Políticos al borde de un ataque de nervios

Ctxt

Acto solemne en el Pati dels Taronjers. El Pati dels etc es, como su nombre indica, un patio con naranjos. Por el mismo precio, es la zona de transicin entre el Palau de la Gene gtico y el renacentista. El solar, por cierto, fue adquirido cuando el camo a un judo --la Gene, en fin, est edificada en plenobarrio judo-- que, por cierto, an est esperando que le paguen lo que le dijeron los de la Gene. Esta bella parbola nos explica, hermanos, que debajo de toda institucin siempre hay un cadver. En Europa, ahora que lo pienso, suele ser el de un judo.Est a punto de empezar un acto solemne en el que la cosa Govern emitir una declaracin solemne. Como ven, todo es muy solemne. Las ltimas horas, no obstante, no lo han sido tanto. No se lo pierdan.

-NERVIOSISMO DE SOLEMNIDAD. Los primeros en recibir la convocatoria del da fueron los corresponsales extranjeros. En lo que es un indicio del nerviosismo, recibieron dos. Las primera convocaba a una rueda de prensa. A las pocas horas recibieron la cancelacin de la rueda de prensa, y su substitucin por, sic, una "declaracin institucional". Una declaracin institucional es como, lo dicho, mucho ms solemne. Pero, adems, no implica preguntas de la prensa, sino que las descarta. Evitar preguntas es un indicativo de nerviosismo. Ms datos sobre el nerviosismo. CDC/PDeCAT, tan slo 24 horas antes de que el Govern empezara a emitir convocatorias como un poseso, viva una cosa que nunca haba vivido. Una escisin. Con todas las letras.

La escisin es culpa de la cosa Germ Gord. Sinopsis: exgerente de CDC, Secretari de Govern con Mas --2010-12-- que posteriormente y, glups, por lo que fuera, fue ascendido a parlamentari / aforado y Conseller en el intern 2012-15. Ha sido imputado, o como lo llamen esta maana a primera hora, en el Caso 3%; el Caso 3% es la monda; podra demostrar una corrupcin de CDC posterior a Pujol, es decir, plenamente Mas y muy prxima estticamente al Procs y a la creacin del PDeCAT. Bueno, el tema es que Gord, despus de ser invitado por algunos lderes del PDeCAT a pirarse, lo ha hecho. Pero no del todo. No renuncia a su acta de diputado y, parece ser, puede crear un nuevo partido. Un partido catalanista --o indepe; yo ya me pierdo--, que reivindique una CDC no raptada por ERC, como dicen ellos. Eso de que ERC le de por raptar algo es, por lo dems, filolgicamente improbable, pues ERC carece, incluso, de raptos de sinceridad. El cisma Gord ya se ha engrosado con algn cuadro. Y, me dicen, se ir engrosando con ms, paulatinamente. Lo que acrecienta el nerviosismo aludido.

Ms nerviosismo: la cosa Procs carece de verticalidad cachas. En la primera edicin, Mas cortaba el bacalao. Ahora parece que hay ms jefes que indios, lo que dificulta la comunicacin corporativa. Es decir, la propaganda. PDeCAT son varios sectores. El ms animado a tirar por la cosa referndum es el sector PDeCAT ms alejado de PDeCAT. Es decir, el Presi Puigdemont, que no vende una escoba dentro del partido. Los nervios aumentan tambin porque estamos al final del tercer acto, y lo ms caliente est en la nevera. A las dudas internas sobre la cosa referndum --resumen: cuanto ms profesionales y cercanos a sus aparatos, los polticos procesistas parecen ser menos proclives a un referndum unilateral/la inhabilitacin/el ERE/prdida de la segunda residencia--, se suma el nerviosismo de que no hay plan B. Ni A. Es decir, que detrs de la palabra referndum no existe la logstica, la organizacin, el trabajo realizado para un referndum. A todos esos nerviosismos se les ha sumado uno nuevo que, alehop, les explico en el siguiente prrafo.

-SOCORRO. La Gene, en lo que quizs es su primer acto de decisin desde que empez la cosa Procs, me ha negado el acceso al acto. Si bien en la Gene, como en otros gobiernos del Sur --el Espaol sera, en ese sentido, otro adelantado a su poca--, se estn viviendo momentos de pasin turca, supongo que esta metedura de pata se debe solo a los nervios. En momentos de nerviosismo es, en fin, cuando se producen los lapsus, que deca Lacan, y uno llama mam a su novia, o mamn a un periodista. La Gene, por cierto, admiti a CTXT como animal de compaa el 8 de junio a las tantas de la noche, hora en la que la compi que atenda el mail ya no estaba en modo Clark Kent, sino en modo Sper-Woman y a su merecida bola. Nos enteramos de la amnista a las 9.30 de hoy, por lo que no he ido a cubrir un acto que tena que empezar a esa hora --ha empezado una hora despus, lo que es otro indicativo de nervios--.

