto en el Parlament cataln. Respalda a la Comissi Catalana de Suport al Moviment Popular del Rif, y sus militantes acuden a muchas de sus manifestaciones desde que, a finales de octubre, se rebel Alhucemas tras la muerte de un vendedor ambulante de pescado, Mohcine Fikri, triturado por un camin de la basura en el que fue vertida la mercanca que se le incaut. Las banderas esteladas catalanas se entremezclan entonces en Barcelona con las bereberes y con las de la efmera Repblica del Rif (1921-1926) que se fabrican en los Pases Bajos.

En Madrid fue la Confederacin Nacional del Trabajo, el antiguo sindicato anarquista, el que acogi en su cntrica sede, el 20 y 21 de mayo, la reunin de las veintitantas coordinadoras que en diversos lugares de Europa secundan la revuelta rifea. All se decidi dar un impulso a la consigna de retirada de fondos, ampliamente difundida a travs de las redes sociales, de un banco marroqu (Banque Populaire) en cuya sede de Alhucemas murieron quemados en 2011 cinco jvenes manifestantes rifeos. Las circunstancias de su muerte no han sido an del todo aclaradas.

Al grito de Nasser, hermano, no te olvidamos, Todos somos Zefzafi o Viva el Rif, grupos de rifeos se han concentrado varias veces en la Puerta del Solo, el 2 de junio, ante la sede histrica del Ministerio de Asuntos Exteriores. La prxima cita consistir en una marcha, el sbado 17, por el centro de Madrid,en donde horas despus desfilarn otros marroques convocados annimamente desde hace das, a travs de las redes, bajo el lema: Unidad nacional. No a los alborotadores. No a los antipatriotas. No a los separatistas. No a las intromisiones externas.

Los aprietos en los que el Rif pone a Rabat le han hecho adems desistir de cualquier coqueteo con los independentistas catalanes como el que propici, en 2012 y 2013, cuando Noureddine Ziani, presidente de la Uni de Centres Culturals Islmics de Catalunya, se incorpor a la fundacin Nous Catalans. Ese es el instrumento con el que Convergncia intentaba atraer a los inmigrantes al llamado 'procs'. El director del CNI, el general Flix Sanz Roldn, describi entonces a Ziani como el agente de una potencia extranjera, a la que no nombr, e inst a su expulsin de Espaa.

En esos tiempos, Latifa el Hassani, una marroqu que se encargaba de la comunicacin en Nous Catalans, reconoca en un libro que las nulas consecuencias del auge del independentismo en Escocia y Catalua sobre el conflicto del Shara Occidental haban incitado a las autoridades marroques a tener otra perspectiva. La secesin de Catalua, seal, supondra un debilitamiento de su vecino del norte. Rabat tendra entonces ms posibilidades de que sus reivindicaciones prosperen ante Espaa, concluy. La revuelta del Rif ha hecho cambiar de parecer a los que ostentan el poder en Marruecos.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/mundo/2017-06-11/mayor-crisis-rif-reinado-mohamed-vi-acerca-espana-marruecos_1397431/