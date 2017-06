Justicia absuelve corrupcin en Brasil por una agnica estabilidad

IPS

Fue una tragedia de errores, o de cinismo, que le resta credibilidad a la Justicia en Brasil. El Tribunal Superior Electoral (TSE) absolvi al presidente Michel Temer de corrupcin electoral, en nombre de una estabilidad poltica invisible.

Cuidamos el mandato, la soberana popular del voto, justific Gilmar Mendes, presidente del TSE en su voto decisivo para asegurar una prorroga a la presidencia de Temer, al concluir el juicio que se celebr entre el 6 y el 9 de junio para parir una sentencia ya esperada, pero ampliamente rechazada.

No se sustituye un presidente de la Repblica a toda hora, arguy contra la inestabilidad histrica que vivi el pas en las ltimas dcadas. Solo situaciones inequvocas justifican impugnar gobernantes elegidos y las pruebas sobre ilegalidades no son suficientes hacerlo ahora, sostuvo en su voto.

Tena opiniones opuestas sobre la destitucin de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016), destituida en agosto de 2016, tras un turbulento proceso parlamentario que la sustituy por Michel Temer, elegido vicepresidente en la frmula que triunf en las elecciones de octubre de 2014.

Por primera vez en la historia un tribunal absolver los reos por exceso de pruebas, ironiz Jorge Bastos Moreno, veterano columnista del diario O Globo, atribuyendo el comentario a alguien no identificado que acompaaba el histrico juicio, antes de su dividido desenlace de cuatro votos contra tres.

Pareci un juego de cartas marcadas, ya se saba desde antes que cuatro de los siete jueces no consideraran las pruebas que present el relator del proceso, Herman Benjamin. Son pruebas ocenicas, segn l, al resumir su informe de 8.000 folios y votar por la condena.

El proceso buscaba anular las ltimas elecciones presidenciales por abuso del poder econmico y poltico de la frmula vencedora. Lo demand el partido del Partido de la Socialdemocracia Brasilea (PSDB), encabezado por el candidato derrotado, Aecio Neves.

El disparo apuntaba a Rousseff, pero con su destitucin, termin por herir a Temer y dejar cicatrices indelebles en la Justicia Electoral, en lo que sera una comedia de errores, no fuese la dramtica situacin de Brasil.

La demanda fue descartada por su primera relatora en el TSE, Maria Thereza Moura, en febrero de 2015, alegando insuficiencia de pruebas.

Pero el Tribunal decidi reabrir el proceso en octubre de 2015, por cinco votos contra dos. Se destac el voto favorable de Gilmar Mendes que siete meses despus asumira la presidencia del TSE, lo que le permiti conducir este juicio histrico.

Arguy que hechos nuevos, descubiertos por la operacin Lava Jato (autolavado de vehculos) que desnud la corrupcin sistmica en la poltica brasilea, deberan ser incluidos en el proceso, en busca de la verdad de los hechos.

Sus palabras de entonces fueron repetidamente recordadas ahora por el relator Benjamin, en un intento de cambiar su voto o destacar su contradiccin. Esa tctica irrit a Mendes, forzndolo en su voto final a afirmar que no tengo problemas en cambiar de opinin y lo hago con sinceridad.

Pero son conocidas sus posiciones favorables a Temer, un amigo de ms de 30 aos, como admiti en otras ocasiones, y de sectores polticos conservadores.

Admiti en 2015 que nuevas investigaciones y pruebas sobre corrupcin deberan hacer parte del proceso de impugnacin. En aquel entonces estaban Rousseff y su izquierdista Partido de los Trabajadores en el poder.

Ahora que el blanco principal es el presidente Temer, Mendes descart nuevos hechos en su voto. Es imposible evitar la conclusin generalizada de que su cambio de opinin se deba al nuevo titular en la presidencia de Brasil.

Mendes acompa los argumentos de otros tres jueces, dos de ellos recin nombrados por Temer, de que el juicio electoral debe limitarse al objeto y evidencias presentadas en la demanda inicial.

