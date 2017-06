Jeremy Corbyn rompe el miedo

eldiario.es

Theresa May convoc elecciones de manera anticipada, creyendo que se consolidara. Los sondeos le auguraban una ventaja de veinte puntos. No le ha salido bien la jugada. A pesar de haber ganado, ha perdido la mayora absoluta, fuerza y escaos.

No solo eso. Convoc las elecciones pensando que podra fulminar a su oposicin. Lejos de lograr su objetivo, lo que ha pasado en Reino Unido es que ha ganado fuerza y posiciones Jeremy Corbyn, el candidato laborista ms a la izquierda de las ltimas dcadas. May podr gobernar con el apoyo de los unionistas pero tendr una mayora muy escasa para afrontar el Brexit.



En tan solo unas semanas Corbyn logr recortar una gran distancia con May. A pesar de la maquinaria propagandstica arrojada en su contra por los medios del establishment. A pesar de que el terrorismo irrumpi como un actor ms en la campaa electoral para condicionar el voto. A pesar de que Theresa May quiso beneficiarse del miedo.

La clave de Corbyn ha sido su defensa de un programa para la mayora, no la minora, de unas polticas desligadas de los billonarios, en defensa de educacin y sanidad pblicas de calidad, en favor de la nacionalizacin de diversos servicios, en contra de los recortes: No somos el partido de los billonarios, ni de la lite corporativa. Somos el partido de la gente.

Frente a l, May ha sido la candidata del retroceso en derechos, de la xenofobia, de los recortes, de la austeridad en favor de las lites, del miedo como forma de control.

La conservadora defiende el encarecimiento de la contratacin a extranjeros y su atencin sanitaria, habla de la superioridad de los valores britnicos con un hasta aqu hemos llegado, niega la entrada a refugiados en situacin de necesidad urgente mientras defiende ms gasto en Defensa y en nombre de la seguridad aboga por cambiar las leyes de derechos humanos, siguindole el juego al terror.

La lder de los tories representa esa opcin que quiere hacernos creer que hay que sacrificar conquistas sociales mientras opta por matar moscas a caonazos a base de invasiones, bombardeos y reparto de armas: una estrategia que diversos gobernantes han aplicado desde hace aos y que no solo no ha terminado con el terrorismo, sino que ha contribuido, y mucho, a su propagacin.

Hace un mes May viaj a Arabia Saud para estrechar an ms lazos, dentro de una relacin en la que Londres ha vendido a Riad armamento por valor de ms de 3.000 millones de libras. Los saudes emplean sus armas en diversos pases, entre ellos Yemen, donde han matado a ms civiles que Al Qaeda, donde han llegado la hambruna y el clera, donde un nio muere cada diez minutos de enfermedades fcilmente prevenibles, segn UNICEF.

Arabia Saud es exportador del wahabismo y desde su territorio se apoya y financia a grupos yihadistas. Pero eso no es obstculo para esos lderes occidentales que, a la vez que hablan de la necesidad de acabar con el terror, siguen acercndose ms a Riad y vendiendo armas a su monarqua absolutista.

Hay polticas abocadas directamente al precipicio, en sentido contrario a la paz y el bien comn. Forman parte de una tendencia que pretende imponerse, como una carrera hacia adelante de este modelo actual empeado en mudar de piel para perpetuarse, que no duda en provocar ms dolor antes de asumir que sus polticas no han funcionado. Capaz de las mayores distopas antes de reconocer que le toca pasar pgina.

Reino Unido ha dado una leccin a estos corredores desesperados por recortar ms y ms. En territorio ingls y fuera de l surgen voces coherentes, capaces de concretar sus programas polticos, preparadas para hablar sin ambigedad y para defender los intereses de la mayora, eso tan estigmatizado y criminalizado en las alturas. Son voces que tienen futuro, como han dejado claro Bernie Sanders en EEUU, Unidos Podemos y las confluencias en Espaa o Mlenchon en Francia.

Con sus resultados, Corbyn ha venido a ratificarlo: es tiempo de hablar claro, de denunciar el saqueo al servicio de una minora, de apostar por polticas valientes que busquen un cambio real y no solo un maquillaje. Theresa May ha salido debilitada de los comicios. Convoc las elecciones para consolidarse y no solo no lo ha conseguido, sino que se ha quedado peor de lo que estaba. Hay partido, y el lenguaje del miedo podra tener las patas muy cortas.





Fuente original: http://www.eldiario.es/zonacritica/Jeremy-Corbyn-vence-miedo_6_652744722.html