Anuncio de la fecha y la pregunta del referndum por Puigdemont.

Meditaciones. A) Es importante que la negativa --extica, importante, inquietante; un antes y un despus en la poltica comunicativa oficial de la Gene-- fuera porque no se me consider periodista, sino opinador. Es decir, el Govern, convertido en crtico literario, estableca qu era gnero periodstico y qu no. Es importante saber tambin que B), ese rol de crtico literario, antes de 2011, lo realizaban los intelectuales orgnicos/palmeros, que eran los encargados de alejarte del canon cultural y la normalidad. Es decir, C), que la cosa propagandstica est chuchurra. Tambin es importante saber que en las redes hubo un debate al respecto. Me permito resumirlo. Unos opinaban que Catalunya era una cultura progresista y democrtica, mientras otros opinaban que Espaa era una cultura progresista y democrtica --les animo, ya que estoy, a desconfiar de ambas escuelas de pensamiento-. Pero tambin hubo un franco dilogo, o apoyo incluso a mi persona, por parte de indepes y no indepes, que entendan que este era, D), un problema de derechos, no de trincheras. Lo que relativiza las trincheras y depura los derechos. Y apunta a que, cuando la cosa Procs acabe, nos, E), tendremos que poner de acuerdo personas con ideas parecidas sobre los derechos, para hacer algo con este tema, si no queremos que sea una baza electoral para los prximos 40 aos. La mala noticia fue que los primeros periodistas en reaccionar ante un abuso de poder sobre la prensa fueron, mayormente y como siempre, snif, los F) corresponsales extranjeros, ms alejados de la cultura local. Es decir, de las trincheras esas. Rayos, escucho por la radio que el acto empieza.

Estoy en una terraza, fumando y escuchando la radio. Empieza a hablar Junqueras. Como que no lo veo, y como venganza, me los imagino a todos en bikini. Junqueras, por cierto, gasta una sensual 95 copa D.

-LA COSA. Estoy en una terraza, fumando y escuchando la radio. Empieza a hablar Junqueras. Como que no lo veo, y como venganza, me los imagino a todos en bikini. Junqueras, por cierto, gasta una sensual 95 copa D. Me pongo nervioso con la imagen, de manera que le digo mam a la camarera. El rol, solemne, de Junqueras, parece ser dotar al acto del sentido de ser la culminacin a un proceso de agresin por parte del Gobierno. Trae a colacin conceptos como Operacin Catalunya --en verdad impresionante; no se pierdan cmo han dibujado esa ausencia de poderes los compis de Pblico-. Puigdemont, a su vez, parece optar por explicar el acto como una culminacin de un proceso de negacin del dilogo por parte del Estado, iniciado hace 7 aos, con la sentencia del Estatut. Explica --importante-- que han buscado el dilogo -es decir, que an lo buscan-. Explica que este acto es tambin la culminacin de un mandato de las urnas que el Govern se comprometi a aplicar --algo no del todo cierto; se presentaron a las elecciones con el llenapistas de una DUI/Declaraci D'Independncia Unilateral; no se atrevieron a hacerla, por lo que apostaron por un referndum, un indicio de que tampoco va en serio--. Comunica la fecha del referndum, la pregunta. Comunica que ser un referndum vinculante. Comunica que el "Govern oferir totes les garanties" democrticas para ese referndum. Y finaliza con una defensa "del dret de les persones a decidir el futur del seu pas. Visca Catalunya!". Bueno. Fecha. Pregunta. Referndum vinculante. La emisora que escucho, pblica, est tirando cohetes. Vivimos, por fin, el hecho determinante en este Prcs gubernamental que, desde 2012, no haba emitido ningn hecho determinante. La pregunta, en este acto sin preguntas, es decir, copado por el nerviosismo, es si eso es as.

-ESO ES AS? Pues no. O, al menos, an no. Es un an-no que, por otra parte --y esto puede ser otro indicio-- ya dura 5 aos. El acto de hoy no pasa, as, de ser una declaracin verbal. Carece de consecuencias jurdicas. No ha habido emisin de ley. Y, por tanto, de desobediencia. S, se ha emitido una pregunta --buena, ntida, clara, sexy, sin ambigedad: "Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de Repblica"-- que, si esto es en verdad una peticin de dilogo con el Estado, puede cambiar por otra ms de la escuela Processista. S se ha emitido una fecha. No est muy alejada de la que prometieron --prometieron que sera en septiembre; es en octubre; puede ser otro indicio de que van a volver a apurar el vaso todo lo que puedan--, pero que en caso de dilogo --improbable con un Gobierno que ha elegido la va penal como solucin a un problema poltico-, siempre puede ser cambiada. Vamos, que todo lo dicho necesita verificacin y espera, la palabra mgica del Procs.

Sigue siendo dudoso que el referndum se haga. Por dos razones. Razn a) el Gobierno --va penal para solucionar un problema etc-- acabar pagndolo caro-. Razn B) el Govern.

