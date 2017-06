Chao, Michelle!

La presidenta Bachelet est llegando morosamente al final de su segundo mandato. Sin duda tiene asegurado un lugar en la historia de Chile. Es la primera mujer que fue elegida dos veces presidenta de la Repblica. No es poco, pero hay algo ms? Ella y sus partidarios destacan el inicio de algunas reformas que el modelo haca necesarias y que ni siquiera han rayado la pintura del neoliberalismo. Aun as, el empresariado -que contribuy generosamente al financiamiento de su campaa electoral- no se trag completo el sapo reformista y lo redujo a su mnima expresin.

Quizs la joven Michelle, aquella de los aos de lucha contra la dictadura, so algo distinto. No imaginaba que algn da podra materializar sus ideales de joven socialista.

Pero no fue as: el mundo, Chile, su partido y ella misma cambiaron. El viento poltico sopl en otra direccin. La veletaenloquecida de los partidos socialdemcratas y comunistas fue atrapada por un torbellino que barri con principios e ideales.

Lo que ayer se abominaba, hoy se alaba. Lo que ayer se elogiaba, hoy se difama. El socialismo se cubri de las telaraas del desuso. El capitalismo volvi a aduearse del mundo y el saqueo de recursos naturales prosigui en Amrica Latina. No fue culpa de Michelle ni de su partido, fue la vida simplemente la que trastoc todo y a todos... o a casi todos.

Quedar para la historia desentraar porqu la hermosa enlace de la direccin clandestina del Partido Socialista y ms tarde colaboradora del Frente Patritico Manuel Rodrguez, no alcanz como presidenta de la Repblica las cimas revolucionarias de su juventud. Su historia como mandataria es opaca, deslucida, ajena a la pica que poda esperarse de ella. Las reformas de su gobierno no han cambiado un pice la realidad de un pas que contina siendo paradigma de la injusticia social. Su segundo gobierno naci herido de muerte por la abstencin electoral. Y adems, pronto se desencadenaron las denuncias de corrupcin que alcanzaron a su propia familia y que tienen en vilo la institucionalidad del pas, la poltica, los partidos, la Iglesia, las empresas, los cuerpos armados, etc., etc.

Ha quedado al descubierto una crisis que slo podr superar la movilizacin del pueblo y su voluntad en una Asamblea Constituyente que abra paso a la plenademocracia.

La revolucionaria de ayer, la presidenta de hoy, no hizo amago de liderar un cambio de verdad utilizando la suma de ventajas y poderes de su cargo y su mayora parlamentaria.

Su liderazgo de alfeique, fruto del marketing , se hizo azcar y agua. Es probable que ella no tuviera conciencia de la realidad. Lo sugiere su afirmacin de que su gobierno dej atrs al neoliberalismo. En sus palabras aflora el ideal de la muchacha que arriesg su vida en la clandestinidad pero que no tiene asidero en la brutal desigualdad social que vive el pas. Una nacin que el periodista Ricarte Soto definiera como la Corea del Norte del capitalismo. Un pas donde la gente se muere esperando atencin mdica; una repblica donde hay clnicas de lujo para seres humanos y mascotas, fortunas de 14 mil millones de dlares y salarios de 305 mil pesos mensuales.

An ms sorprendentes que el espejismo en que vive Michelle, son las definiciones de la bancada parlamentaria del Partido Comunista -y en particular del honorable Daniel Nez-. Calificaron de contundente e histrica la cuenta pblica del pasado 1 de junio. Nez -de slida formacin marxista segn dicen- afirma que Michelle pasar a la historia como la mandataria que lider, superando el permanente boicot de la derecha, el proceso para dejar atrs el neoliberalismo y avanzar con reformas que han beneficiado directamente a miles de familias vulnerables y de sectores medios.

La economa, sin embargo, delata a quienes han sido favorecidos por las polticas pblicas. A pesar del estancamiento general por el que atraviesa la economa, el gran capital nacional y extranjero sigue obteniendo enormes ganancias. El ao pasado las empresas ms grandes registraron ganancias por 12.1 billones de pesos, segn la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La renta de lainversin extranjera directa fue de 6.5 billones de pesos, segn informa elBanco Central en la balanza de pagos. O sea, Chile sigue siendo la Jauja del neoliberalismo.

Michelle no solo ha decepcionado a los que votaron por ella. Ocurre lo mismo en el plano internacional donde se crea que el suyo era un gobierno de Izquierda, recordando su primera administracin cercana a Chvez, Kirchner y Lula. Su segundo gobierno ha alineado a Chile con la escoria que acaudilla Washington en su intento de derrocar al gobierno legtimo de Venezuela, talcomo sucedi en Chile en 1973. Algo parecido puede decirse de la poltica de la Cancillera chilena respecto a la hermana repblica de Bolivia. En vez de abrir negociaciones para permitir una salida soberana al mar, que es lo quedebe hacer un gobierno democrtico y latinoamericanista, la Cancillera sigue aplicando aejas polticas de raigambre belicista, como si administrara un botn de guerra. Esas polticas le han costado el aislamiento a Chile. La mayora de Amrica Latina y del mundo simpatiza con la justa demanda boliviana.

En lo poltico interno, el resultado de esta deplorable administracin del Estado ser que por segunda vez, segn parece, Michelle Bachelet entregar elmando a la derecha. Lo cual tampoco es para cortarse las venas: nada cambiar en la lnea de los gobiernos neoliberales que han prolongado la dictadura hasta nuestros das.

Editorial de Punto Final, edicin N 877, 9 de junio 2017.

[email protected]