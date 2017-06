La nostalgia y la poltica britnica

Gilad.co.uk

Tres das antes de la eleccin britnica se pudo leer en un titular de The Independent : La mayora de los votantes britnicos acuerdan con el reclamo acerca de que la poltica exterior del Reino Unido aumenta el riesgo de terrorismo.

Por lo tanto el setenta y cinco por ciento de los britnicos se dan cuenta de que se trata de esas inmorales guerras intervencionistas en Irak, Siria, Afganistn y Libia, las que han contribuido al terror que ahora persigue a su pas.

Pero guerras intervencionistas es justamente un trmino polticamente correcto para los conflictos globales dirigidos por Israel y promovidas por el lobby sionista en todo el mundo: AIPAC en los EE.UU., CRIF en Francia y el LFI / CFI en Gran Bretaa. As que la siguiente pregunta es inevitable. Cuntos de estos britnicos que, evidentemente, saben la verdad sobre las guerras intervencionistas de Gran Bretaa, tambin comprenden quin es el que desencadena estos conflictos genocidas?

Los resultados de las elecciones britnicas recientes nos ofrecen una respuesta clara.

Theresa May se ha convertido en un bufn para el votante britnico mientras que Jeremy Corbyn, quien fue objeto de calumnias constantes por el mismo lobby que nos empuj a Irak, Libia, Siria e incluso Irn, sali como el gran ganador.

La conclusin es inevitable: cuanto ms las instituciones judas y sionistas (DBO , JC , movimiento laboralista judo, LFI etc.) denostaron a Corbyn, ms le queran los britnicos. Cuanto ms el Daily Telegraph apuntaba a los lazos de Corbyn con los llamados negadores del Holocausto, ms lo vean los britnicoscomo un verdadero ser humano y un candidato a primer ministro absolutamente adecuado.

Esto no debera sorprendernos. Exactamente la misma dinmica llev a la eleccin de Donald Trump en EE.UU. en noviembre pasado. Cuanto ms las instituciones judas y medios castigaban a Trump como antisemita ms estadounidenses lo vieron como su liberador.

La verdad del asunto es que Trump est lejos de ser antisemita. Al contrario, es, como algunos periodistas judos sealaron, probablemente el primer presidente judo. Lo mismo se aplica a Corbyn. No es, sin duda alguna, un antisemita como tampoco racista. No, su crimen es demasiado obvio. Piensa que los judos son gente comn como todas las dems personas. Se niega a comprar el mantra del pueblo elegido.

He estado esperando el inminente xito de Corbyn durante ms de dos semanas, pero cmo lo supe? Simple, el Jewish Chronicle y el Guardin de Judea cambiaron su tono. Comenzaron a aceptar la posibilidad de que Corbyn bien puede establecer su residencia en 10 de Downing Street dentro de un tiempo. Casi de la nada, inesperadamente y de alguna manera, decidieron hacerse amigos.

Corbyn tuvo un muy buen desempeo en esta eleccin. Pero podra haber ganado con slo apuntar al lobby y la gente detrs de la campaa de desprestigio institucional en su contra. Podra haber hecho lo que hizo Trump y ejecutar lo que la prensa juda se refiere como el silbido del perro . Podra haber castigado a los activistas pro-Israel dentro de su partido, despus de todo la evidencia estaba totalmente documentada. Podra haber tomado una posicin y respaldar a sus compaeros de partido que fueron vctimas de la purga del laborismo judo. Pero no lo hizo. Corbyn no es Trump. Siendo una persona irresistiblemente agradable puso la otra mejilla, algo que yo considero frustrante, probablemente debido a mi propio origen jerosolimitano.

En mi nuevo libro Being in Time a Post Political Manifesto sealo que para las personas que trabajan la utopa no es sino nostalgia. Fue la promesa de Trump de hacer grande a Estados Unidos de nuevo lo que asegur su eleccin. Del mismo modo el aumento de la popularidad de Jeremy Corbyn, un zurdo de estilo antiguo que habla de una unidad que va ms all del sectarismo y de polticas identitarias, es debido al impacto nostlgico de su mensaje de que alguna vez estuvimos unidos por la izquierda.

Es realmente una coincidencia que en Gran Bretaa el laborismo que est ganando el poder por la comercializacin de la nostalgia mientras la conservadora Theresa May es castigada por su intento de forzar el camino de Gran Bretaa hacia adelante para caer en las manos brutales, despiadadas y turbias mamonitas de la ciudad y los comerciantes del nuevo orden mundial?

Fuente: http://www.gilad.co.uk/writings/2017/6/9/nostalgia-and-british-politics

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.