Empresarios al poder

El Telgrafo

En el siglo XIX y hasta bien entrado el XX, los empresarios (trmino inexacto para sociedades precapitalistas como la del Ecuador de esa poca) se identificaron con la oligarqua de hacendados terratenientes, agroexportadores, comerciantes, banqueros e incipientes industriales, que crecieron bajo condiciones extraordinariamente favorables, debido a que el Estado no intervena en la economa, el poder poltico se subordin a sus intereses, regan los principios de la libertad privada, y la fuerza de trabajo estaba dominada y sobreexplotada. Sin embargo, el Ecuador no se desarroll, y se mantuvo como uno de los pases ms atrasados del continente.Contrariando las creencias tradicionales, el progreso y la modernizacin se iniciaron con la Revolucin Juliana (1925) que inaugur el intervencionismo estatal en la economa, la redistribucin de la riqueza mediante el impuesto a la renta y la promocin de los derechos laborales y de la seguridad social, una triloga desde entonces resistida por los empresarios. El desarrollismo de los aos sesenta y setenta consolid esos procesos, y adems provoc un indito crecimiento empresarial, pero bajo el amparo del Estado, fortalecido en sus capacidades.Las dos dcadas finales del siglo XX alteraron la historia ecuatoriana, porque al calor de los cambios mundiales debidos a la crisis de la deuda externa latinoamericana, el derrumbe del socialismo y la globalizacin transnacional, se consolid en el pas el modelo empresarial/neoliberal, que implant los intereses privados sobre los nacionales, retir al Estado, provoc la mayor concentracin de la riqueza e hizo florecer los negocios bajo los supuestos del mercado libre. Las cmaras de la produccin pasaron a ser las voces rectoras de la economa, con dirigentes convertidos en agentes polticos.Los resultados del modelo empresarial fueron socialmente desastrosos para las condiciones de vida y de trabajo de la poblacin, as como para el Estado, cuyo colapso gubernamental se evidenci entre 1996-2006.Es el ciclo de la Revolucin Ciudadana (2007-2017) el que recobr el papel regulador e inversionista del Estado, las polticas pblicas, la promocin de obras y servicios (educacin, salud, medicina, seguridad social, vivienda), la primaca del trabajo sobre el capital, de modo que los logros sociales son inditos y reconocidos por los principales organismos internacionales en sus informes.Aprovechando del cambio de gobierno, reviven los intereses de las elites empresariales para imponer las orientaciones de la economa y recuperar poderes en el Estado. Pero la Revolucin Ciudadana, si quiere continuar, no puede dejar de lado la experiencia histrica. Debe observar que es el empresariado el que tiene que cambiar para modernizarse y adquirir sentido de sus responsabilidades estatales y sociales, lo cual implica admitir la importancia social de las obras y servicios pblicos, la fortaleza de los derechos sociales y laborales, la necesidad de afirmar un sistema de impuestos redistributivo de la riqueza y la sujecin de los intereses privados a los nacionales.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/empresarios-al-poder