Eso comprende el plazo fijado por el artculo 14 de la Constitucin, de 15 das despus de entregado el diploma a los electos, para acciones de impugnacin por abuso del poder econmico, corrupcin o fraude.

En esa disposicin se agarraron los cuatro jueces para preservar el mandato de quien triunf en las elecciones contra extrapolaciones de la accin, aunque reconociendo las ilegalidades y la corrupcin que se aduearon del sistema electoral y poltico del pas.

Hubo infracciones extremadamente graves pero que deben ser investigados y juzgadas por la va criminal, no en la Justicia Electoral que debe tener prudencia para no invalidar la decisin popular, segn el juez Napoleo Maia.

Los magistrados absolvedores descartaron como hechos sin relacin con la demanda inicial, los testimonios de empresarios que revelaron sobornos en negocios petroleros y en elecciones, as como los publicitas Joo Santana y Mnica Moura, que condujeron la campaa electoral de Rousseff y Temer en 2014 y estn colaborando con la Justicia.

Es decir, se juzgaron las posibles irregularidades en las elecciones, ignorando aportes de dos protagonistas del proceso, que confesaron haber recibido pagos ilegales, no declarados, desviados de contratos de la estatal petrolera e incluso depsitos en el exterior.

Benjamin destac esas pruebas de abuso del poder econmico, repitiendo que los investig e que interrog a esas personas porque as lo determin el mismo TSE cuando fue nombrado relator, cumpliendo especialmente las orientaciones de Mendes.

El juez Luiz Fux fue el ms contundente por la condena. El TSE no es avestruz para meter la cabeza en el suelo e ignorar pruebas, amonest.

No me sentira cmodo usando un instrumento procesual para no encarar la realidad, de delitos gravsimos reconocidos por todos y hartamente descritos por el relator Benjamin, dijo, con un llamado: la hora del rescate es ahora.

Otras maniobras se volvieron contra los hechiceros. El 4 de abril el tribunal decidi por unanimidad aplazar el juicio para nuevos testimonios, que al final fueron descartados. Es lo que permiti a Temer sustituir a dos jueces por otros que supuestamente le serian ms favorables.

Sus votos se confirmaron, pero el juicio en este mes termin por tener una repercusin ms negativa para el oficialismo, con independencia del

Ello porque desde el 17 de mayo Temer enfrenta denuncias que lo dejan pendiente de una acusacin penal que debe formalizar el Ministerio Pblico (fiscala general) en las prximas semanas.

La absolucin le asegura una prorroga a Temer en la presidencia, pero su inestabilidad en el poder se acentu.

Una posible destitucin de Temer por va penal, ser el prximo, penoso y largo desafo. Para enjuiciarlo, el Supremo Tribunal Federal, tras acoger la esperada acusacin formal del Ministerio Pblico, tendr que obtener autorizacin de la Cmara de Diputados.

Ello resulta improbable ahora, porque exige mayora de dos tercios donde se concentra la fuerza poltica que sostiene a Temer. La posible desercin de aliados claves, como el PSDB, puede desatar un efecto manada similar al que derroc a Rousseff en 2016, aunque el juicio podr durar hasta seis meses.

Mientras, nuevas denuncias pueden acelerar la desestabilizacin.

Temer ni siquiera pudo celebrar el triunfo en el TSE. El da siguiente, 10 de junio, estall otro escndalo. La revista Veja, de orientacin derechista, divulg que el gobierno orden a su Agencia Brasilea de Inteligencia (ABIN) espiar la vida de Edson Fachin, el magistrado del Supremo Tribunal responsable del caso Temer.

El objetivo sera debilitar las acciones anticorrupcin que, adems de Temer, involucran numerosos auxiliares directos del presidente, algunos de los cuales ya estn detenidos y se disponen a colaborar con la Justicia, constituyendo otras amenazas a la estabilidad gubernamental que justific el fallo del TSE.