Sigue siendo dudoso que el referndum se haga. Por dos razones. Razn a) el Gobierno --va penal para solucionar un problema etc-- acabar pagndolo caro-. Razn B) el Govern. Si verdaderamente estuviera por un referndum efectivo, se hubiera inhabilitado hoy mismo. O ayer. O hace meses. No lo ha hecho. Es dudoso --sumamente-- que pueda organizar, por otra parte, un referndum que carece de todos sus ingredientes. El Govern est haciendo una batalla propagandstica con las urnas. La consellera del ramo --hija de un fundador de CDC y, actualmente, Presi de CDC, que an no se ha disuelto--, es poco probable que se juegue irse al trullo por eso. Por otra parte, las urnas es lo de menos en un referndum. Se puede introducir el voto en una caja de zapatos. Pero no sin censo y otros cacharros. Falta, por ejemplo, la Junta Electoral. No es moco de pavo. Integra funcionarios king-size, como jueces, notarios, registradores, secretarios municipales. Para el referndum, calcula Dani Cordero, de El Pas Catalua, se necesitan de 4.000 a 5.500 funcionarios, y 7.000 funcionarios de ese otro subtipo llamados tambin Mossos, que ya chaparon un referndum organizado por la izquierda alternativa en pleno Procs1.0. Los funcionarios, aqu y en Lima, suelen, adems, ser personas que se meten a funcionarios porque no quieren problemas en la vida, por lo que es difcil que se los busquen. Es difcil, a estas alturas y a pocos meses de octubre, en fin, construir un referndum que pueda llevar ese nombre y ser reconocido por la Comunidad Internacional. Y en el que, por tanto, decidan participar los partidarios del no.

An as, el Govern va en serio? Si eso es as, cmo lo podremos saber? Por dos actos a realizar en el futuro --un futuro que, en el Procs, nunca llega-. Uno: que elabore la ley de convocatoria del referndum, lo que le conducira a la inhabilitacin, que hasta ahora ha respetado, sin desobediencias. Dos: que dedique gasto --un solo euro-- a ello, lo que le conducira al trullo. Y, ya puestos, tambin se puede saber la verdadera intencin del Govern por la manera de convocar el referndum. Puede convocarlo el Govern, momento en el que el TC y fiscala caera sobre ellos como ninjas. Eso sera un acto de decisin, un cruzar una frontera, un poner al Estado en un aprieto esttico --tico, lo dudo--. Pero tambin puede delegar la convocatoria en el Parlament, de manera que los pringuis seran los parlamentarios que la voten, y no los chicos del Govern, que podran presentarse a otras elecciones. Van a convocar el referndum, en fin. No tengo dudas, como tampoco las tengo, ahora mismo, sobre el hecho de que el referndum no se celebrar. Las dudas son quienes sern sus vctimas/inhabilitados. Me puedo comer estas palabras, pero no creo que sea el Govern. El tiempo --muy poco; el margen para convocar elecciones son 54 das antes de la fecha elegida, parece ser que no hay margen establecido para un referndum unilateral, pero estticamente podra ser ese-- lo dir. Dir si esto es una consulta como la del 9N, con la diferencia de que no se llegar a votar, o un acto de decisin, la apuesta de un Govern, evitada desde 2012, para ser encarcelado y llevar el conflicto a Europa. Me inclino a creer, empero, que los cuerpos caen hacia el lado al que se inclinan.

-LADO E INCLINACIN. Si, como los datos y la tradicin apuntan, esto vuelve a ser un objeto para consumo interno y con una meta electoral, el caso de la cosa sera utilizarlo para un conflicto local. En esta temporada sera la cosa Comuns y Podem. La dinmica es presionarlos a entrar en el corpus Procs, en el que seran fagocitados, o ubicarlos fuera de l, en el campo semntico de quienes no quieren un referndum. Es decir, en el campo semntico PP, para entendernos. Hasta ahora les ha funcionado. A CDC, un partido que debera estar muerto hace aos, por corrupcin, le ha ido bien con ese juego. A ERC, un partido que ha introducido, junto a CDC y PP, la austeridad en Catalunya, tambin le ha ido de pelcula. Y subiendo. A las CUP, un partido que en verdad quiere un referndum, es decir, que choca con los dos partidos anteriores, y que ha pactado lo inverosmil --es decir, ha sido fagocitado-- a favor de un referndum que oficialmente --recordmoslo-- carece de fecha y pregunta, parece no irle tan bien. Comuns debera enfrentarse frontalmente al Procs y empezar a hablar con culturas comunes sobre la viabilidad y el tiempo real de un referndum efectivo, que no substituya a la poltica ni a los conflictos sociales. Creo, en fin, que ya se puede empezar a hacer cachondeo con el Procs. Ese manojo de nervios. Una parte de la sociedad catalana, alejada de Ciudadanos, el PP o el PSOE, ya lo hace. Relaja.

